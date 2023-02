Blinken sous pression pour pousser la Chine sur son rôle dans le commerce mortel de fentanyl lors de sa visite à Pékin

CNN

—



Les membres du Congrès exhortent le secrétaire d’État Antony Blinken à faire pression sur la Chine pour qu’elle fasse davantage pour freiner le flux de fentanyl et d’opioïdes synthétiques aux États-Unis lors de sa visite dans le pays qui devrait avoir lieu dans les prochains jours.

Mercredi, un groupe de 14 sénateurs républicains dirigé par Marco Rubio de Floride a écrit à Blinken avant son voyage, soulignant le rôle de la Chine dans la “crise du fentanyl” comme l’un des nombreux problèmes qu’ils voulaient qu’il aborde.

Plus de 100 000 Américains sont morts d’une surdose de drogue de juillet 2021 à juillet 2022 et les deux tiers de ces décès ont été alimentés par des opioïdes synthétiques, principalement du fentanyl, selon le CDC.

Drogue synthétique extrêmement puissante, le fentanyl est 50 à 100 fois plus puissant que la morphine et 30 à 50 fois plus puissant que l’héroïne.

Le gouvernement chinois a réprimé la fabrication et la distribution de fentanyl en 2019, une décision saluée par l’administration Trump. En conséquence, la Chine n’est plus la principale source de fentanyl entrant aux États-Unis. Mais c’est toujours la principale source de précurseurs chimiques qui sont souvent expédiés au Mexique et utilisés par des cartels pour produire du fentanyl qui passe la frontière.

“La Chine est le principal producteur de ces précurseurs chimiques et les expédie et les vend aux deux principaux cartels mexicains (Sinaloa et Nouvelle Génération) produisant du fentanyl”, a expliqué David Luckey, chercheur senior international et défense chez RAND Corporation.

“Pratiquement 98% des produits chimiques précurseurs utilisés pour fabriquer du fentanyl proviennent de Chine”, a déclaré le représentant démocrate David Trone du Maryland à CNN. Amener la Chine à s’engager dans cette crise “doit être la mission numéro un du secrétaire Blinken lorsqu’il y arrivera”.

Les experts et les législateurs affirment que la production de précurseurs chimiques en Chine est l’un des principaux facteurs qui alimentent la crise actuelle des opioïdes.

“Le trafic d’opioïdes synthétiques est un domaine où même quelques pas significatifs de la RPC (République populaire de Chine) peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre l’aggravation de l’épidémie et sauver des vies américaines”, a écrit Trone dans une lettre à Blinken le mois dernier. Il a exhorté Blinken à ne pas négocier avec les responsables chinois sur d’autres sujets jusqu’à ce qu’il ait obtenu un engagement de Pékin à faire plus pour endiguer la crise du fentanyl.

Trone, dont le neveu est décédé d’une surdose de fentanyl, estime que la Chine devrait s’engager à adopter des règles obligeant les sociétés pharmaceutiques à connaître leurs clients, à mettre en place et à appliquer des réglementations d’exportation dans le secteur chimique et à coopérer avec les agences américaines, notamment la Drug Enforcement Administration et la Drug Enforcement Administration. Bureau de la politique nationale de contrôle des drogues pour réprimer le commerce du fentanyl.

Blinken a demandé à son équipe du Département d’État de travailler avec des partenaires interinstitutions pour faire “tout son possible” pour faire face à cette crise mortelle qui tue le plus d’Américains âgés de 18 à 49 ans, a déclaré le porte-parole du Département d’État Ned Price plus tôt cette année.

Mais on ne sait pas quelles demandes directes il fera au gouvernement chinois lors de sa visite.

“Bien que ses actions passées aient aidé à lutter contre les drogues synthétiques illicites, nous continuons d’exhorter la RPC à prendre des mesures concrètes significatives supplémentaires pour freiner le détournement des précurseurs chimiques et des équipements utilisés par les criminels pour fabriquer du fentanyl et d’autres drogues synthétiques”, a déclaré Price.

Certains législateurs pensent que Blinken devrait proposer des négociations commerciales avec la Chine si elle s’engage dans des efforts liés à l’endiguement de la crise du fentanyl. Pourtant, d’autres collaborateurs du Congrès affirment que la Chine ne répondra qu’à la pression et pensent que l’administration devrait envisager des mesures, notamment des sanctions supplémentaires liées aux substances dangereuses, pour forcer leur engagement.

Todd Robinson, le plus haut responsable du département d’État pour les affaires internationales de stupéfiants et d’application de la loi, a déclaré que la manière efficace d’aborder le défi passera par “la collaboration et la coopération”.

« La Chine a ses propres problèmes avec les stupéfiants. Le Mexique a des problèmes a ses problèmes avec les stupéfiants. La Colombie a aussi un problème. Et ce que nous avons dit, c’est que ce n’est plus un problème où vous ne pouvez utiliser que l’un ou l’autre. Tout le monde a un problème.

Mais la nécessité d’un engagement chinois est claire : réduire l’approvisionnement en précurseurs chimiques en provenance de Chine aurait un impact “énorme” sur la crise et “signifierait une diminution spectaculaire” des décès américains résultant de surdoses de drogue, a déclaré Robinson.

La Chine est le plus grand producteur de produits chimiques présents dans les produits de tous les jours tels que les produits de nettoyage. De nombreuses entreprises chinoises ont commencé à produire et à vendre des précurseurs chimiques en plus des produits chimiques qu’elles produisaient déjà.

Les défis pour s’attaquer à la racine du problème persistent lorsque la Chine et d’autres pays renversent souvent les rôles des États-Unis et blâment les Américains pour le problème de dépendance qui stimule la demande.

« Ce n’est pas aussi simple que de dire ‘Chine, arrêtez de produire et d’exporter ces produits chimiques’. Il y a plusieurs aspects à cette question. En réponse, la Chine, par exemple, pourrait répliquer avec “Américains, arrêtez d’acheter et de consommer de la drogue” », a déclaré Luckey.

De nombreux Américains directement liés à la crise surveillent de près le voyage de Blinken.

La Virginie-Occidentale – qui a enregistré plus de 1 300 décès dus aux opioïdes synthétiques de mars 2021 à mars 2022, selon le CDC – est un épicentre de la crise intérieure.

Jordan Dennison vit dans l’État, a grandi avec des parents toxicomanes et a développé sa propre dépendance aux opioïdes à l’adolescence. Il y a quelques années – après plus de 10 overdoses – il est enfin devenu abstinent. L’homme de 30 ans travaille maintenant dans un programme de proximité pour amener les toxicomanes en traitement.

“La drogue m’a fait tout perdre. Toutes les relations que j’ai eues. J’ai appris que ce que j’utilisais n’était pas de l’héroïne, mais du fentanyl. Je l’obtenais dans la rue, j’irais n’importe où pour l’obtenir », a-t-il déclaré à CNN. “Je n’ai jamais su d’où ça venait, mais j’ai toujours supposé que ça venait de Chine.”