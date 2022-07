Blinken s’engage à rendre des comptes pour la mort d’un journaliste palestinien

Le chef de la diplomatie américaine a rencontré les proches de la journaliste après que le département d’État a refusé de blâmer les troupes israéliennes pour sa mort

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que les responsables de la mort de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh seraient tenus responsables, car les membres de sa famille continuent d’exiger des mesures et insistent sur le fait qu’elle a été tuée par les troupes israéliennes.

Après avoir rencontré des proches d’Abu Akleh mardi, Blinken voisé le sien “sincères condoléances” et fait un “engagement à poursuivre la responsabilité de son meurtre tragique”, mais n’a pas précisé quelles mesures supplémentaires pourraient être prises.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a ensuite souligné “la priorité que nous accordons à la responsabilité” par rapport à la mort d’Abou Akleh, mais a également fourni quelques autres détails sur la façon dont la Maison Blanche prévoit de procéder ou sur ce qui a été discuté lors de la rencontre avec Blinken.

Journaliste chevronnée d’Al Jazeera, Abu Akleh a été abattue alors qu’elle couvrait un raid israélien sur un camp de réfugiés en Cisjordanie occupée en mai dernier, malgré le fait qu’elle portait des marques proéminentes indiquant qu’elle était membre de la presse.

Alors que les Nations Unies et une série de médias et d’organisations humanitaires enquêtaient sur l’incident et concluaient qu’Abu Akleh avait été tué par des tirs israéliens, une enquête officielle américaine a déclaré qu’il “n’a pas pu parvenir à une conclusion définitive” à propos de qui a appuyé sur la gâchette. Bien qu’il ait reconnu que les forces israéliennes étaient “probablement responsable” le rapport indique qu’il n’y a aucune preuve qu’elle ait été intentionnellement assassinée, conformément aux commentaires ultérieurs de responsables israéliens.

La famille du journaliste était très critique de l’enquête américaine, disant qu’ils étaient “incrédule” de ses conclusions non concluantes, et a continué à faire pression pour obtenir des conséquences pour le meurtrier d’Abu Akleh.

Suite à la rencontre de mardi avec Blinken, la nièce du journaliste, Lina Abu Akleh, déclaré que tandis que l’officiel “a pris des engagements sur le meurtre de Shireen,” sa famille est “J’attends toujours de voir si cette administration répondra de manière significative à nos appels à la justice pour Shireen.”

“[Secretary Blinken] nous a dit qu’il avait le devoir de protéger chaque citoyen américain. Nous le retiendrons pour cela », elle a continué. “Rien de moins qu’une enquête américaine qui mène à une véritable responsabilité n’est acceptable, et nous ne nous arrêterons pas tant qu’aucune autre famille américaine ou palestinienne n’aura enduré la même douleur que nous.”

Alors que l’administration Joe Biden a fait peu de déclarations publiques à ce jour pour savoir si elle avait fait pression sur les responsables israéliens à ce sujet, Blinken aurait soulevé la question en privé lors d’un appel avec le Premier ministre israélien Yair Lapid au début du mois. Selon des responsables israéliens contactés par Axios, cependant, le gouvernement n’a pas prévu d’action supplémentaire sur l’affaire au-delà d’une enquête militaire déjà en cours, et des accusations criminelles sont peu probables.

L’armée israélienne, pour sa part, a initialement suggéré que le journaliste avait été tué par un militant palestinien, mais a déclaré plus tard qu’elle n’était pas en mesure de déterminer qui avait tiré le coup fatal. Néanmoins, il a déclaré “de manière concluante” que les troupes israéliennes abritaient “pas d’intention de nuire” Abu Akleh et ne lui a pas délibérément tiré dessus pendant le raid.