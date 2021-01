WASHINGTON – Le candidat du président élu Joe Biden au poste de secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a promis de démêler un grand nombre de positions de politique étrangère de l’administration Trump lors de son audience de confirmation au Sénat mardi, alors même qu’il avait déclaré que Donald Trump avait bien fait les choses dans les affaires mondiales .

Blinken a déclaré que s’il était confirmé, il refuserait de participer à des activités politiques partisanes, déploierait «l’humilité» dans les relations de l’Amérique avec le monde et permettrait aux ambassades américaines de brandir des drapeaux de la fierté gay, entre autres mesures qui inverseraient les politiques adoptées par le secrétaire sortant. d’État Mike Pompeo.

Dans le même temps, Blinken a adopté bon nombre des politiques les plus médiatisées de l’administration Trump – y compris la détermination de la 11e heure du département d’État mardi selon laquelle la Chine commet un génocide dans son traitement du peuple ouïghour, un groupe minoritaire musulman.

« Ce serait aussi mon jugement », a déclaré Blinken au Comité des relations extérieures du Sénat lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec la déclaration surprise de génocide du Département d’Etat. « Forcer des hommes, des femmes et des enfants dans des camps de concentration, en essayant de les rééduquer pour qu’ils adhèrent au Parti communiste chinois – tout cela témoigne d’un effort pour commettre un génocide. »

Voici quatre points à retenir de l’audience de confirmation de Blinken:

Graham bouillonne sur Blinken: « Vous êtes un choix exceptionnel »

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., était l’un des plus fervents partisans de Trump au cours des quatre dernières années. Mais le républicain de Caroline du Sud était parmi les questionneurs les plus sympathiques du GOP du candidat au secrétaire d’État de Biden mardi.

« Vous avez mon soutien total », a déclaré Graham à Blinken alors qu’il commençait sa période de questions de 10 minutes. « Vous êtes un choix exceptionnel. »

Graham a seulement semblé devenir plus amoureux de Blinken alors que le candidat était d’accord avec le sénateur sur une foule de questions épineuses, du soutien de l’Iran au terrorisme et de l’instabilité continue de l’Afghanistan aux politiques d’asile américaines.

« Nous sommes sur un bon départ ici », a remarqué Graham en cochant ses questions.

L’Iran « n’acquiert pas d’arme nucléaire »

Blinken a fait face au scepticisme bipartisan du comité quant à l’engagement de Biden de rejoindre l’accord nucléaire iranien.

Le sénateur Robert Menendez, le plus haut démocrate du comité, a déclaré que ce serait l’un des problèmes les plus difficiles auxquels Blinken est confronté, notant que l’Iran a accéléré son enrichissement d’uranium et est engagé dans une foule d’autres comportements malveillants.

« Le président élu Biden est attaché à la proposition selon laquelle l’Iran ne sera pas autorisé à acquérir une arme nucléaire », a déclaré Blinken. Notant que pendant l’administration Trump, l’Iran a réduit sa période de rupture pour acquérir suffisamment de matériel pour une arme nucléaire – de plus d’un an à environ trois ou quatre mois – le candidat a déclaré que la situation était à un «point de crise».

Mais tandis que Blinken a déclaré que l’accord avec l’Iran « réussissait » à empêcher l’Iran de se procurer une bombe nucléaire, il a également déclaré qu’il serait difficile de rejoindre l’accord. Tout d’abord, a-t-il déclaré, l’administration Biden devra évaluer les mesures que l’Iran est prêt à prendre, puis déterminer comment vérifier les promesses faites par le régime.

«Nous sommes loin de là», dit-il.

Interrogé par le sénateur Ted Cruz, R-Texas, Blinken a suggéré que l’administration Biden laisserait en place de nombreuses sanctions liées au terrorisme contre l’Iran pour freiner son soutien aux groupes militants par procuration.

« Le monde en feu »: Blinken fait face à des défis de politique étrangère sans précédent

Menendez a noté que l’audience de confirmation de Blinken intervient alors que le monde est aux prises avec une pandémie mortelle, des effets en spirale du changement climatique, des migrations sans précédent et une myriade d’autres problèmes mondiaux.

« Le monde est en feu », a déclaré Menendez. Il a dit que Blinken aurait besoin de recentrer et de «recentrer» la politique étrangère américaine alors même que les États-Unis affrontent leur réputation internationale diminuée et leurs propres crises internes.

«Au cours de l’année écoulée, le monde a vu les États-Unis s’essouffler complètement sur une réponse nationale au COVID-19, continuer son compte en retard avec le racisme systémique et lutter avec l’obsession d’un président de contrecarrer le transfert pacifique du pouvoir, poussant la désinformation et attaquant une presse libre », a déclaré Menendez.

Blinken a promis de raviver le moral d’un département d’État qui a été creusé par l’attrition et démoralisé par les attaques de Trump et de ses alliés.

« Je travaillerai avec vous pour revigorer le département en investissant dans son plus grand atout: les agents du service extérieur, les fonctionnaires et le personnel local qui animent la diplomatie américaine dans le monde », a déclaré Blinken dans son discours d’ouverture. « Souvent loin de chez eux et loin de leurs proches, parfois dans des conditions dangereuses exacerbées par la pandémie mondiale – ils méritent notre plein soutien. »

Chine, COVID et COVAX

Blinken a déclaré que la Chine posait « le défi le plus important de tout État-nation » pour la sécurité nationale américaine.

Lorsqu’on lui a demandé si la Chine « avait induit le monde en erreur » à propos du coronavirus, Blinken n’a pas fait de couverture. « Oui, » dit-il.

Blinken a déclaré qu’il chercherait des moyens de donner suite à la détermination de mardi par l’administration Trump selon laquelle la Chine commet un génocide dans son traitement des Ouïghours. Parmi les mesures possibles, il a cité: l’interdiction des exportations vers la Chine que son gouvernement autoritaire peut utiliser dans sa répression des Ouïghours et l’interdiction des importations en provenance de Chine qui sont faites avec le travail forcé de la population ouïghoure.

Blinken a également déclaré que l’administration Biden rejoindrait COVAX, une alliance mondiale visant à distribuer les vaccins COVID-19 – en particulier aux pays à faible revenu qui ne peuvent pas se permettre d’acheter des quantités massives aux géants pharmaceutiques. Et le nouveau président rejoindrait également l’Organisation mondiale de la santé. L’administration Trump a refusé de rejoindre COVAX et a décidé de se retirer de l’OMS, invoquant l’influence de la Chine sur les deux.

Blinken a estimé que les deux étapes étaient nécessaires pour lutter contre la pandémie – ainsi que nécessaires pour contrer l’influence chinoise. Il s’est dit préoccupé par le fait que quitter l’OMS créerait un vide de pouvoir que la Chine pourrait combler, et a déclaré que la Chine pourrait utiliser la distribution mondiale de vaccins pour obtenir un effet de levier sur les pays en développement si les États-Unis et d’autres ne les aidaient pas.

Plus:

« Dur comme des clous »: les législateurs vont griller Avril Haines, la candidate de Biden au poste de directeur du renseignement national

Audience de confirmation d’Antony Blinken: 5 choses à savoir sur le candidat au poste de secrétaire d’État de Biden