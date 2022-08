Blizzard déclare que les microtransactions de Diablo 4 n’affecteront pas le gameplay

Diablo IV devrait être lancé en 2023. Jeudi, le développeur Blizzard Entertainment a dévoilé ses plans pour les microtransactions du jeu.

Le prochain RPG d’action d’exploration de donjons (ou jeu de rôle) proposera une multitude de produits cosmétiques à l’achat avec de l’argent réel, mais Blizzard a déclaré dans sa mise à jour trimestrielle Diablo IV que ce contenu n’aura pas d’impact sur le gameplay.

“Notre objectif lors de la conception de nos achats dans le jeu est que nous voulons créer de belles choses qui ajoutent de la valeur à l’expérience du jeu des joueurs”, a déclaré Kegan Clark, directeur de produit pour Diablo IV.

Diablo Immortelle premier jeu mobile de Blizzard pour la franchise, sorti plus tôt cette année, a reçu vagues de rétroaction négative sur sa stratégie de microtransactionsce qui a fait de l’entreprise plus de 100 millions de dollars de ventes. Dans ce jeu, les joueurs qui dépensaient de l’argent pouvaient rendre l’équipement de leur personnage plus puissant et surpasser les autres.

Diablo IV aura des saisons, et à chaque saison il y aura un abonnement de saison. Les joueurs qui achètent le pass débloqueront de nouveaux contenus en jouant, tels que des cosmétiques. En plus des récompenses qui permettent aux joueurs de changer l’apparence d’un personnage, le pass attribue également ce que Blizzard appelle une monnaie premium, qui peut être utilisée pour acheter des produits cosmétiques supplémentaires. Il y aura également des boosts de saison qui accéléreront le processus de déverrouillage pour les joueurs abonnés au pass saisonnier.

Ceux qui ne veulent pas payer pour un abonnement de saison peuvent participer à ce que Blizzard appelle le voyage de saison. Ces défis permettront aux joueurs d’affronter des ennemis difficiles pour gagner des récompenses cosmétiques uniques. Les détenteurs de pass de saison pourront également progresser dans le voyage saisonnier pour accéder à plus de récompenses.

Pour tous ceux qui ne souhaitent pas progresser dans le pass de saison ou le voyage de saison pour débloquer des cosmétiques, la boutique sera disponible pour acheter ces articles directement en utilisant une devise premium. C’est une option pour les joueurs, et Blizzard dit que la boutique sera transparente en permettant une option pour prévisualiser l’apparence des cosmétiques sur un personnage avant de l’acheter.

Blizzard n’a pas fourni de détails sur le coût de la passe de saison ou des cosmétiques en argent réel.

En plus des détails sur ses projets de microtransactions, Blizzard a également révélé l’inclusion d’événements en direct pour Diablo IV. Ces événements se produiront au cours d’une saison et pourraient être une invasion d’ennemis pouvant durer une semaine ou de nouveaux marchands vendant des objets uniques pendant une période limitée. Le développeur a déclaré que ces événements conduiraient à de nouvelles aventures et à des récompenses uniques.

Diablo IV devrait sortir en 2023 sur les consoles PC, Xbox et PlayStation. Blizzard a déclaré qu’il s’agirait d’un “jeu à prix plein”, mais n’a pas encore révélé le coût du jeu.