« BLM At School » partage des guides pédagogiques pro-palestiniens pour mobiliser les enfants dans la « lutte quotidienne » contre Israël

L’organisation Black Lives Matter (BLM) at School a publié mardi une boîte à outils pro-palestinienne destinée aux écoliers à la suite des attaques terroristes du Hamas en Israël.

À la suite des attaques terroristes du Hamas contre Israël qui ont tué plus de 1 400 personnes, plusieurs organisations associées au BLM, dont Chicago BLM et BLM Grassroots, ont publié des déclarations pro-Hamas qui ont suscité une large condamnation. L’organisation BLM at School, qui fournit aux écoles des ressources sur des sujets liés au BLM, a commencé à recommander ressources pour les éducateurs qui enseigner les « façons dont Israël cherche à améliorer sa triste image mondiale » après les attaques terroristes du Hamas contre Israël. (EN RELATION : Les socialistes de New York font marche arrière après que les démocrates ont dénoncé le rassemblement pro-palestinien organisé le lendemain des attentats terroristes)

BLM at School recommande plus d’une douzaine de sites Web contenant des ressources montrant aux enseignants comment enseigner Israël et Gaza.

L’un des sites Web s’appelle Decolonize Palestine et affirme que le fait qu’Israël soit un « mythe » est considéré comme un « mythe ». démocratie. Un autre, nommé Rethinking Schools, un site Web d’enseignement sur la justice sociale, recommande enseignement à propos du mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), qui prône le retrait des fonds et du soutien d’Israël par les États-Unis.

« Les Palestiniens nous rappellent que la décolonisation n’est pas une métaphore ou une abstraction, mais nécessite une lutte réelle et quotidienne », peut-on lire sur le site Internet de BLM at School.

« L’éducation doit être mise au service de la lutte. La lutte continue pour #TeachTruth aux États-Unis doit inclure l’existence palestinienne, la résistance, la culture, les contributions mondiales et la lutte continue pour réaliser une Palestine libre. Il doit également nommer directement les façons dont l’impérialisme américain a alimenté et soutenu l’apartheid et les crimes de guerre », poursuit le site Internet de BLM at School.

« Nous voulons également encourager les enseignants de la maternelle à la 12e année et les militants de l’éducation à participer directement au mouvement BDS. En tant qu’enseignants et formateurs d’enseignants, nous disposons de fonds de pension, dont beaucoup sont investis dans des entreprises qui contribuent et/ou profitent de la répression du peuple palestinien », peut-on lire sur le site Internet de Rethinking Schools.

BLM at School est également lié à un site web nommé Mouvement de la Jeunesse Palestinienne, un site Internet antisioniste, qui recommande des sources sur « la résistance allant de l’histoire politique, des interviews, des mémoires, de la poésie, des films et des documents primaires ».

« Nous faisons référence à toutes les formes de résistance adoptées par les Palestiniens : sous la forme de résistance économique, d’organisations de femmes, de syndicats et d’organisation syndicale, et de résistance militaire/armée », poursuit le site Internet du Mouvement de la jeunesse palestinienne.

L’organisation nationale BLM s’est éloignée du Chicago BLM et du BLM Grassroots lorsqu’elle a été interrogée par la Daily Caller News Foundation sur son association avec les groupes, affirmant qu’elle n’était « pas affiliée ».

BLM at School n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la DCNF.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur de presse légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].