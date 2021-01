Donald Trump n’a toujours pas admis sa défaite aux élections de novembre – Blower

Le nouveau président visera les réductions d’impôts et « l’interdiction musulmane »

Tout cela change à la Maison Blanche. Joe Biden va balayer certaines des politiques les plus controversées de Donald Trump quelques heures après sa prise de fonction alors qu’il prête serment aujourd’hui en tant que 46e président des États-Unis. Peu de temps après avoir pris le pouvoir à midi (17 heures GMT), M. Biden signera une douzaine de décrets et autres actions présidentielles. Il devrait supprimer la soi-disant « interdiction musulmane » de M. Trump limitant l’immigration en provenance de pays à majorité musulmane, signer l’Amérique de nouveau à l’Accord de Paris sur le climat et envisager d’annuler certaines réductions d’impôts. Une grande partie de l’attention de M. Biden sera de lutter contre la pandémie et ses effets économiques. Lisez une prédiction complète de ce à quoi nous pouvons nous attendre de ses 100 premiers jours. M. Biden a semblé submergé par l’émotion alors qu’il commençait le voyage à Washington.

Tôt dans la journée, M. Trump a gracié ou commué les peines de 143 personnes – y compris son ex-stratège Steve Bannon, qui fait face à des accusations de fraude. Auparavant, M. Trump avait déclaré dans une déclaration d’adieu que l’Amérique devrait « prier » pour la nouvelle administration, laissant entendre qu’il prévoyait toujours de poursuivre des ambitions politiques. M. Trump, qui n’a toujours pas admis sa défaite électorale, sera absent de l’inauguration d’aujourd’hui – qui sera très différente des cérémonies précédentes en raison de menaces pour la sécurité. Suivez en direct. Comme Mary Beard écrit, l’histoire nous dit que la succession peut être brutale.

Le public contre la précipitation pour faciliter le verrouillage, disent les ministres

Le public ne soutient pas un assouplissement rapide du verrouillage, estiment les ministres, alors qu’ils planifient un calendrier prudent pour lever les restrictions de Covid. Nous comprenons que début mars a été prévu pour sortir les premières zones du verrouillage, mais uniquement dans les niveaux les plus difficiles – avec peu d’assouplissement supplémentaire prévu à Pâques. Une source de Whitehall a déclaré que l’humeur dominante était de prendre des décisions régulièrement pour éviter de réimposer des restrictions plus tard. Rappelez-vous les règles de niveau 4 et recherchez les numéros de cas Covid confirmés par code postal. Mat a un bâillon sur la distanciation sociale dans le dessin animé d’aujourd’hui.

Comment la princesse Anne est devenue une muse de la mode

La princesse royale – peu encline à faire des incursions dans le monde de la haute couture – abandonnerait peut-être l’idée de se faire une muse de style. Mais la femme de 70 ans a inspiré la dernière collection du designer italien Lorenzo Serafini, qui a salué son « look sans effort », ajoutant: « J’étais fan bien avant The Crown. » Découvrez certains des looks les plus forts de la princesse Anne.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Verdict de l’ancien PM | Theresa May a accusé Boris Johnson d’avoir abandonné le «leadership moral mondial» britannique dans son attaque la plus franche à ce jour contre son successeur. L’ancien Premier ministre a affirmé que M. Johnson n’avait pas été à la hauteur de «nos valeurs» en menaçant de violer le droit international dans les négociations sur le Brexit et en suspendant les engagements sur les dépenses d’aide étrangère. Rédacteur politique Gordon Rayner dit que l’intervention de Mme May aujourd’hui est susceptible d’être considérée comme un exercice de règlement des comptes.

Autour du monde: le plongeon religieux de l’homme de glace

Vladimir Poutine a enlevé un manteau de fourrure et s’est signé avant de pénétrer dans les eaux à -20 ° C du lac Seliger, à 240 miles au nord de Moscou. Le bain du président russe, dans les eaux bénies par un prêtre, faisait partie d’une cérémonie marquant l’Épiphanie. Voir la galerie d’images du monde d’aujourd’hui.

Le président russe est assis dans les eaux glacées pendant la célébration – MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Commentaire et analyse

Vous avez ceci: vous aider à passer le verrouillage

Améliorez vos vêtements d’intérieur | Les sept smart swaps à faire maintenant Loisirs de verrouillage | La vérité inconfortable sur les « femmes au foyer démentes » Sieste énergétique | C’est mon super pouvoir – et en six étapes simples, il peut aussi être le vôtre

Briefing sur les affaires et l’argent

Paiements Covid | Plus d’un demi-million de pigistes exclus du soutien de l’État pourraient se voir offrir une bouée de sauvetage de dernière minute par le chancelier Rishi Sunak. Les nouveaux travailleurs indépendants qui ont raté des paiements précédents d’une valeur allant jusqu’à 21 500 £ pourraient enfin se qualifier pour une aide le mois prochain si le Trésor accepte d’étendre son programme à la suite de la pression des députés.

Briefing sportif

Les renards rêvent à nouveau | Leicester a écarté un point de Man United en tête de la Premier League avec une victoire 2-0 sur Chelsea. Wilfred Ndidi et James Maddison ont frappé en première période pour assurer la victoire et susciter l’espoir de répéter leur succès au titre. Lisez notre rapport de match.

Le dîner de ce soir

tajine d’agneau | Inauthentique, mais délicieux: essayez ce ragoût légèrement épicé Stephen Harris pour un souper réconfortant. Consultez la recette et essayez notre newsletter Cookbook.

Et enfin … pour les temps morts de ce matin

Nouvelle Renaissance | La nouvelle galerie du V&A – ainsi que de nouvelles informations numériques – transformeront la façon dont nous voyons les tapisseries que Raphaël a conçues pour la chapelle Sixtine. Critique d’art en chef Alastair Sooke dit que ses dessins n’ont jamais été aussi beaux que ça.