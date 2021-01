L’agence météorologique nationale AEMET avait averti que certaines régions recevraient plus de 24 heures de chutes de neige continues en raison de l’étrange combinaison d’une masse d’air froid stagnant au-dessus de la péninsule ibérique et de l’arrivée de la tempête plus chaude Filomena du sud.

L’AEMET avait déclaré que jusqu’à 20 centimètres (presque 8 pouces) de neige pouvaient s’accumuler dans une grande partie du pays, mais l’accumulation atteignait plus de 50 centimètres même dans les zones urbaines. La tempête devrait se déplacer vers le nord-est tout samedi, a annoncé l’agence.

Carlos Novillo, chef du service d’intervention d’urgence de Madrid, a déclaré que plus de 1000 véhicules avaient été piégés, principalement sur le périphérique de la ville et sur la principale autoroute menant au sud de la capitale aux régions de Castilla La Mancha et d’Andalousie.

«La situation reste un risque élevé. C’est un phénomène très complexe et une situation critique », a déclaré M. Novillo dans un message publié samedi matin sur les réseaux sociaux.

«Nous demandons à tous ceux qui sont coincés d’être patients, nous vous rejoindrons», a-t-il ajouté.

L’opérateur de l’aéroport AENA a déclaré que l’aéroport international Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la principale porte d’entrée et de sortie du pays, resterait fermé toute la journée après que le blizzard ait vaincu les machines et les travailleurs essayant de garder les pistes exemptes de neige.

Tous les trains à destination et en provenance de Madrid, à la fois les itinéraires de banlieue et les trains de voyageurs longue distance, ainsi que les lignes ferroviaires entre le sud et le nord-est du pays, ont été suspendus, a déclaré l’opérateur ferroviaire Renfe.

La tempête avait provoqué de graves perturbations samedi matin ou fermé plus de 430 routes au total, selon les autorités espagnoles, exhortant les gens à rester à l’intérieur et à éviter tout déplacement inutile.

Le temps hivernal a même interrompu la compétition de football du pays, certaines des meilleures équipes de la Liga n’ayant pas pu se déplacer pour les matches. Un vol pour Madrid avec des joueurs de l’actuel leader du championnat, l’Athletic Bilbao, a dû retourner à l’aéroport de Bilbao, tandis que l’équipe du Real Madrid, deuxième, n’a pas pu décoller samedi soir pour le match contre Osasuna.

Le blizzard a également produit des images inhabituelles pour de nombreux Madrileños, dont quelques courageux se dirigeant avec leur équipement de ski vers une grande rue commerçante et la place centrale Puerta del Sol, et même un traîneau à chiens qui a été présenté sur des vidéos qui ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux.