Blinken s’exprime après que les Américains libérés d’Iran aient atterri au Qatar

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est adressé aux journalistes après que cinq Américains ont été emprisonnés à tort en Iran. Blinken a remercié les responsables du Département d’État et le président Biden pour leur travail et leur soutien dans le cadre de cet arrangement et a assuré que les États-Unis continueraient à œuvrer pour libérer d’autres Américains injustement détenus à l’étranger.18 septembre 2023