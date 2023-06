Le secrétaire d’État Antony Blinken se rendra en Chine ce week-end, a confirmé le département d’État, après un appel téléphonique tendu mardi au cours duquel le ministre des Affaires étrangères de la nation communiste a dit aux États-Unis de « cesser de s’ingérer » dans ses affaires.

Blinken s’est entretenu mardi par téléphone avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang alors que le secrétaire entame les préparatifs de son voyage à Pékin le 18 juin. pour y voyager.

« J’ai parlé ce soir par téléphone avec le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères de la RPC Qin Gang », indique le compte Twitter officiel de Blinken. « A discuté des efforts en cours pour maintenir des canaux de communication ouverts ainsi que des problèmes bilatéraux et mondiaux. »

LE XI JINPING DE CHINE ACCUEILLE XIOMARA CASTRO DU HONDURAS ALORS QUE LA CONTROVERSE SUR L’ESPIONNAGE À CUBA TOURNE AUX ÉTATS-UNIS

Selon les relevés du ministère chinois des Affaires étrangères de l’échange, les tensions étaient vives alors que Qin a dit à Blinken de se tenir à l’écart des affaires du pays d’Asie continentale.

« Depuis le début de l’année, les relations sino-américaines ont rencontré de nouvelles difficultés et de nouveaux défis, et la responsabilité est claire », a déclaré Qin, selon le résumé de l’appel du gouvernement chinois.

Les États-Unis et la Chine se sont affrontés sur de multiples problèmes mondiaux au cours de la dernière année, allant des accords commerciaux à la souveraineté de Taiwan.

« J’espère que la partie américaine prendra des mesures pratiques pour mettre en œuvre l’important consensus de la rencontre entre les deux chefs d’État à Bali, avancer dans la même direction que la partie chinoise, gérer efficacement les différences, promouvoir les échanges et la coopération, et promouvoir la stabilisation des relations sino-américaines », a déclaré Qin, selon le South China Morning Post.

LE SÉNAT INVITÉ À PUNIR LES ENTREPRISES AMÉRICAINES QUI AIDENT LA CHINE À CONSTRUIRE SON « ÉTAT DE SURVEILLANCE » AXÉ SUR L’IA

Les responsables de l’administration ont confirmé dimanche que la Chine s’efforçait de renforcer ses capacités d’espionnage à Cuba. La Chine maintient une base d’espionnage sur l’île, à 90 miles du sud de la Floride, depuis au moins 2019, ont déclaré des responsables.

Qin aurait dit à Blinken de « faire preuve de respect, cesser de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et cesser de nuire à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine au nom de la concurrence ».

Le communiqué du Département d’État sur l’appel téléphonique a adopté un ton plus neutre, déclarant que les deux responsables ont discuté de l’importance de la communication pour éviter des conflits inutiles.

LA CHINE CRITIQUE LES SANCTIONS IMPOSÉES PAR NOUS AUX ENTREPRISES QUI FORMENT DES PILOTES CHINOIS ET DÉVELOPPENT DES ARMES

« Le secrétaire a discuté de l’importance de maintenir des lignes de communication ouvertes pour gérer de manière responsable les relations entre les États-Unis et la RPC afin d’éviter les erreurs de calcul et les conflits, a abordé une série de questions bilatérales et mondiales et a clairement indiqué que les États-Unis continueraient d’utiliser les engagements diplomatiques pour soulever des domaines d’intérêt. préoccupation ainsi que les domaines de coopération potentielle », a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller.

Un effort bipartite au Sénat est en cours pour interdire à la Chine et à d’autres pays hostiles de fabriquer des technologies financées par les contribuables américains.

Mardi, Sens. Tammy Baldwin D-Wis., et JD Vance, R-Ohio, présenteront le Invent Here, Make Here Act de 2023 cela obligera toutes les agences fédérales qui commercialisent la recherche financée par les contribuables à inventer « de nouveaux produits à licencier uniquement aux fabricants américains ».