Blizzard à New York : le nombre de morts s’alourdit après une violente tempête hivernale

Un blizzard qui a paralysé l’ouest de New York pendant le week-end de Noël a tué plus de deux douzaines de personnes, alors que les équipages s’efforcent de dégager la région enneigée autour de Buffalo de sa tempête hivernale la plus féroce depuis des décennies.

Alors que la neige continue de tomber sur plus de 1,2 mètre déversé sur Buffalo depuis que le blizzard a pris forme vendredi, la deuxième plus grande ville de New York a été le point de départ d’une tempête que le gouverneur a qualifiée d'”épique, unique dans une vie”. « Catastrophe météorologique.

Le bilan des décès confirmés liés à la tempête est passé à 27 à Buffalo et dans le reste du comté d’Erie lundi, contre 13 la nuit précédente. Les décès comprenaient des cas de personnes trouvées dans des bancs de neige et dans des voitures ou décédées d’événements cardiaques en labourant ou en soufflant de la neige, a déclaré le directeur du comté, Mark Poloncarz.

D’autres décès ont été signalés, a déclaré Poloncarz, mais il restait au médecin légiste du comté de déterminer s’ils étaient directement attribuables aux conditions météorologiques.

Icône de caméra Des camions utilitaires font la queue à Buffalo où des milliers de personnes restent sans électricité après des conditions de blizzard soutenues. (Joseph Cooke/The Buffalo News via AP) Le crédit: PA

Au moins 60 vies ont été perdues dans des incidents liés aux conditions météorologiques dans tout le pays, selon un décompte de NBC News, à cause d’un gel profond arctique et d’un front de tempête tentaculaire qui s’est étendu sur la majeure partie des États-Unis pendant des jours, aussi loin au sud que la frontière mexicaine.

Le plus grand système de tempête a fait des ravages avec les voyages à travers le pays au cours du week-end de vacances, bloquant les passagers alors que des milliers de vols ont été annulés.

La grande région de Buffalo, en bordure du lac Érié près de la frontière canadienne, a été la plus durement touchée.

Près de 1,27 m de neige ont été mesurés à l’aéroport de Buffalo lundi matin, selon le National Weather Service.

Icône de caméra Certaines des victimes du puissant blizzard ont été retrouvées dans des bancs de neige ou dans leurs voitures. (AP PHOTO) Le crédit: PA

Bien que les vents aveuglants qui ont créé des conditions de voile blanc pendant plus de deux jours se soient atténués lundi, la neige a continué de tomber, avec des accumulations supplémentaires allant jusqu’à 30 cm prévues jusqu’à mardi dans les régions au sud de Buffalo et au nord de Syracuse.

Les routes sont restées jonchées de voitures, d’autobus, d’ambulances, de dépanneuses et même de charrues enfouies sous des congères imposantes, compliquant les efforts pour dégager les rues enneigées et atteindre les résidents bloqués ayant besoin de soins médicaux. Les autorités ont déployé des tracteurs à grande levée comme transports hospitaliers.

Malgré une interdiction des déplacements personnels sur la route dans tout le comté qui est restée en vigueur lundi, des centaines d’automobilistes ont dû être secourus de leurs véhicules au cours du week-end.

La sévérité de la tempête, remarquable pour une région habituée à des conditions hivernales rigoureuses, est née d’une combinaison de facteurs météorologiques qui se sont suralimentés.

Icône de caméra La grande région de Buffalo, au bord du lac Érié près de la frontière canadienne, a été l’un des endroits les plus durement touchés. Le crédit: Craig Ruttle / PA

Les vents hurlants, le froid engourdissant et la neige “à effet de lac” – le résultat de l’humidité captée par l’air glacial se déplaçant sur les eaux plus chaudes du lac – ont produit une tempête qui, selon la gouverneure de New York, Kathy Hochul, entrerait dans l’histoire comme “le blizzard de ’22 .”

Elle et les responsables locaux l’ont classée comme la pire tempête de neige dans la région de Buffalo depuis un blizzard de 1977 qui a tué près de 30 personnes.

Le président Joe Biden a tweeté lundi qu’il avait parlé à Hochul au téléphone et que son administration fournirait des ressources pour aider la région à couvrir les dépenses considérables de sauvetage et de récupération en cas de tempête.

«Mon cœur est avec ceux qui ont perdu des êtres chers ce week-end de vacances. Vous êtes dans mes prières et celles de Jill », a déclaré Biden.

Des centaines de soldats de la Garde nationale aidaient le personnel d’urgence local et la police d’État lundi alors que les équipages sauvaient des personnes encore coincées dans des voitures et des maisons sans électricité, effectuaient des contrôles de bien-être et livraient de la nourriture et des besoins de base.