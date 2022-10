Blinken soutient l’approche “holistique” de la Colombie en matière de politique antidrogue

BOGOTA, Colombie – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a soutenu lundi les récents efforts de la Colombie pour repenser sa politique en matière de drogue et a déclaré que l’administration Biden et le gouvernement colombien nouvellement élu travailleront ensemble sur des programmes de développement rural et des efforts d’interdiction, tout en partageant des renseignements sur les groupes de trafiquants de drogue.