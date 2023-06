Blinken se rendra en Chine cette semaine alors que les retombées du ballon espion s’atténuent

Commentez cette histoire Commentaire

Le secrétaire d’État Antony Blinken se rendra en Chine cette semaine, signe que les relations entre Pékin et Washington s’améliorent après qu’une querelle massive a éclaté en février avec l’abattage d’un ballon de surveillance chinois présumé qui a violé l’espace aérien américain et flâné près de sites militaires sensibles alors qu’il parcouru une grande partie du pays.

Le haut diplomate américain prévoit de rencontrer le ministre des Affaires étrangères Qin Gang et potentiellement le président Xi Jinping dans le cadre d’un effort de plusieurs mois pour rouvrir les lignes de communication entre les deux plus grandes économies du monde dans un contexte de relations historiquement médiocres.

Le voyage marquera le premier voyage de Blinken en Chine en tant que secrétaire d’État et la première fois qu’un secrétaire d’État américain se rendra en Chine en cinq ans – un grand écart dans les contacts de haut niveau que les responsables américains tentent de combler. « Rien ne remplace les réunions en personne », a déclaré mercredi Dan Kritenbrink, le plus haut diplomate américain pour l’Asie, lors d’un appel téléphonique avec des journalistes.

Les responsables américains ont minimisé la probabilité d’une percée significative sur des questions majeures pendant le voyage, telles que le sort de Taïwan, la guerre en Ukraine et les questions de droits de l’homme, mais disent que Blinken donnera la priorité à l’élévation des « valeurs et intérêts » américains, en établissant des canaux de communication fiables. , et explorer la coopération sur le changement climatique et les questions économiques, a déclaré Kritenbrink.

« Nous arrivons à Pékin avec une approche réaliste et compétente et un désir sincère de gérer notre compétition de la manière la plus responsable possible », a déclaré Kritenbrink.

La visite de Blinken a été initialement convenue par le président Biden et Xi lors d’une réunion en Indonésie l’année dernière, mais a été reportée après que l’imbroglio du ballon espion a vu les deux gouvernements se présenter comme la victime d’un orgueil incontrôlé de l’autre. Dans les mois qui ont suivi, les deux parties se sont affrontées à propos de Taïwan, de l’Ukraine et d’une série de rencontres dangereuses entre les militaires chinois et américains. Samedi, la Maison Blanche a révélé l’existence d’un poste d’écoute chinois à Cuba.

Le L’administration Biden a clairement indiqué qu’elle était désireuse de rétablir les liens – en particulier pour rétablir les canaux militaires – qui, selon les responsables américains, sont essentiels pour garantir qu’un accident entre navires ou avions américains ne dégénère pas en une confrontation militaire.

Les responsables chinois, cependant, étaient réticents à reprendre les communications, craignant que Washington n’utilise une prochaine enquête du FBI sur l’incident du ballon pour embarrasser davantage Pékin. Les responsables chinois ont déclaré que l’avion était un ballon météo qui avait été dévié de sa trajectoire et que la décision de Washington de l’abattre était gratuite à la suite de déclarations chinoises exprimant ses regrets face à l’incident.

La décision de la Chine d’héberger Blinken suggère que ces inquiétudes ont été dissipées ces dernières semaines – bien que Pékin ait toujours joué difficilement sur d’autres canaux.

Le mois dernier, le ministre chinois de la Défense Li Shangfu a décliné une demande de rencontre avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin en marge d’une conférence sur la sécurité à Singapour.

Le Pentagone a déclaré qu’il regrettait la décision de la Chine, déclarant dans un communiqué qu’il « croit fermement en l’importance de maintenir des lignes de communication militaires à militaires ouvertes entre Washington et Pékin pour garantir que la concurrence ne dégénère pas en conflit ».

Le manque de communication entre les armées des deux pays a coïncidé avec de multiples appels rapprochés entre les forces américaines et chinoises dans le Pacifique, y compris ce que les États-Unis ont décrit comme une « interaction dangereuse » entre un navire de guerre chinois et un destroyer américain dans le détroit de Taiwan et un incident en mai impliquant des manœuvres rapprochées entre des avions de combat chinois et américains au-dessus de la mer de Chine méridionale.

« Il ne faudra pas longtemps avant que quelqu’un soit blessé », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, plus tôt ce mois-ci.

Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que « les mesures prises par l’armée chinoise sont tout à fait raisonnables, légitimes, professionnelles et sûres ».

Danny Russel, spécialiste de la Chine à l’Asia Society, a déclaré que la visite « sera difficile car si les deux parties ont intérêt à stabiliser la relation, elles veulent chacune définir les mesures que l’autre doit prendre pour éviter de nouvelles tensions ou pire ».