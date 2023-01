Blinken se rendra en Israël et en Cisjordanie avec des tensions élevées après une flambée de violence

CNN

Le voyage du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken à Jérusalem et à Ramallah la semaine prochaine a gagné en urgence après une vague de violence meurtrière en Israël et en Cisjordanie.

Son voyage, qui comprend également une escale en Égypte, s’annonçait déjà compliqué, car il s’agira de la première visite du haut diplomate américain en Israël depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement israélien, qui comprend des ultra-nationalistes et des partis ultra-religieux.

Maintenant, Blinken est sur le point de faire face à une crise qui s’aggrave rapidement et qui ne montre aucun signe de désescalade.

Au moins sept personnes ont été tuées vendredi dans une fusillade de masse dans une synagogue de Jérusalem, qualifiée d’attaque terroriste. La police israélienne a déclaré que le tireur, qui a été tué par la police, était un habitant de Jérusalem-Est âgé de 21 ans qui semblait avoir agi seul.

Jeudi, les forces israéliennes ont tué neuf Palestiniens et en ont blessé plusieurs autres lors d’un raid contre un camp de réfugiés dans la ville cisjordanienne de Jénine. Un autre Palestinien a été abattu par les troupes israéliennes plus tard dans la journée dans la ville d’al-Ram, ajoutant au bilan de ce qui a été le jour le plus meurtrier pour les Palestiniens en Cisjordanie depuis plus d’un an, selon les archives de CNN. Puis dans la nuit de vendredi, Israël a lancé des frappes aériennes sur la bande de Gaza après que des roquettes ont été tirées vers Israël.

L’Autorité palestinienne a réagi au raid de Jénine en annonçant qu’elle cessera immédiatement la coordination de la sécurité avec Israël.

Alors que les responsables américains ont indiqué que les journées de violence ne bouleverseraient pas le voyage du haut diplomate, la Maison Blanche a condamné vendredi “l’attentat terroriste odieux” contre la synagogue et les responsables du département d’État ont exprimé jeudi leur inquiétude quant à la situation sécuritaire après le raid.

“Il y a un risque que les choses s’aggravent en termes de sécurité, en termes de manifestations ou de tout autre type d’action cinétique”, a déclaré jeudi aux journalistes Barbara Leaf, la plus haute responsable du département d’État pour la région, ajoutant que le département est en étroite collaboration. contact avec le personnel diplomatique et de sécurité sur le terrain. Elle a également exhorté les deux parties à maintenir et à approfondir la coordination en matière de sécurité.

La composition du gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui comprend des membres d’extrême droite controversés, a déjà exacerbé les tensions entre Israéliens et Palestiniens.

Le nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déjà été condamné pour soutien au terrorisme et incitation au racisme anti-arabe. Plus tôt cette année, après avoir été nommé ministre, il a visité l’enceinte de Jérusalem connue sous le nom de Mont du Temple par les Juifs et le Haram al-Sharif ou Noble Sanctuaire par les musulmans, dans un geste qui a suscité une condamnation internationale.

Bien qu’il se soit rendu pendant les heures d’ouverture pour les non-musulmans, sa visite a été considérée comme controversée car Ben Gvir a publiquement appelé à des modifications du délicat accord de statu quo qui régit le complexe.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a répondu à l’époque en disant que les États-Unis pensaient que la visite avait “le potentiel d’exacerber les tensions et de provoquer la violence”.

L’administration Biden a été prudente dans son langage et a cherché à éviter publiquement de critiquer le nouveau gouvernement. Israël est l’un des alliés les plus fidèles des États-Unis et l’importance de la relation a été soulignée plus tôt cette semaine alors que les deux nations ont lancé lundi leur plus grand exercice militaire conjoint jamais organisé.

Bien que l’administration Biden ait plaidé pour une solution à deux États au conflit israélo-palestinien, il y a eu très peu de mouvement et apparemment peu d’efforts actifs vers cet objectif. C’est quelque chose que Blinken abordera lors de ses rencontres avec des Israéliens et des Palestiniens, a déclaré Leaf, le plus haut responsable du département d’État.

Jeremy Ben-Ami, président du groupe de défense J-Street, qui préconise une solution à deux États, a déclaré qu’il pensait que le voyage de Blinken arrivait au bon moment et envoyait un message important sur l’implication américaine.

Il a déclaré que l’administration devrait essayer d’expliquer à la fois en privé au nouveau gouvernement israélien et en public les choses que les États-Unis trouveraient inacceptables, telles que “des plans pour ce qui équivaut à une annexion de facto de territoires en Cisjordanie”.