BLM crée un fonds de secours pour les étudiants alors que la remise de prêt est bloquée

La Black Lives Matter Global Network Foundation a lancé lundi un nouveau fonds de secours destiné aux étudiants, anciens élèves et décrocheurs noirs surchargés par l’augmentation des coûts de l’éducation et la crise de la dette des étudiants.

La fondation a déclaré avoir réservé 500 000 $ pour le fonds et prévoit d’attribuer à plus de 500 bénéficiaires des paiements de secours allant de 750 $ à 4 500 $. Un processus de candidature public s’est ouvert lundi et les bénéficiaires recevront leur argent en janvier s’ils sont sélectionnés. Les détails sur le fonds ont été partagés avec l’Associated Press avant le lancement.

Le Fonds de solidarité étudiante étend une initiative précédente que la fondation a lancée l’année dernière alors que des millions d’Américains luttaient pour joindre les deux bouts dans un contexte d’incertitude économique pendant la pandémie de coronavirus. Cette fois, la fondation a déclaré qu’elle avait l’intention d’utiliser des dollars philanthropiques pour attirer l’attention sur les problèmes d’injustice économique, en particulier alors qu’un projet de plan fédéral d’annulation de la dette étudiante est bloqué par des litiges avec des opposants.

“Le fait est que les Noirs qui travaillent pour obtenir une éducation ont du mal en ce moment”, a déclaré le président du conseil d’administration de la fondation BLM, Cicley Gay. “Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas construire un monde de véritable libération sans le génie des Noirs qui s’engagent à poursuivre leur éducation.”

L’allégement est destiné aux titulaires d’un baccalauréat, ainsi qu’à ceux qui n’ont pas terminé leur diplôme mais qui ont encore une dette de prêt étudiant. Les candidats doivent avoir fréquenté un collège ou une université aux États-Unis. La fondation demande aux candidats de soumettre des documents de prêt pour prouver leur éligibilité.

S’ils sont sélectionnés, les candidats ayant une dette de 75 000 $ ou moins recevront 1 500 $. Les candidats ayant une dette entre 75 001 $ et 150 000 $ recevront 3 000 $. Et les candidats ayant une dette de 150 001 $ ou plus recevront 4 500 $.

L’argent n’est pas limité à une utilisation uniquement sur les remboursements de prêts étudiants, mais la fondation a déclaré que ses fonds de secours sont destinés à réduire le fardeau global de la dette des bénéficiaires.

Dans une deuxième phase du fonds, la fondation BLM a déclaré qu’elle accorderait des micro-subventions de 750 $ aux candidats au fonds de secours qui fréquentent actuellement des collèges et universités historiquement noirs pour aider à couvrir les frais de logement, de nourriture, de technologie, de livres et de transport.

La secrétaire du conseil d’administration de la Fondation, Shalomyah Bowers, qui dirige la société de conseil que l’organisation du mouvement a embauchée pour renforcer sa capacité philanthropique, a déclaré que les candidats au Fonds de solidarité étudiante n’ont pas à prouver qu’ils sont noirs. Mais les administrateurs de fonds s’efforceront d’éliminer les escrocs.

“Les Noirs ne devraient pas avoir à sauter à travers des cerceaux et à sauter par-dessus des obstacles pour obtenir l’accès dont ils ont besoin”, a-t-il déclaré.

Tahir Murray, ambassadeur de la HBCU pour le Fonds de solidarité étudiante, a déclaré qu’il entendait souvent des étudiants noirs décrire avoir été distraits de leurs études en raison du stress lié au manque de bourses et de subventions.

“Les étudiants noirs ont un accès disproportionné à l’aide et aux ressources qui tiennent compte de la discrimination historique et des expériences des Noirs naviguant dans une société qui ne nous voit pas ou ne nous traite pas comme égaux”, a déclaré Murray, diplômé de l’Université Howard en 2021 et propriétaire de la marque de style de vie HBCU. LegacyHistoryPride.

Le fonds de secours intervient moins de deux semaines après que la Cour suprême a accepté de décider si l’administration Biden peut poursuivre un plan d’annulation générale des prêts étudiants. En août, le président Joe Biden a déclaré que le gouvernement annulerait 10 000 $ de dette de prêt étudiant pour les Américains dont le revenu annuel est inférieur à 125 000 $ et annulerait jusqu’à 20 000 $ pour les bénéficiaires de la bourse Pell.

Plus de 26 millions de personnes avaient déjà demandé l’aide, dont 16 millions ont été approuvées. Mais le gouvernement a cessé de traiter les demandes en novembre après qu’un juge fédéral du Texas a annulé le plan. Les avocats conservateurs et les législateurs républicains contestent la légalité du plan d’annulation de la dette, arguant que Biden ne peut pas franchir cette étape sans l’approbation du Congrès.

Une décision de la Haute Cour est attendue d’ici le début de l’été.

«Nous pourrions nous asseoir et attendre, et espérer que les législateurs feront ce qu’ils ont promis en accordant un allègement de prêt, ou nous pourrions intervenir et le faire nous-mêmes. Et nous avons décidé de faire ce dernier », a déclaré Gay.

L’année dernière, alors que les Américains attendaient que le Congrès approuve un programme de secours contre les coronavirus de 2 billions de dollars comprenant des paiements directs de 1 400 dollars aux Américains gagnant moins de 75 000 dollars, la fondation BLM a accordé 3 millions de dollars en microsubventions de 1 000 dollars à près de 3 000 Noirs.

Cette initiative a été lancée juste au moment où la fondation a ouvert les dizaines de millions de dons qu’elle a reçus après le meurtre de George Floyd en 2020 par un officier de police de Minneapolis, une affaire qui a déclenché des manifestations pour la justice raciale aux États-Unis et dans le monde. Plus tôt cette année, la fondation a révélé dans une déclaration de revenus à but non lucratif qu’elle disposait de près de 42 millions de dollars d’actifs nets à la fin du dernier exercice.

La déclaration de revenus a également montré que la fondation avait dépensé près de 6 millions de dollars dans une propriété de la région de Los Angeles qui comprend une maison avec six chambres et salles de bains, une piscine, une scène sonore et des bureaux. La propriété est destinée à servir de campus pour une bourse d’artistes noirs, a déclaré la fondation.

Les révélations financières ont déclenché une nouvelle vague de critiques de la gauche et de la droite dans le monde politique et de l’intérieur et de l’extérieur du mouvement BLM au sens large. Plusieurs mois après les révélations, la structure de la fondation reste la même. Il est dirigé par un conseil d’administration de trois membres, dont Gay et Bowers.

En août, un groupe de chapitres locaux et d’activistes connus sous le nom de BLM Grassroots a intenté une action en justice devant une cour supérieure de Californie contre Bowers. La poursuite allègue que lui et son cabinet de conseil ont rompu un accord pour céder le contrôle des actifs numériques de la fondation et de ses finances aux organisateurs de base de BLM, lui permettant de profiter personnellement et professionnellement de l’augmentation des dons.

Bowers a déclaré à l’AP que les allégations étaient “frivoles” et fausses. Un avocat de la fondation a déposé la semaine dernière une requête en justice demandant à un juge de rejeter la poursuite.

Concernant le fonds de secours, la directrice de BLM Grassroots, Melina Abdullah, a déclaré: «Nous sommes heureux d’apprendre que (la fondation) utilise une partie des vastes fonds qu’elle s’est appropriés du mouvement au profit des étudiants noirs, et espérons qu’ils seront assurez-vous de distribuer les fonds d’une manière qui s’aligne sur la mission de Black Lives Matter de mettre fin à la violence sanctionnée par l’État contre les Noirs.

