Blitz USWNT au démarrage lent en Nouvelle-Zélande alors que Lynn Williams marque au retour

Après une première mi-temps décevante de l’USWNT, les remplacements et l’écart de qualité leur ont permis de battre la Nouvelle-Zélande. (Photo de Hagen Hopkins/Getty Images)

L’équipe nationale féminine des États-Unis a ouvert 2023 avec une victoire 4-0 contre la Nouvelle-Zélande mercredi à Wellington.

Mallory Swanson (née Pugh) a marqué le premier but sept minutes après la mi-temps, donnant vie à une attaque américaine qui semblait pratiquement absente dans les 45 premières minutes. Swanson a ajouté un deuxième but neuf minutes plus tard, et Alex Morgan et Lynn Williams se sont également inscrits au tableau de bord.

Les équipes se retrouveront samedi à Auckland alors que les Américaines profiteront de ce voyage pour se préparer sur et hors du terrain pour la Coupe du monde féminine de cet été. Les États-Unis joueront toute la phase de groupes de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande et sur les deux sites utilisés cette semaine, donnant aux doubles champions en titre un essai à blanc de ce à quoi ressemblera leur vie de tournoi.

Réaction rapide

1. Les États-Unis doivent encore mettre le pied collectif sur l’accélérateur

Urgence, urgence, urgence. Peu de choses ont changé dans le modèle de forme collective des États-Unis : les Américains sont meilleurs lorsqu’ils jouent à un rythme plus rapide. Un succès majeur de ces dernières années a été la pression élevée qui a forcé les adversaires à retourner le ballon dans des positions dangereuses.

La première mi-temps de mercredi a été un raté des États-Unis, qui ont tenté de briser méthodiquement le compact 4-4-2 de la Nouvelle-Zélande en jouant au centre. Le résultat a été que de nombreux défenseurs centraux Becky Sauerbrunn et Naomi Girma ont joué entre eux, suivis de revirements non forcés au milieu du parc. La grâce salvatrice pour les États-Unis est que la Nouvelle-Zélande, qui manque plusieurs joueurs titulaires en raison des matchs qui se déroulent en dehors des fenêtres de la FIFA, n’a rien offert pour l’avenir.

Une forme physique supérieure et quatre remplacements pour commencer la seconde mi-temps faisaient partie des raisons pour lesquelles les vannes se sont ouvertes. Mais l’urgence générale des Américains était nettement différente. Swanson et Trinity Rodman ont attaqué l’espace sur leurs flancs respectifs. Emily Fox et Sofia Huerta ont poussé plus haut depuis leurs positions d’arrière.

Les États-Unis ont décidé d’emmener le match en Nouvelle-Zélande. Pourquoi il a fallu 45 minutes pour le faire reste un point à améliorer.

2. La place de n°6 reste une énigme

Le trou de la taille de Julie Ertz reste en place pour les États-Unis. Mercredi a apporté une autre tentative de solution. Taylor Kornieck a fait son premier départ pour les États-Unis, jouant le rôle de n ° 6 qu’Andi Sullivan a principalement occupé en 2022.

Kornieck joue plus haut sur le terrain pour le San Diego Wave FC, donc le déménagement était un pari dans une certaine mesure. L’entraîneur-chef américain Vlatko Andonovski a déclaré à l’émission HBO Max pendant l’avant-match que Kornieck nous offrait “une opportunité d’essayer quelque chose de différent” et d’expérimenter des mouvements imprévisibles.

Ce dernier ne s’est pas vraiment produit. Lindsey Horan a souvent chuté en profondeur pour créer un double pivot et prendre le ballon, mais la combinaison Kornieck-Horan a trouvé peu de place pour jouer en première mi-temps, se faisant souvent écarter pour tenter de trouver de l’espace. Kornieck a été remplacé par Sullivan au début de la seconde période, lorsque le match a considérablement changé.

Que Kornieck soit une réponse dans le rôle ou non, sa présence même en tant que partante là-bas mercredi suggère qu’Andonovski n’a pas encore trouvé de réponse dans le poste. Sam Coffey est également une autre option moins expérimentée.

3. Lynn Williams est de retour au bon moment

Lynn Williams est de retour sur le terrain après près d’un an d’absence en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, entrant dans le match de mercredi à la 67e minute. Williams a joué pour la dernière fois pour les États-Unis en février 2022 et n’a pas joué du tout pendant la saison régulière de la National Women’s Soccer League. Elle a été échangée du Kansas City Current au NJ/NY Gotham FC la semaine dernière, le jour du repêchage.

Un Williams en bonne santé offre la meilleure présence défensive de tous les attaquants du groupe américain. Elle change la façon dont l’équipe défend depuis son point le plus haut et permet une presse plus haute et plus implacable. Williams revient au bon moment pour une équipe américaine qui a besoin de cette étincelle.

Mercredi, elle a également marqué son retour avec un but – et un impressionnant. Sept minutes après avoir commencé le match, Williams a ajusté son corps en l’air pour mettre sa tête sur le centre de Rodman et générer suffisamment de puissance pour battre confortablement la gardienne néo-zélandaise Erin Nayler.

Le but était un point d’exclamation sur le retour tant attendu de Williams. Même dans un groupe d’attaquants bondé, Williams offre un jeu à double sens dont Andonovski aura besoin à la Coupe du monde.

Lynn Williams a marqué son retour de près d’un an dans l’équipe nationale avec un but, prometteur avant la Coupe du monde féminine 2023. (Photo de Brad Smith/ISI Photos/Getty Images)

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR: Rose Lavelle – Une fois de plus, Lavelle demeure la seule joueuse américaine (en bonne santé) capable de briser les lignes contre des adversaires défensivement disciplinés. Au dribble ou en course différée, Lavelle est le catalyseur de cette équipe. Cette assistance à la talonnade ? Allez.

MEILLEUR: Mallory Swanson – Une première mi-temps tranquille a cédé la place à un doublé rapide en seconde mi-temps. Pour le club ou le pays, Swanson courir contre les défenseurs isolés est la recette du succès.

MEILLEUR: Margaret Purce – Une première mi-temps ennuyeuse des Américaines a été mise en évidence par le désir de Purce d’attaquer les défenseurs 1 contre 1. Ce fut un retour encourageant pour l’ailier qui a été retiré de la liste en octobre et novembre.

PIRE: Ashleigh Ward – Pris hors de position à quelques reprises et exposé 1 contre 1, en particulier en seconde période.

PIRE: Gabi Rennie – Même si les hôtes se sont bien défendus en première mi-temps, ils n’avaient aucun débouché à l’avenir.

PIRE: Grace Neville – Les États-Unis ont trouvé leur plus grande joie en isolant Neville sur son flanc.

Faits saillants et moments marquants

En première mi-temps, les États-Unis ont dominé le ballon, mais surtout dans des zones qui ne constituaient pas une menace pour la défense néo-zélandaise.

Morgan, Swanson et Purce se sont combinés pour compléter 19 passes en première mi-temps. Six coéquipiers en ont complété au moins 27 chacun. Sauerbrunn & Girma en avaient 58 chacun. pic.twitter.com/3UGbLx22fm – Paul Carr (@PaulCarr) 18 janvier 2023

Swanson a marqué les deux premiers buts du match en succession rapide.

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Lavelle de l’USWNT : “Nous avons dû trouver le ballon un peu plus entre leurs coutures, et lui donner un peu plus au milieu pour qu’ils s’effondrent, puis trouvent nos ailiers. Première mi-temps difficile pour nous, évidemment certaines choses à nettoyer, mais une très bonne réponse.”

Williams de l’USWNT : “C’est incroyable, mais je le donne à mes coéquipiers – ils ont été là avec moi tout au long du parcours et m’ont soutenu et ont dit:” Tu as ça, Lynn. Donc c’est incroyable.”

Statistiques clés

– Swanson a marqué son quatrième doublé pour l’équipe nationale américaine

– Morgan a marqué son 120e but international

– C’était la plus grande foule à domicile jamais vue pour un match de Ford Football Ferns avec 12 508 fans présents

Suivant

États-Unis: Les États-Unis affronteront à nouveau la Nouvelle-Zélande lors d’un match amical le 20 janvier, avant de disputer leur premier match de la SheBelieves Cup contre le Canada le 16 février.

Nouvelle-Zélande: Après leur match amical contre les États-Unis, la Nouvelle-Zélande affrontera le Portugal lors d’un match amical le 17 février.