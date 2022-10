Blinken soutient l’approche “holistique” de la Colombie en matière de politique antidrogue

BOGOTA, Colombie (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a soutenu lundi les récents efforts de la Colombie pour repenser sa politique en matière de drogue et a déclaré que l’administration Biden et le gouvernement colombien nouvellement élu travailleront ensemble sur des programmes de développement rural et des efforts d’interdiction, tout en partageant des renseignements sur la drogue. groupes de trafiquants.

Ces commentaires sont intervenus après une rencontre entre Blinken et le président colombien Gustavo Petro à Bogota, première étape d’une tournée en Amérique du Sud au cours de laquelle le secrétaire d’État se rendra également au Chili et au Pérou.

“Nous soutenons fermement l’approche holistique que l’administration du président Petro adopte pour lutter contre les stupéfiants par le biais d’une sécurité rurale globale, de la justice, du développement, de la protection de l’environnement, de la réduction de l’offre ainsi que de la réduction de la demande, y compris aux États-Unis”, a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse.

Le mois dernier, Petro a pris la parole à l’Assemblée générale des Nations Unies et a déclaré que les efforts menés par les États-Unis pour lutter contre le trafic de drogue dans le monde avaient été “un échec”. Il a accusé les États-Unis et d’autres pays développés de poursuivre une approche punitive du commerce de la drogue qui nuit aux petits agriculteurs des pays en développement.

Lundi, le président colombien s’est exprimé sur un ton moins combatif.

À la suite de la rencontre avec Blinken, Petro a déclaré que les deux parties avaient parlé de moyens «plus flexibles» de lutter contre le trafic de drogue qui visent à réduire la production et la consommation dans tout l’hémisphère.

Petro a déclaré que les cultivateurs de coca dans les régions reculées de Colombie devraient obtenir des titres fonciers, afin qu’ils puissent être plus facilement intégrés dans l’économie légale. Il a suggéré que les États-Unis soutiennent un programme de 7 milliards de dollars pour acheter des terres aux agriculteurs sans terre en Colombie, et a déclaré qu’un fonds international devrait être créé pour soutenir des projets qui paieraient certains agriculteurs de coca pour qu’ils quittent le commerce de la drogue et deviennent les protecteurs de la forêt amazonienne.

La Colombie a du mal à contrôler la production de cocaïne alors que plusieurs groupes armés prennent le contrôle des zones rurales abandonnées par les Forces armées révolutionnaires de Colombie à la suite de leur accord de paix de 2016 avec le gouvernement, tandis que les institutions gouvernementales tardent à arriver.

Petro a déclaré que des mesures plus sévères sont nécessaires contre les criminels en col blanc qui profitent du commerce de la cocaïne en Colombie et aux États-Unis, mais a fait valoir que l’application de la loi ne devrait pas être dirigée contre les agriculteurs pauvres qui cultivent la coca pour gagner leur vie dans des régions éloignées.

Le président colombien a déclaré que la fumigation aérienne des cultures de coca avec des produits chimiques continuerait d’être interdite afin de protéger l’environnement, mais a ajouté que son administration chercherait à éradiquer manuellement les champs de coca “de taille industrielle” gérés par le crime organisé.

Manuel Rueda, Associated Press