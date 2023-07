Blinken s’oppose à l’emprise générale de Rand Paul sur les candidats diplomatiques et exhorte le Sénat à les confirmer

Le secrétaire d’État Antony Blinken a exhorté le Sénat à confirmer « rapidement » plus de 60 candidats à des postes clés de politique étrangère, avertissement dans une lettre envoyé à tous les sénateurs lundi que laisser les rôles non pourvus était préjudiciable à la réputation mondiale et aux intérêts de sécurité nationale de l’Amérique. Quelques sénateurs républicains, dont le sénateur Rand Paul, bloquent les candidats pour des raisons sans rapport avec leurs qualifications.

« Les postes vacants ont un impact négatif à long terme sur la sécurité nationale des États-Unis, y compris notre capacité à rassurer les Alliés et nos partenaires, et à contrer les efforts diplomatiques de nos adversaires », a écrit Blinken, selon une copie de la lettre obtenue par CBS News. « Les États-Unis doivent être présents, diriger et s’engager dans le monde entier avec nos valeurs démocratiques au premier plan. »

Il y a actuellement 62 candidats en attente de confirmation au Sénat, dont 38 pour des postes d’ambassadeurs sur plusieurs continents. Parmi ceux-ci, « plusieurs » sont en attente depuis plus de 18 mois, a déclaré un responsable du département d’État.

S’adressant aux journalistes du département d’État lundi, Blinken a déclaré qu’il n’y aurait pas d’ambassadeurs américains confirmés en Égypte, en Israël, en Jordanie et au Liban d’ici la fin de l’été, alors que les ambassadeurs en poste terminaient leurs tournées.

« Les gens à l’étranger y voient un signe de dysfonctionnement, d’inefficacité, d’incapacité à faire passer les intérêts nationaux avant les intérêts politiques », a-t-il déclaré.

Il a dit qu’une « poignée » de sénateurs « gardaient nos meilleurs joueurs sur la touche », notant plus tard que le sénateur républicain Rand Paul, du Kentucky, avait placé une retenue générale sur les nominés. La « grande majorité » des candidats sont des officiers de carrière, a déclaré Blinken.

« Ils sont bloqués pour avoir un effet de levier sur d’autres problèmes sans rapport. C’est irresponsable et cela nuit à notre sécurité nationale », a déclaré Blinken.

Paul a annoncé début juin qu’il bloquerait tous les candidats du Département d’État jusqu’à ce que l’administration Biden publie des documents liés à l’origine de la pandémie de COVID-19. Blinken a déclaré lundi que le ministère avait travaillé « intensivement » avec le bureau du sénateur Paul pour parvenir à un compromis, mais n’en avait pas encore atteint.

« [They are] documents que nous ne pouvons pas fournir car ils ne sont pas en notre possession. Mais encore [Sen. Paul] continue d’utiliser cela comme excuse pour retarder les candidats du Département d’État… qui n’ont jamais été tenus à cette norme auparavant », a déclaré plus tard le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, lors du briefing de lundi.

« Le sénateur Paul peut faire des demandes légitimes au département d’État, à d’autres membres de l’administration, ce à quoi nous nous opposons, c’est qu’il retienne en otage des candidats qui sont des agents de carrière du service extérieur », a déclaré Miller.

Le bureau de Paul n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Paul est l’un des nombreux sénateurs républicains qui bloquent actuellement les confirmations du Sénat. Le sénateur Tommy Tuberville, républicain de l’Alabama, a également suspendu toutes les nominations militaires américaines en raison des objections à la politique d’avortement du Pentagone. Plus de 260 nominés sont bloqués, avec un arriéré de centaines d’autres possibles d’ici la fin de l’année.