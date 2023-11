Blinken termine sa tournée effrénée au Moyen-Orient avec un soutien tiède, voire inexistant, aux pauses dans les combats à Gaza

ANKARA, Turquie (AP) — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a terminé lundi une épuisante tournée diplomatique au Moyen-Orient en Turquie, après un succès limité dans les efforts visant à forger un consensus régional sur la meilleure façon de soulager les souffrances des civils à Gaza, alors que Israël intensifie sa guerre contre le Hamas.

Dans la capitale turque d’Ankara, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan après un week-end de voyage effréné qui l’a conduit d’Israël à la Jordanie, en Cisjordanie occupée, à Chypre et en Irak pour renforcer le soutien à la proposition de l’administration Biden de « pauses humanitaires » pour Campagne militaire incessante d’Israël à Gaza.

“Tout cela est un travail en cours”, a déclaré Blinken avant de quitter la Turquie. “Nous ne sommes évidemment pas d’accord sur tout, mais il existe des points de vue communs sur certains des impératifs du moment sur lesquels nous travaillons ensemble.”

La diplomatie de la navette de Blinken est intervenue alors que Les troupes israéliennes ont encerclé la ville de Gaza et coupé la partie nord du territoire assiégé dirigé par le Hamas. Les troupes devraient entrer dans la ville lundi ou mardi et affronteront probablement des militants combattant rue par rue en empruntant un vaste réseau de tunnels. Les pertes vont probablement augmenter des deux côtés au cours de cette guerre qui dure depuis un mois, qui a déjà tué plus de 9 700 Palestiniens.

Le plus haut diplomate américain espère que des pauses dans la guerre permettront une augmentation de l’aide humanitaire à Gaza et la libération des otages capturés par le Hamas lors de l’incursion meurtrière des militants du 7 octobre dans le sud d’Israël, qui a tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils. tout en empêchant le conflit de s’étendre à l’échelle régionale.

« Nous avons engagé les Israéliens sur les mesures qu’ils peuvent prendre pour minimiser les pertes civiles », a déclaré Blinken avant de quitter Ankara. “Nous travaillons, comme je l’ai dit, de manière très agressive pour acheminer davantage d’aide humanitaire à Gaza.”

“Nous sommes très concentrés sur les otages détenus par le Hamas, y compris les Américains, et nous faisons tout notre possible pour les rapatrier”, a-t-il ajouté.

Blinken n’a pas rencontré Le président turc Recep Tayyip Erdogan qui a été très critique à l’égard du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et une exception parmi les alliés de l’OTAN en n’exprimant pas son plein soutien au droit d’Israël à se défendre.

Devant le ministère des Affaires étrangères, des dizaines de manifestants d’un groupe islamiste brandissaient des drapeaux turcs et palestiniens et brandissaient des pancartes anti-américaines et anti-israéliennes alors que la réunion Blinken-Fidan commençait. Plus tôt lundi, la police a dispersé un groupe d’étudiants marchant vers le ministère en scandant « Meurtrier Blinken, sortez de Turquie ! »

C’était le deuxième jour de manifestations dénonçant la visite de Blinken. Dimanche, des manifestants pro-palestiniens ont affronté la police anti-émeute turque devant la base aérienne militaire américano-turque d’Incirlik, dans la ville d’Adana, dans le sud du pays. La police a tiré des gaz lacrymogènes et des canons à eau alors que les manifestants tentaient de traverser les champs pour entrer dans la base.

Plusieurs centaines de personnes ont également défilé dimanche vers l’ambassade américaine à Ankara, scandant « Dieu est grand ».

La mission de Blinken, sa deuxième dans la région depuis le début de la guerre, n’a trouvé qu’un soutien tiède, voire inexistant, pour ses efforts visant à contenir les retombées du conflit. Israël a rejeté l’idée de pauses tandis que les nations arabes et musulmanes exigent plutôt un cessez-le-feu immédiat alors que le nombre de victimes parmi les civils palestiniens augmente sous les bombardements israéliens sur Gaza.

Les responsables américains cherchent à convaincre Israël de l’importance stratégique du respect des lois de la guerre en protégeant les non-combattants et en augmentant considérablement les livraisons d’aide humanitaire à la population civile assiégée de Gaza.

Il reste toutefois à savoir si Netanyahu accepterait des pauses temporaires et progressives dans l’opération massive visant à éradiquer le Hamas – ou si l’indignation des Palestiniens et de leurs partisans pourrait être apaisée s’il le faisait.

La Jordanie et la Turquie ont déjà rappelé leurs ambassadeurs en Israël pour protester contre ses tactiques et l’opinion internationale semble passer de la sympathie envers Israël au lendemain du 7 octobre à la répulsion alors que les images de mort et de destruction à Gaza se répandent dans le monde entier.

Samedi, à Amman, la capitale jordanienne, les ministres des Affaires étrangères égyptien et jordanien ont participé à une conférence de presse conjointe avec Blinken. Les deux hommes ont déclaré que la guerre d’Israël allait au-delà de la légitime défense et ne pouvait plus être justifiée car elle équivalait désormais à une punition collective du peuple palestinien.

Ce sentiment a été repris par des dizaines de milliers de manifestants qui ont défilé dans les rues des capitales mondiales ce week-end pour protester contre Israël et condamner le soutien américain à Israël.

Après avoir terminé ses entretiens en Turquie, Blinken se rendra en Asie où le conflit de Gaza partagera probablement la première place avec d’autres crises internationales lors d’une série d’événements au Japon, en Corée du Sud et en Inde, notamment la guerre de la Russie contre l’Ukraine et le programme d’armes nucléaires de la Corée du Nord.

Dimanche, Blinken a quitté la Cisjordanie occupée, où il s’est entretenu avec Le président palestinien Mahmoud Abbasà Bagdad pour des entretiens avec le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani.

Lorsque la nouvelle de l’arrivée de Blinken s’est répandue à Ramallah, en Cisjordanie, des dizaines de Palestiniens sont venus protester, brandissant des pancartes montrant des gouttes de sang et avec des messages comprenant : « Du sang de Blinken est sur vos mains ». La rencontre avec Abbas s’est terminée sans aucun commentaire public.

L’Autorité palestinienne administre les zones semi-autonomes de la Cisjordanie occupée par Israël. Cela n’a plus été un facteur dans la bande de Gaza depuis 2007, lorsque le Hamas en a pris le contrôle après avoir remporté les élections un an plus tôt. Abbas lui-même est impopulaire parmi les Palestiniens.

Les forces américaines présentes dans la région sont confrontées à une recrudescence d’attaques de la part des milices alliées à l’Iran en Irak et ailleurs. Les forces américaines ont abattu dimanche un autre drone d’attaque à sens unique qui visait les troupes américaines et de la coalition près de leur base en Syrie voisine, a déclaré un responsable américain. De Bagdad, Blinken s’est rendu en Turquie.

L’administration Biden, tout en restant le plus fervent partisan de la réponse militaire d’Israël aux attaques du Hamas le 7 octobre, cherche de plus en plus à user de son influence auprès d’Israël pour tenter de tempérer l’effet des semaines de siège total et quasi-24 heures sur 24 d’Israël. attaques aériennes, terrestres et maritimes à Gaza, où vivent 2,3 millions de civils.

Les États arabes résistent aux suggestions américaines selon lesquelles ils joueraient un rôle plus important dans la résolution de la crise, exprimant leur indignation face au bilan civil des opérations militaires israéliennes et estimant que Gaza est un problème en grande partie imputable à Israël.