Blinken s’est entretenu lundi avec l’Américain détenu Paul Whelan

CNN

—



Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu lundi avec Paul Whélanun Américain détenu en Russie depuis plus de cinq ans, a déclaré mardi le plus haut diplomate américain.

« Nos efforts intensifs pour ramener Paul à la maison se poursuivent chaque jour. Et ils le feront jusqu’à ce que lui, Evan Gershkovich et tous les autres Américains détenus à tort soient de retour avec leurs proches », a déclaré Blinken lors d’un événement sur la diplomatie des otages au Wilson Center.

Le porte-parole du Département d’État, Matt Miller, a déclaré mardi que Blinken « avait assuré à Paul Whelan, comme il l’avait fait lors de ses appels précédents, que nous étions avec vous. Nous ne vous avons pas oublié. Nous continuons à travailler pour essayer d’obtenir votre libération et nous continuerons à travailler pour essayer d’obtenir votre libération.

« Votre libération est une priorité absolue, non seulement pour le secrétaire, mais aussi pour le président Biden », a déclaré Miller.

C’est au moins la troisième fois que le plus haut diplomate américain s’entretient par téléphone avec l’ex-Marine, qui a été déclaré détenu à tort par le Département d’État américain. Les deux se sont également entretenus en août 2023 et décembre 2022.

Whélan a dit à CNN que lors de l’appel d’août, il a déclaré à Blinken « clairement que m’avoir laissé ici la première fois avait peint une cible sur mon dos et me laisser ici la deuxième fois avait essentiellement signé un arrêt de mort ».

Whelan a constamment exhorté l’administration Biden à faire tout son possible pour obtenir sa libération, exprimant sa frustration d’avoir été laissé pour compte lors de deux échanges de prisonniers antérieurs avec la Russie. Les États-Unis ont déclaré que les responsables russes avaient refusé de négocier sa libération dans le cadre de ces échanges.

À l’occasion du cinquième anniversaire de sa détention, Whelan a appelé le président Joe Biden à « utiliser toutes les ressources disponibles pour obtenir ma libération, comme vous le feriez si votre propre fils avait été pris en otage ».

« Je suis plus que prêt à rentrer chez moi et je compte sur le gouvernement américain pour venir me chercher, et bientôt. Le moment est venu de prendre des mesures décisives et de mettre un terme à cette débâcle », a déclaré Whelan à CNN depuis son camp de prisonniers en Mordovie.

Dans plus d’une demi-douzaine de conversations téléphoniques que Whelan a eues avec CNN, il a exprimé à la fois sa confiance dans le fait que le gouvernement américain s’efforce d’obtenir sa libération et son immense frustration quant au fait que ces efforts n’ont pas abouti.

Miller a réitéré lundi que les États-Unis avaient « mis une offre importante sur la table » pour tenter d’obtenir la libération de Whelan et Gershkovich.

“En fait, nous avons plus d’une fois présenté des offres pour obtenir leur libération, et nous continuerons à nous engager pour tenter de poursuivre ou tenter d’obtenir leur libération”, a-t-il déclaré lors d’un point de presse.