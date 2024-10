Blitz et la vérité sur la plus grande horreur de guerre de Londres

Apple TV+

Le dernier film oscarisé de Steve McQueen offre une nouvelle perspective sur la vie dans la capitale pendant la campagne dévastatrice des bombardements nazis de 1940-41, dissipant les mythes et les clichés.

« Je peux vous assurer qu’il n’y a ni panique, ni peur, ni désespoir dans la ville de Londres. Il n’y a que détermination, confiance et grand courage parmi les habitants de l’île de Churchill. »

C’est ce que déclare le correspondant de guerre américain Quentin Reynolds dans le court métrage de propagande britannique London Can Take It, sorti en novembre 1940 alors que la campagne de bombardements nazis sur le Royaume-Uni, connue sous le nom de blitz, entrait dans son troisième mois incessant. Le film consacre l’idée d’un « esprit de blitz » infatigable au sein du peuple britannique, un défi stoïque mais joyeux qui a ouvert la voie à la défaite ultime du fascisme. La valeur politique et culturelle de ce récit s’est révélée irrésistible au-delà des clivages politiques. Comme l’écrit l’écrivain et historien Angus Calder dans son livre de 1991 Le Mythe du Blitz, « les événements mythiques de 1940 deviendraient des sujets de nostalgie historique à gauche comme à droite ».

Apple TV+ Blitz de Steve McQueen se concentre sur des personnages et des histoires de la société londonienne en temps de guerre qui ont souvent été négligés (Crédit : Apple TV+)

Le blitz est depuis devenu une partie intégrante de la psyché nationale britannique, invoqué en temps de crise et fournissant un cadre vague mais familier et rassurant pour des épisodes de Doctor Who ou des sitcoms comme Dad’s Army (1968-1977) et Goodnight Sweetheart (1993-1999). ). Lorsque John Boorman a dramatisé son enfance dans le blitz du film Hope and Glory de 1987, il a écrit dans l’introduction de son scénario : « Comme la guerre était merveilleuse… Toutes nos incertitudes identitaires, nos dislocations, pourraient être submergées dans le bien commun, dans s’opposer au Mal – dans une fanfare à part entière, des picotements dans la colonne vertébrale et un patriotisme noué.

La légende entourant ce chapitre de l’histoire britannique occulte souvent l’énormité de ce qui s’est passé au cours de ces mois sombres de septembre 1940 à mai 1941, lorsque plus de 40 000 personnes ont été tuées et des millions d’autres se sont retrouvées sans abri dans les villes du Royaume-Uni. Cette période est aujourd’hui remise en lumière par l’artiste et cinéaste oscarisé Sir Steve McQueen. Son nouveau film, Blitz suit George (Elliott Heffernan), neuf ans, dans une odyssée à travers un Londres bombardé pour retrouver sa mère Rita (Saoirse Ronan). Son voyage offre un aperçu sans fard et surprenant de l’horreur et de l’humanité du blitz.

La réalité de « l’esprit blitz »

L’historien Joshua Levine, auteur de The Secret History of the Blitz, a travaillé comme conseiller historique de McQueen sur le film. « Les gens aiment simplifier le passé pour l’accepter », a-t-il déclaré à la BBC. « Le blitz a atteint son objectif pour la nation britannique à l’époque, il a été récupéré comme instrument de propagande et pour rallier les Américains, et une histoire simpliste de « l’esprit blitz » a pris le dessus. Plus récemment, vous avez eu le réaction à cela – « l’esprit du blitz était absolument absurde, et les gens ne se rassemblaient pas et c’était choquant et tout le monde se comportait mal » – et personne ne sera sûrement surpris que ni l’un ni l’autre ne soit tout à fait vrai. la vérité pour les deux, mais tout était beaucoup plus nuancé, beaucoup plus compliqué et tellement plus intéressant.

« Steve McQueen est un artiste, mais il tenait vraiment à ce que le film soit bien ressenti et qu’il ait l’air bien. C’est tout un défi de donner à un film un aspect aussi extraordinaire, tout en essayant de le garder précis, et il l’a fait. « .

Ce film ne parle pas d’autre chose que de regarder une période particulièrement sombre de l’histoire britannique, mais de voir le meilleur de qui nous sommes – Steve McQueen

Malgré l’accent mis par McQueen sur l’exactitude, le scénariste/réalisateur ne considère pas son film comme un effort conscient pour corriger les archives historiques. « Je ne suis pas intéressé à corriger quoi que ce soit », a-t-il déclaré à la BBC lors du Festival du film de Londres. « Je suis un artiste, j’aime travailler sur des choses qui comptent pour moi. Ce qui m’intéressait tellement dans cette idée de paysage, c’est qu’il s’agissait d’une famille ouvrière. C’était un drame familial. , ainsi qu’une épopée historique.

En se concentrant sur les communautés de l’Est de Londres qui ont subi le plus gros de l’attaque aérienne d’Hitler, McQueen évite les personnalités militaires et politiques de haut rang qui sont souvent à l’honneur dans les films de guerre britanniques. Rita, mère célibataire, travaille dans une usine de munitions et fait du bénévolat pendant la nuit dans un abri anti-bombes dirigé par le remarquable personnage réel de Mickey Davies (Leigh Gill), un opticien atteint d’une malformation vertébrale qui a été élu maréchal en chef dans le sous-sol du Spitalfields Fruit. & Bourse de la laine. Alors que le gouvernement de Churchill hésite sur l’insuffisance des refuges, ce sont ces organisateurs communautaires locaux qui interviennent pour se soutenir mutuellement.

Alamy Deux personnes accrochent une plaque de couronnement dans le court métrage de propagande de 1940 London Can Take It, conçu pour montrer la résilience de la capitale (Crédit : Alamy)

« Je m’intéresse à la façon dont, à travers ces moments particuliers, l’amour peut briller, en gros. C’est une image sur l’AMOUR, l’amour. Et c’est la seule chose pour laquelle il vaut la peine de vivre, la seule chose pour laquelle il vaut la peine de mourir », a déclaré McQueen. « Ceci [film] il ne s’agit pas d’autre chose que de se pencher sur une période particulièrement sombre de l’histoire britannique, mais de voir le meilleur de qui nous sommes. Parce que même si nous combattons nos ennemis et nous-mêmes, ce qui défend tout cela, c’est l’amour. »

Cet accent mis sur la solidarité communautaire rappelle des drames de guerre comme Millions Like Us (1943) de Sidney Gilliat et Frank Launder, qui exploraient la contribution des femmes à l’effort de guerre. Il était bien reconnu à l’époque que les efforts et les sacrifices de la classe ouvrière tout au long de la guerre devaient être récompensés par de vastes changements sociaux et politiques, conduisant à la Rapport Beveridge de 1942 sur les inégalités sociales et sur le programme de réforme du gouvernement travailliste d’après-guerre.

Je n’ai jamais vu un enfant métis dans un film de guerre se déroulant pendant le blitz, je ne l’ai tout simplement jamais vu – Stephen Graham

« En parcourant les lettres dans les archives nationales, vous pouvez trouver Lord Halifax (secrétaire aux Affaires étrangères de 1938 à 1940), qui est à peu près aussi conservateur que possible, écrivant que la Grande-Bretagne allait avoir besoin d’une nouvelle société après la guerre, basée sur l’équité, et si il le disait, alors les attitudes ont vraiment changé », explique Levine. « Je ne pense pas que les gens se rendent compte à quel point cette période a changé la donne. Il y a eu ces situations où les gens se sont retrouvés bombardés hors de chez eux, impuissants et ensuite traités comme des mendiants dickensiens imbibés de gin en vertu d’une loi victorienne sur les pauvres. , qui traitait la pauvreté comme un échec moral et obligeait les personnes démunies à s’adresser à diverses autorités et à justifier leur besoin d’aide humanitaire. Beaucoup de ces mêmes personnes jouaient un rôle crucial dans l’effort de guerre, et le gouvernement s’est rendu compte que la population ne pouvait pas être soignée. De cette façon, les salaires ont augmenté, les travailleurs ont obtenu des protections et de nouvelles attitudes surprenantes sont apparues. Cela a été une sorte de creuset pour l’État-providence, le NHS et tout ce qui a suivi. »

Mettre en lumière les vérités de la maison

Alors que McQueen défend la générosité humaine trouvée au milieu des bombes qui tombent, il n’a pas peur de certaines vérités plus sombres. Stephen Graham et Kathy Burke incarnent un duo de racketteurs menaçants qui dirigent une entreprise qui vole des objets de valeur sur les sites de bombes. L’ampleur de leur dépravation contraste avec le stéréotype des fripons effrontés du marché noir que l’on retrouve dans Dad’s Army ou Bedknobs and Broomsticks (1971).

Mais ce n’était pas seulement la criminalité qui menaçait le consensus du temps de guerre. McQueen explore également les divisions sociales plus profondes de l’époque. George, le jeune protagoniste du film, est métis et son point de vue offre un aperçu des préjugés et des hypothèses d’une Grande-Bretagne impériale. En cours de route, il est pris en charge par Ife, un gardien des raids aériens nigérian basé sur le personnage réel Ita Ekpenyon, dont les expériences de lutte contre la xénophobie dans les abris anti-bombes ont déjà été présentées dans le documentaire de la BBC 2021 Blitz Spirit avec Lucy Worsley. À cet égard, Blitz fonctionne comme une extension de la série de films d’anthologie 2020 de McQueen. Petite hache qui explorait des épisodes de l’histoire des Noirs britanniques.

Alamy McQueen’s Blitz rappelle Millions Like Us, un film de 1943 explorant la contribution des femmes à l’effort de guerre (Crédit : Alamy)

Ce changement de perspective représente une rupture par rapport aux représentations typiques de la Grande-Bretagne des années 1940. « Ce sont des films de boss, vous savez, Passeport pour Pimlico (1949) et tout ça, ce sont de superbes films, mais je n’ai jamais vu ce gamin dans aucun des films. [those] films », a déclaré Stephen Graham à la BBC. « Je n’ai jamais vu un enfant métis dans un film de guerre, se déroulant dans le blitz, je ne l’ai tout simplement jamais vu. »

En effet, le fait que la Grande-Bretagne en temps de guerre, et plus particulièrement Londres, était la métropole d’un vaste empire mondial est souvent absent des discussions contemporaines autour de la Seconde Guerre mondiale. Il n’y a rien d’anachronique dans la vision diversifiée de McQueen sur Londres à cette période, mais elle n’est pas non plus totalement sans précédent. Pendant la guerre elle-même, la propagande gouvernementale était heureuse de souligner que la Grande-Bretagne avait des alliés dans la lutte, et des films comme From the Four Corners (1941) et West Indies Calling (1943) exploraient la contribution d’hommes et de femmes venus au Royaume-Uni depuis le Royaume-Uni. à travers le Commonwealth britannique. Ce n’est que dans les années qui ont immédiatement suivi la guerre que la compréhension populaire a été autant blanchie. Comme l’écrit le critique de cinéma Raymond Durgant dans son livre de 1970 A Mirror for England: British Movies from Austerity to Affluence, « La guerre contre le nazisme a fait creuser les préjugés raciaux pendant un certain temps ».

Maintenant que nous sommes à un point où la mémoire vivante se tourne vers l’histoire, une chose que nous pouvons faire est d’avoir une vision plus large du blitz dans son ensemble – Joshua Levine

« Pour commencer, il y avait des quartiers de Londres toujours très diversifiés, notamment autour des docks, et il y avait des boîtes de nuit noires, comme le montre le film, et Chinatown, par exemple, se trouvait à Limehouse à cette époque », explique Levine. . « Puis, tout au long de la guerre, des gens sont également venus vous aider de toutes les parties de l’empire et des dominions. Il y a l’histoire brillante d’un aviateur jamaïcain, Billy Strachan, qui a vendu son saxophone et son vélo pour venir ici et rejoindre la RAF. Et puis aussi vous Il y avait beaucoup de réfugiés de l’Europe occupée par les nazis, et certaines parties de Chiswick sont soudainement devenues belges, par exemple.

« Londres n’était pas la ville internationale qu’elle est devenue plus tard, mais d’un autre côté, il y avait beaucoup plus de diversité que nous lui avons jamais attribué, donc je pense que cette représentation est vraiment intéressante et attendue. »

En se concentrant sur des personnages et des histoires souvent négligés, Blitz traverse des décennies de nostalgie d’après-guerre pour donner vie à l’expérience humaine des bombardements nazis. Mais cela ne veut pas dire que le film se préoccupe simplement de briser les mythes ou de démystifier le récit patriotique de l’esprit blitz. McQueen va plutôt plus loin que le cliché pour découvrir la véritable ampleur et la complexité de la vie dans le blitz, capturant à la fois l’inimitié qui séparait les gens et l’amour qui les rapprochait.

Alamy Un restaurant chinois dans le quartier chinois d’origine de Londres dans les années 1930, situé à Limehouse, dans les Docklands de la capitale (Crédit : Alamy)

« Au lendemain de la guerre, les voix les plus fortes se sont fait entendre, et l’opinion officielle – ‘la Grande-Bretagne peut le prendre’, des pompiers joyeux, tout le monde marchant sur des verres brisés et serrant le poing vers ce sanglant Adolf – a prédominé. Et puis elle a été contestée, et il y avait une tendance dans certains cercles à penser que tout était terrible », explique Levine. « Maintenant que nous sommes à un point où la mémoire vivante se tourne vers l’histoire, une chose que nous pouvons faire est d’adopter une vision globale plus large. Nous pouvons accepter que c’était une époque d’une intensité presque inimaginable et que les gens ont fait des choses qu’ils n’avaient jamais faites. avant. Ils se sont comportés à merveille, ils se sont comportés de manière choquante, et beaucoup, il faut le rappeler, n’ont pas survécu à cette période. Toutes ces choses peuvent être vraies en même temps, et je pense que c’est peut-être le cas maintenant. à un point où nous pouvons accepter le désordre. »