BLM déclare sa solidarité avec le peuple cubain dans l’attaque contre l’embargo américain « cruel et inhumain » – RT USA News

Le groupe de justice raciale Black Lives Matter a publiquement condamné l’embargo américain sur Cuba depuis des décennies alors que la nation socialiste était balayée par des manifestations contre les pénuries de nourriture et de médicaments. La position a aliéné certains fidèles.

BLM « condamne le traitement inhumain infligé aux Cubains par le gouvernement fédéral américain et l’exhorte à lever immédiatement l’embargo économique », a déclaré l’organisation dans un communiqué publié mercredi sur les réseaux sociaux, faisant écho aux appels des ONG, de l’ONU et d’autres pays à mettre fin au blocus commercial qui a maintenu le pays dans l’isolement et la pauvreté pendant si longtemps.

La missive du groupe a mis 60 ans de souffrance cubaine au pied de l’embargo américain de 1962, déclarant que Washington avait « a forcé la douleur et la souffrance du peuple cubain en lui coupant la nourriture, les médicaments et les fournitures ». La politique américaine a perduré « car [Cuba] a maintenu son engagement envers la souveraineté et l’autodétermination » depuis, ajoute le communiqué, un engagement qui, selon les calculs de BLM, a coûté au pays « environ 130 milliards de dollars ».

Le groupe a ajouté une note spéciale de sympathie aux 4 millions d’habitants de l’île « Noir et marron » habitants, annonciatrice de son histoire de « démontrer[ing] solidarité avec les peuples opprimés d’ascendance africaine », mentionnant à la fois les combattants de la liberté sud-africains et désignés par le FBI « terroriste domestique » Assata Shakur, une ancienne membre de l’Armée révolutionnaire noire, toujours recherchée par les forces de l’ordre américaines pour avoir fui la prison après avoir été reconnue coupable du meurtre d’un policier. Shakur vit actuellement ses années crépusculaires sous asile politique sur l’île.





Félicitant Cuba pour son « des soins médicaux solides et une histoire de prêt de médecins et d’infirmières aux catastrophes dans le monde », BLM a souligné que l’argent que le pays est obligé de rassembler pour survivre autour de l’embargo pourrait l’aider à se procurer du matériel médical et du matériel de production alimentaire.

Le pays dispose déjà de plusieurs vaccins à divers stades de développement, dont deux – le Soberana 02 à deux injections et l’Abdala à trois injections – ont été largement administrés dans le cadre d’essais cliniques de stade trois et un « étude d’intervention » pour atteindre les populations les plus vulnérables et les zones à haut risque. Environ 15% des Cubains ont été complètement vaccinés. Fidèle à sa réputation, la nation insulaire a également envoyé des médecins dans les lieux touchés par Covid-19, mais les manifestations du week-end ont été provoquées par le tollé contre les pénuries de nourriture, d’eau et de médicaments.

Citant le sort du peuple cubain, BLM a appelé le président Joe Biden à suivre les traces de son ancien patron Barack Obama et à prendre des mesures pour normaliser les relations avec le pays socialiste.

Sans surprise, le message a ébouriffé les plumes des conservateurs (en particulier cubano-américains), amenant les détracteurs habituels de BLM à accuser le groupe de « réaffirmant son soutien au régime communiste cubain au moment même où éclatent des manifestations antigouvernementales de masse » là.

Le compte officiel de Black Lives Matter a publié une déclaration réaffirmant son soutien au régime communiste cubain au moment même où des manifestations antigouvernementales de masse éclatent sur l’île. BLM a également exprimé à nouveau sa gratitude pour Cuba qui a accordé l’asile au meurtrier condamné Assata Shakur. pic.twitter.com/OCRYvfUMWc – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 15 juillet 2021

Vous vous rendez compte que la police nationale à Cuba tire sur des civils et qu’il y a déjà eu des victimes ? BLM a délibérément passé sous silence la cause profonde, une dictature communiste – 🇨🇦RedMageX🇨🇦 (@Redmagex) 15 juillet 2021

Il n’a jamais été question de vies noires, il s’agissait de pousser le communisme et d’utiliser la douleur et le traumatisme des Noirs comme véhicule. Pour la honte. – Juive libre-penseuse (@freejewess) 15 juillet 2021

D’autres ont suggéré que BLM ne se concentre pas sur la politique internationale, de peur qu’il ne ruine son image en soutenant ce qu’ils appelé un « oppresseur » et « autoritaire » gouvernement.

C’est pourquoi, lorsque la plupart des Noirs disent « BLM », moi y compris, ce n’est pas en référence à l’organisation qui s’est approprié le slogan de son homonyme. Mais j’espère qu’ils se rendent compte qu’ils nuisent potentiellement à la cause lorsqu’ils prennent des positions claires comme celle-ci au nom de BLM. (1/2) pic.twitter.com/BbjIiM5IXJ – Mr.NotAllSeeing🇺🇸🗽 ✊🏾 (@SeeingMr) 15 juillet 2021

je suis très déçu que @Blklivesmatter a publié une déclaration si peu informée concernant Cuba… en particulier lorsqu’elle fait taire tant de Cubains noirs qui ont protesté et se sont mis en danger qui considèrent que BLM fait partie d’eux et de leur mouvement aussi. – Danielle Clealand (@ProfClealand) 15 juillet 2021

Centrer la politique américaine et non les voix cubaines, dont beaucoup sont noires, est une énorme erreur. Ils se rangent du côté de l’oppresseur et cela ne changera pas mon soutien au mouvement, car Black Lives Matter. Mais il est incroyablement décevant de savoir cela à propos de l’organisation. — Carmen Pelaez (@carmenpelaez) 15 juillet 2021

Cependant, certains ont souligné que la déclaration de BLM était plus proche du point de vue du reste du monde sur l’embargo américain, notant, par exemple, qu’un vote de l’ONU en juin a vu 184 pays soutenir une résolution pour mettre fin au blocus, une décision que seuls les États-Unis et Israël opposé.

Non, ils ne le sont pas, ils disent que les États-Unis doivent arrêter de leur faire du mal. Non pas qu’ils aient besoin d’AIDE. L’embargo doit prendre fin. Le monde entier le pense. pic.twitter.com/Y4fNIkazmI – 🚩ProletariatRising🚩 (@ProletariatRis1) 15 juillet 2021

La Havane a imputé les troubles aux révolutionnaires de couleur américains et « mercenaires » profitant des problèmes économiques du pays pour fomenter le chaos avec l’aide de dissidents locaux. Pas de réponse aux BLM « ouverture diplomatique » était disponible dès jeudi.





