Blinken s’en prend à la désinformation russe après avoir laissé entendre que les États-Unis pourraient autoriser l’Ukraine à frapper en Russie

PRAGUE — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a critiqué jeudi les tentatives russes visant à semer la discorde dans les démocraties par la désinformation, après avoir laissé entendre que l’administration Biden pourrait bientôt autoriser l’Ukraine à utiliser des munitions fournies par les États-Unis pour frapper à l’intérieur de la Russie.

À Prague, pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN, Blinken a dénoncé le recours par Moscou à la désinformation, la qualifiant de « poison » et signant un accord avec le gouvernement tchèque pour le combattre. Il a également visité une base militaire tchèque, où il a vu des véhicules blindés que Prague envoie à Kiev pour aider à lutter contre l’invasion russe, et a été informé de l’initiative tchèque visant à fournir à l’Ukraine un million de cartouches d’ici la fin de l’année.

« Nous savons qu’un front majeur dans la concurrence que nous avons, dans les relations conflictuelles que nous entretenons, notamment avec la Russie, se situe sur le front de l’information », a déclaré Blinken.

Il a déclaré que l’accord avec les Tchèques – le 17e accord de ce type signé par les États-Unis avec des pays partenaires – aiderait « à lutter efficacement contre la désinformation et la désinformation, qui sont un poison injecté dans nos démocraties par nos adversaires ».

« Plus nous serons capables de faire ensemble entre nos pays mais aussi avec d’autres pays, plus nous serons efficaces pour le dénoncer et y faire face », a déclaré Blinken aux journalistes lors d’une cérémonie de signature avec le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan. Lipavski.

Lipavsky est du même avis, soulignant que les autorités tchèques ont récemment dénoncé une importante campagne de désinformation soutenue par la Russie.

« Nous sommes confrontés à une confrontation entre démocraties et autocraties », a déclaré Lipavsky. « Le Kremlin a commencé à cibler les démocraties du monde entier avec des opérations de cyberguerre, de propagande et d’influence, et ce danger ne peut tout simplement plus être sous-estimé. »

L’invasion de l’Ukraine par la Russie et le soutien aux tentatives ukrainiennes de la repousser seront au centre des réunions des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN jeudi et vendredi – le dernier grand rassemblement diplomatique de l’alliance avant le sommet des dirigeants à Washington en juillet pour marquer le 75e anniversaire de son adhésion. fondation.

Mercredi en Moldavie, Blinken a déclaré que la politique américaine sur la manière dont l’Ukraine déploie des armes américaines était en constante évolution, suggérant que Washington pourrait abroger une interdiction non écrite de l’utilisation par l’Ukraine de ces armes pour des attaques sur le territoire russe.

Même si les responsables américains insistent sur l’absence d’interdiction formelle, ils ont clairement indiqué depuis longtemps qu’ils pensaient que l’utilisation d’armes américaines pour attaquer des cibles en Russie pourrait provoquer une escalade de la réaction de Moscou, ce que le président russe Vladimir Poutine a promis.

Cette position semble être reconsidérée, et Blinken a noté que c’était une « caractéristique » de la position de l’administration Biden à l’égard de l’Ukraine de « s’adapter et de s’ajuster » selon les besoins. Blinken s’est rendu à Kiev au début du mois et a entendu un appel direct du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à utiliser l’assistance militaire américaine pour frapper les positions russes à partir desquelles les attaques contre l’Ukraine sont lancées.

« À mesure que les conditions ont changé, que le champ de bataille a changé, que la Russie a changé en termes de poursuite de son agression et de son escalade, nous nous sommes adaptés et ajustés également, et je suis convaincu que nous continuerons à le faire. « , a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse à Chisinau.

« À chaque étape du processus, nous nous sommes adaptés et ajustés si nécessaire, et c’est donc exactement ce que nous ferons à l’avenir », a-t-il déclaré. « Nous écoutons toujours, nous apprenons toujours et nous prenons toujours des décisions sur ce qui est nécessaire pour garantir que l’Ukraine puisse continuer à se défendre efficacement, et nous continuerons de le faire. »

Plus tôt cette semaine, le président français Emmanuel Macron et le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ont déclaré que les pays occidentaux ne devraient pas s’opposer si l’Ukraine devait frapper à l’intérieur de la Russie pour se défendre.

