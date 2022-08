Blinkit livre des impressions à Rs 9 par page mais Twitter préfère la photocopie «Gali Wala»

Blinkit, propriété de Zomato, a lancé un service de livraison d’impressions à Gurugram, qui facturera 9 roupies par page pour les impressions en noir et blanc et 19 roupies par page pour les impressions en couleur. Il y aura un supplément de Rs 25 prélevé sur chaque commande d’impression comme frais de livraison, rapporte Moneycontrol. Bien que le service ait été lancé dans quelques endroits à Gurgaon, il ajouterait plus d’endroits si les clients trouvaient le service utile.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont torréfié Blinkit sur le service, affirmant qu’il ne leur était d’aucune utilité puisque la plupart des magasins de photocopie locaux facturent beaucoup moins pour les impressions.

Je pensais que Blinkit offrant le service Printout était une blague. Ce n’était vraiment pas… — Ronak (@ronakmerai_) 18 août 2022

Le propriétaire de ma boutique xerox locale le fait à Rs 1 par page 😂😂😂 Peut-être que Zomato pourra racheter sa boutique — Aditya Kondawar (@aditya_kondawar) 19 août 2022

Je l’obtiens à 2 ₹ par page si imprimé d’un côté et 3 ₹ si des deux côtés — Gaurav Kumar Panda (@Gaurav12warrior) 18 août 2022

Les investisseurs de Zomato connaissent les idées commerciales déroutantes de Zomato. pic.twitter.com/cKpwnEe7IY — Gulshan Laassi (@gulshanlassi) 19 août 2022

9-19 rs par page ? J’irai au magasin local pour imprimer et prendre un bon café avec l’argent restant 😃 https://t.co/yw8IOUuusu — Je suis Avinash 😷 & 💉 (@avinashk_akira) 20 août 2022

Mis à part les prix exorbitants, je serai beaucoup plus préoccupé par le partage de mes données avec de telles entreprises. https://t.co/700HWFJjVy – Kedar Kulkarni (@kulkarnikedar) 19 août 2022

Cela inclut-il également la création de contenu ? https://t.co/HSzaWcQqkH — Akshay Kurhe (@akshaynkurhe) 19 août 2022

Actuellement, les clients cibles du service Blinkit sont ceux qui ont besoin de passeports, de visas, de contrats de location lors d’agences de documents familiaux. En dehors d’eux, il cible également les étudiants pour leurs besoins d’impression académiques. À l’avenir, Blinkit pourrait élargir sa clientèle cible.

Le géant de la livraison de nourriture en ligne Zomato a approuvé l’acquisition de Blinkit pour Rs 4 447 crore dans le cadre d’un accord entièrement en stock plus tôt cette année. La société, dans un dossier réglementaire, a déclaré que son conseil d’administration avait approuvé l’acquisition de la plate-forme de commerce électronique à livraison rapide, connue auparavant sous le nom de Grofers. l’accord Zomato Blinkit était sur les cartes depuis des mois.

Le PDG de Zomato, Deepinder Goyal, a déclaré que cette incursion dans la prochaine grande catégorie est opportune, car l’activité alimentaire existante de Zomato progresse régulièrement vers la rentabilité. “Zomato a augmenté à un TCAC de 86 % au cours des 4 dernières années pour atteindre un chiffre d’affaires ajusté de 55,4 milliards de roupies (710 millions de dollars) tandis que la marge d’EBITDA ajusté est passée de (153 %) au cours de l’EX19 à (18 %) en FY22 », a-t-il déclaré. D’autre part, les revenus de Blinkit étaient de Rs 236 crore au cours de l’exercice 22, contre Rs 200 crore au cours de l’exercice 21.

