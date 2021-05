Blitzkrieg de Kieron Pollard dans la victoire record de MI sur CSK a les fans de l’IPL applaudissant avec des mèmes

Les Indiens de Mumbai dirigés par Rohit Sharma étaient en mission lorsqu’ils ont verrouillé les cornes avec les Chennai Super Kings de Dhoni samedi au stade Arun Jaitley de New Delhi. Invité à battre en premier, le CSK est devenu balistique, marquant un total monumental de 218 dans leurs 20 overs. Ambati Rayudu a joué avec la chauve-souris dans les jaunes, brisant 7 maximums dans son 72 balles de 27. En réponse, les Indiens de Mumbai ont réussi leur plus haute poursuite dans l’histoire de l’IPL alors qu’ils traquaient un objectif de 219 sur la dernière balle de leur manches pour remporter une victoire qui restera dans les livres d’histoire.

Pollard était à son meilleur menaçant puisqu’il a réussi à marquer 87 sur seulement 34 balles. Cela a été lacé avec huit six gigantesques et l’élan a été chronométré correctement car Mumbai a été brillamment placé à 81/3 quand il est entré au bâton.

L’héroïsme de Pollard a été largement salué car la performance polyvalente de MI lui a valu le prix très mérité du joueur du match. Et un peu loin sur les réseaux sociaux, Pollard a été accueilli avec des mèmes appropriés qui résumaient sa contribution à la célèbre victoire de MI samedi soir.

Plus tôt Rohit Sharma (35 sur 24) et Quinton de Kock (38 sur 28) ont donné à Mumbai le départ qu’ils recherchaient. Krunal Pandya a également contribué avec 32 balles sur 23. Hardik Pandya et Jimmy Neesham ont été retirés en succession rapide, mais à partir de là, Pollard a pris le relais.

