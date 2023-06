Blinken soutient l’image de marque de Xi par Biden en tant que « dictateur » — RT World News

L’insulte contre le dirigeant chinois n’était qu’une question de franchise du président américain, a affirmé le plus haut diplomate américain

Le commentaire controversé du président américain Joe Biden la semaine dernière qualifiant le dirigeant chinois Xi Jinping de « dictateur » est venu juste au moment où Washington faisait un effort diplomatique pour réparer les liens avec Pékin, mais le secrétaire d’État Antony Blinken a affirmé que l’affront n’entraverait pas ses efforts de réconciliation.

Le problème était l’affirmation de Biden lors d’une collecte de fonds politique selon laquelle Xi n’était pas au courant d’un prétendu ballon espion qui a été abattu après s’être égaré au-dessus de l’espace aérien américain en février. « C’est un grand embarras pour les dictateurs, quand ils ne savaient pas ce qui s’est passé », a déclaré le président américain.

Le commentaire est intervenu juste un jour après que Blinken a conclu une visite tant attendue à Pékin, où il a décroché une rare rencontre avec Xi pour aider à apaiser les tensions entre les pays.

Interrogé dimanche dans une interview à CBS News pour savoir si le commentaire de Biden annulerait les progrès réalisés lors de sa visite en Chine, Blinken a suggéré que l’insulte n’aurait pas dû être une surprise à Pékin. « L’une des choses que j’ai dites à mes homologues chinois lors de ce voyage, c’est que nous allons continuer à faire et à dire des choses que vous n’aimez pas, tout comme vous allez sans doute continuer à faire et à dire des choses qui nous n’aimons pas » il a dit.

Le haut diplomate américain a également affirmé que le « dictateur » Le commentaire était juste le genre de franchise que les gens attendent de Biden.

Le président parle toujours franchement. Il parle directement, il parle clairement et il parle pour nous tous.

Les pourparlers avec les dirigeants chinois se sont concentrés sur le maintien de relations pacifiques même lorsque les deux parties expriment leurs différences, a déclaré Blinken. «Nous continuons à travailler à travers cela, à construire nos lignes de communication, car nous avons une responsabilité. Et nous avons surtout la responsabilité de nous assurer que la compétition dans laquelle nous nous trouvons ne vire pas au conflit.















Biden adressé la question jeudi, interrogé sur son commentaire de Xi lors d’une conférence de presse. Il a rejeté les inquiétudes selon lesquelles le « dictateur » légère pourrait endommager les relations sino-américaines déjà tendues. « Je m’attends à rencontrer le président Xi dans le futur, à court terme, et je ne pense pas que cela ait eu de réelles conséquences », a-t-il ajouté. il a dit.

L’ambassade de Chine à Washington a déposé une plainte officielle plus tôt jeudi, disant : « Le gouvernement et le peuple chinois n’acceptent aucune provocation politique contre le plus haut dirigeant chinois et répondront résolument. » Le gouvernement chinois a également appelé l’ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns, pour prononcer une réprimande officielle.

Pékin a rompu ses liens militaires et climatiques avec Washington l’été dernier à la suite d’une visite controversée à Taïwan de la présidente américaine de l’époque, Nancy Pelosi. Blinken devait se rendre en Chine plus tôt cette année, mais le voyage a été reporté en raison des tensions liées à l’incident du ballon.