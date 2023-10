Blinken supprime un tweet appelant au cessez-le-feu israélien – Twitchy

Hier soir, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a envoyé ce tweet, auquel nous ne pouvons pas donner de lien car il a été supprimé. Lisez-le et jugez par vous-même pourquoi :

Ouah.

Un cessez-le-feu, après qu’au moins neuf Américains – et un millier d’Israéliens – aient été tués par le Hamas.

Mary Katharine Ham l’a remarqué et a demandé ce que nous pensions tous :

Cette administration pourrait-elle être encore plus sourde ? La suppression n’est pas passée inaperçue :

Il est étrange qu’il leur ait fallu plus de 12 heures pour supprimer ce tweet. Ce n’est pas la première fois que le @StateDept a diffusé des messages via les canaux officiels avec des capitulations face au Hamas. pic.twitter.com/IvAaA9JgQq – Jeremy Redfern (@JeremyRedfernFL) 9 octobre 2023

Cela a duré 12 heures et via un canal officiel.

D’après mes calculs, c’est le deuxième tweet que cet administrateur supprime au cours des deux derniers jours. Tous deux ont appelé Israël à se retirer. https://t.co/p8ytURUJa6 – Michael Sobolik (@michaelsobolik) 9 octobre 2023

Nous sommes consternés qu’après ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, l’administration Biden appelle Israël à se retirer. Il s’agit de la pire perte quotidienne de vies juives depuis l’Holocauste. Israël ne peut et ne doit en aucun cas se retirer.

Et non seulement Blinken a été déplacé pour le tweet original, mais le déplacement a continué après sa suppression. Twitter/X n’oublie jamais et pardonne rarement :

C’est horrible.

C’est le secrétaire d’État. Une incompétence totale affichée en espérant que cela ait un effet positif. https://t.co/TheW8OZRj9 – WAC (@WACyPack) 9 octobre 2023

Mais il « encourage » le retour des otages.

« encouragé » C’est dur de parler, Tony. – Le guerrier culturel 🐊🇺🇸🇮🇪🇬🇧 (@Culture_Fight76) 9 octobre 2023

Il est probable que plusieurs bureaux du Département d’État aient autorisé ce langage avant qu’il ne soit publié. Quelle ignorance. https://t.co/AbR3vAv5kC –James Hewitt (@JamesOHewitt) 9 octobre 2023

L’ignorance est bien trop gentille.

Il est épouvantable de voir à quel point nos responsables gouvernementaux sont incompétents dans cette administration. -Jen (@JenStroup) 9 octobre 2023

C’était intentionnel, pas incompétent, et supprimé uniquement parce qu’ils ont subi un retour de flamme.

Internet est éternel. https://t.co/xCps3dTdXG – Boris Zilberman (@rolltidebmz) 9 octobre 2023

Nous sommes heureux, car ils ne devraient pas être autorisés à supprimer ce tweet et à faire comme si cela ne s’était jamais produit.

Vous remarquerez que ses tweets ultérieurs ne mentionnent pas le cessez-le-feu.

Et il surcompense ensuite comme un mauvais chien. pic.twitter.com/FR8c9e3kO0 – arbre étreignant ma sœur 🎃 (@WelbornBeege) 9 octobre 2023

Honnêtement, ils ne sont pas non plus aussi énergiques qu’ils pourraient l’être.

Blinken a supprimé ce tweet. A-t-il réalisé que la Turquie était aux côtés du Hamas ? A-t-il réalisé qu’un cessez-le-feu n’avait aucun sens puisque le Hamas détient des otages israéliens ? Je te l’avais dit, c’était une mauvaise décision : ce n’était pas de la diplomatie mais de l’apaisement. https://t.co/y9ddYLMaOC pic.twitter.com/yVbcplI5ND – Diliman Abdulkader (@D_abdulkader) 9 octobre 2023

C’était absolument de l’apaisement. Nous avons déjà vu cela de la part de cette administration.

Il semble que le secrétaire d’État américain #Blinken a supprimé le tweet d’hier dans lequel il « encourageait » la Turquie, qui soutient le Hamas, à organiser un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Y a-t-il de véritables adultes responsables de Foggy Bottom ? #IsraëlSousAttaque pic.twitter.com/DJYuig7M6A – Alberto Miguel Fernández (@AlbertoMiguelF5) 9 octobre 2023

Bien sûr, cela ne semble pas être le cas.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a supprimé son tweet appelant la Turquie à négocier un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. pic.twitter.com/HiXK0rAzdw – Presse citoyenne libre (@CitizenFreePres) 9 octobre 2023

Dieu merci, Twitter/X peut toujours demander des comptes aux fonctionnaires.

Tweet supprimé d’Antony Blinken. Repérez le problème. pic.twitter.com/N5p3O5COjv – Jeff Blehar est *BOX OFFICE POISON* (@EsotericCD) 9 octobre 2023

Nous l’avons repéré.

Cela fait DEUX FOIS en 36 heures que cette bande de clowns maladroits a dû supprimer le même tweet « erroné ». Je ne peux que conclure que l’exigence d’un cessez-le-feu est la véritable position de l’administration à huis clos, et que ces imbéciles incompétents ne cessent de la laisser échapper. https://t.co/vIXoyq3oxn – Sage McLaughlin (@SagaciousMick) 9 octobre 2023

Il s’agit d’une évaluation juste. Ils ne disent pas ces choses bon gré mal gré. C’est la position de l’administration sur la question, même si elle essaie (et échoue) de ne pas la dire publiquement.

Et où est Biden à ce sujet ?

Le patron de Blinken doit clarifier la position de l’administration. Ce serait bien s’il en était physiquement capable. – J (@ARaised_Eyebrow) 9 octobre 2023

Bonne question. Nous aurions vraiment besoin d’un vrai président en ce moment.

***

