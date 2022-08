Blinken s’envole vers le champ de bataille des “superpuissances” en Afrique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’envole vers un champ de bataille de superpuissances lorsqu’il se rendra en Afrique ce week-end. Mais il n’est pas le nouveau Captain America dans un film Marvel. Il est plutôt le dernier haut diplomate à entrer sur le ring dans la lutte pour l’influence sur le continent entre les États-Unis, la Chine et la Russie.

Au cours des dernières semaines, les émissaires de Washington et de la Russie ont échangé des accusations sur l’Ukraine et les problèmes alimentaires connexes, alors qu’ils s’asseyaient avec les dirigeants africains.

“Les gens meurent de faim. Les gens souffrent”, a déclaré l’ambassadrice américaine aux Nations unies Linda Thomas-Greenfield en tirant une salve sur le Kremlin. “La raison pour laquelle il y a une crise d’insécurité alimentaire sur le continent africain en ce moment est à cause de l’attaque non provoquée de la Russie contre l’Ukraine.”

Répondant à l’administration Biden, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a riposté alors qu’il balayait l’Afrique la semaine dernière, affirmant que la pénurie alimentaire en Afrique était “due à la réaction absolument inadéquate de l’Occident, qui a annoncé des sanctions, compromettant la disponibilité de la nourriture sur le marchés.”

Après son voyage en Asie, Blinken arrivera sur le continent ce week-end et, comme l’a noté le Département d’État, il enverra un message selon lequel “les pays africains sont des acteurs géostratégiques”. Blinken arborera son visage le plus amical lorsqu’il rencontrera des dirigeants d’Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo et du Rwanda au cours de la semaine prochaine.

“Le moment et les intentions de la visite de Blinken sont clairs et sans ambiguïté”, a déclaré Priyal Singh, chercheur principal à l’Institut d’études de sécurité, à Fox News. Il y a une “compétition géopolitique pour l’influence entre les États africains, suite à l’invasion russe de l’Ukraine”.

“Alors que la visite du ministre russe des Affaires étrangères a plus ou moins servi à illustrer que la Russie pouvait se tourner vers des partenaires sur le continent afin de remédier à son isolement croissant parmi les États occidentaux, la visite de Blinken pourrait, par conséquent, souligner davantage l’importance géostratégique renouvelée et pertinence du continent », a-t-il ajouté.

Mais le secrétaire d’État ne trouvera pas que tout va bien, dit Singh : « Blinken devra faire preuve de tact particulier dans la façon dont les États-Unis s’y prennent pour renforcer davantage leur position sur l’invasion de l’Ukraine, étant donné que la politique étrangère clé les responsables et les décideurs au sein des partis au pouvoir d’un certain nombre d’États africains maintiennent une vision du monde bien ancrée sur les affaires internationales ».

C’est un euphémisme quand il s’agit de la première étape de Blinken, l’Afrique du Sud. Le pays est membre des BRICS, le fan club commercial et politique dont les membres comprennent également le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. Les politiciens ici croient toujours qu’il faut rembourser le soutien historique que le Kremlin a apporté à la chute de l’apartheid. L’Afrique du Sud était l’un des 17 pays qui se sont abstenus lors d’un vote de l’Assemblée générale des Nations Unies, plutôt que de condamner la Russie pour ses actions en Ukraine.

“L’Afrique du Sud n’est pas indifférente à ce qui se passe en Ukraine”, a déclaré à Fox News Clayson Monyela, chef de la diplomatie publique à l’équivalent sud-africain du département d’État. “Nous continuons à souligner que le dialogue, la médiation et la diplomatie sont la seule voie pour mettre fin au conflit actuel.”

Soulignant le soutien de l’Afrique du Sud au mouvement des non-alignés et soulignant que Pretoria ne prendra pas parti sur l’Ukraine, Monyela a ajouté : “Nous avons résisté à nous laisser entraîner dans la politique de confrontation et d’agression préconisée par les pays puissants”.

L’administration Biden n’a pas la tâche facile dans ses efforts pour influencer les pays africains à suivre la voie de Washington. L’ambassadeur Thomas-Greenfield a rencontré le président ougandais Yoweri Museveni cette semaine et, interprétant un discours diplomatique, l’envoyé américain a fait passer son message : “Ils ont discuté des efforts pour aider à atténuer les effets de la guerre de la Russie contre l’Ukraine sur la sécurité alimentaire mondiale et les prix des matières premières”. selon la porte-parole par intérim de la mission américaine auprès de l’ONU, Melissa Quartell.

Mais le siège dans lequel elle était assise, à State House, était encore chaud après la visite du Russe Lavrov quelques jours auparavant. Alors qu’il se tenait à côté du ministre russe des Affaires étrangères, Museveni était lyrique : “Si la Russie fait des erreurs, alors nous leur disons”, a-t-il dit, “mais s’ils n’ont pas commis d’erreur, nous ne pouvons pas être contre eux”.

Lorsque Museveni a été interrogé sur Thomas-Greenfield, sa réponse n’a pas été aussi amicale : “Personne ne peut nous donner d’instructions”, a-t-il déclaré à la BBC.

Une autre indication, selon les analystes, que les États-Unis ne réussissent pas en Afrique est l’avertissement de ne pas acheter de pétrole ou de gaz russe que Thomas-Greenfield a lancé juste après sa sortie de la réunion avec Museveni : « Si un pays décide de s’engager avec la Russie, où il y a des sanctions, alors ils enfreignent ces sanctions.” Et elle a ajouté, “alors … ils ont la chance d’avoir des actions prises contre eux.”

Le secrétaire d’État Blinken n’a fait allusion à aucune de ces menaces. Mais avant même que son avion n’entre dans l’espace aérien africain ce week-end, le Conseil de l’Atlantique s’est joint à d’autres pour critiquer le moment du voyage. “Cette visite est presque trop tardive, venant après la visite de Lavrov”, a déclaré à Fox News l’ambassadeur Rama Yade, directeur principal du Centre pour l’Afrique du Conseil.

“L’Afrique du Sud, et au-delà du continent africain lui-même, est si stratégique que tout le monde aurait dû le comprendre avant le voyage de Lavrov. Moscou traite les pays africains comme des partenaires stratégiques.”

Yade a conclu que le soutien en Afrique favorisait fortement la Russie : “Vladimir Poutine a assisté au dernier sommet des BRICS en tant qu’invité d’honneur, tandis que le discours en ligne de Volodymyr Zelenskyy au sommet de l’Union africaine (UA) en juin n’a été suivi que par quatre chefs d’État africains”.