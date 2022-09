Les pourparlers pour sauver l’accord ont reculé alors que Téhéran voulait introduire des “questions étrangères” à l’ordre du jour, a déclaré le haut diplomate américain

L’Iran a pris “un pas en arrière” en pourparlers pour relancer l’accord nucléaire historique de 2015, concluant un accord à court terme sur la question “peu probable», a déclaré lundi le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

“Ce que nous avons vu au cours de la semaine dernière dans la réponse de l’Iran à la proposition avancée par l’Union européenne est clairement un pas en arrière et rend les perspectives d’un accord à court terme, je dirais, peu probables», a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse à Mexico, où il s’est entretenu avec le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

Selon Blinken, l’Iran ne veut pas ou ne peut pas «faire le nécessaire« de parvenir à un accord car Téhéran veut »introduire des questions étrangères qui rendent un accord moins probable.”

Le haut diplomate américain faisait référence au «final» texte de l’accord pour relancer l’accord, qui a été proposé par l’UE le 8 août. Depuis lors, les États-Unis et l’Iran ont échangé plusieurs fois leurs réponses sur la question. Cependant, un porte-parole du département d’État a décrit la dernière réponse de l’Iran, qui a été soumise plus tôt ce mois-ci, comme «pas constructif.”

Selon CNN, l’Iran a doublé sa demande pour que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) abandonne son enquête sur les traces d’uranium non déclarées trouvées sur des sites iraniens, affirmant que ce serait une condition préalable au retour à l’accord. Les États-Unis et l’UE ont soutenu à plusieurs reprises qu’ils ne pouvaient pas négocier au nom de l’AIEA, insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une question distincte sans rapport avec l’accord nucléaire.

Fin août, le département d’État américain a exprimé son optimisme quant aux perspectives d’un nouvel accord, affirmant qu’il était «encouragé par le fait que l’Iran semble avoir abandonné certaines de ses demandes non partantes», y compris le retrait du Corps des gardiens de la révolution islamique, une branche influente des forces armées iraniennes, de la liste des organisations terroristes étrangères des États-Unis.

L’accord nucléaire initial signé en 2015 par l’Iran, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne – ainsi que la Russie, la Chine et l’UE – a vu Téhéran accepter certaines restrictions sur son industrie nucléaire en échange de l’assouplissement des sanctions économiques et d’autres incitatifs.

En 2018, l’accord a cependant été torpillé par les États-Unis sous le président de l’époque, Donald Trump, qui s’en est retiré unilatéralement, affirmant qu’il était fondamentalement défectueux.

En conséquence, l’Iran a commencé à réduire progressivement certains de ses engagements dans le cadre de l’accord, tels que le niveau d’uranium enrichi qu’il produit, ce qui pourrait potentiellement permettre à Téhéran de construire une bombe atomique. Selon les autorités iraniennes, cependant, ce «n’est pas à l’ordre du jour.”