Blinken se rend inopinément à Kiev pour examiner la contre-offensive de l’Ukraine contre la Russie

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est rendu mercredi en Ukraine pour une visite inopinée, atterrissant à Kiev quelques heures après que la Russie a lancé sa première attaque de missiles en une semaine contre la capitale ukrainienne.

Le voyage de Blinken vise à évaluer la stratégie et l’efficacité de la contre-offensive ukrainienne lancée il y a trois mois contre les troupes russes dans les territoires ukrainiens occupés. Cette visite vise également à témoigner du soutien continu des États-Unis à l’Ukraine, sur fond de certaines inquiétudes parmi les alliés occidentaux quant au rythme des progrès dans cette guerre de plus de 550 jours, selon des responsables américains.

Le haut diplomate américain souhaite avoir une idée de l’évolution de la contre-offensive ukrainienne lancée par les troupes de Kiev en juin et du type de soutien nécessaire dans la phase actuelle de la bataille.

La visite de Blinken intervient après que certains alliés de l’Ukraine ont exprimé en privé leur inquiétude quant au fait que les troupes ukrainiennes ont eu du mal à percer les denses lignes de défense russes alors que l’hiver approche, et qu’elles pourraient échouer et ne pas atteindre leurs objectifs.

LA DEMANDE DE FINANCEMENT DE BIDEN EN UKRAINE DÉCLENCHE UNE CONFRONTATION À LA MAISON : « PELLETER L’ARGENT PAR LA PORTE »

Un autre objectif de la visite est de déterminer d’éventuelles routes alternatives d’exportation pour les céréales ukrainiennes après la sortie de la Russie de l’Initiative céréalière de la mer Noire, qui a expiré en juillet, et les fréquents bombardements russes des installations portuaires de la région d’Odessa, d’où la plupart des céréales sont transportées à l’étranger, ont indiqué les responsables. dit.

D’autres questions, notamment le soutien à l’économie ukrainienne déchirée par la guerre, seront abordées, ainsi que l’aide à la reconstruction de la capitale Kiev et d’autres villes ukrainiennes.

Il devrait également rencontrer le président Volodymyr Zelensky, le Premier ministre Denys Shmyhal et le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba pour discuter de la contre-offensive en cours et des efforts de reconstruction.

Des appels téléphoniques interceptés révèlent que les troupes russes de première ligne se plaignent de lourdes pertes et de mauvais approvisionnements

Ce voyage en Ukraine est le quatrième de Blinken depuis le début de la guerre. Ce sera cependant la première fois que le plus haut diplomate américain passe la nuit dans la capitale ukrainienne depuis avant le début de l’invasion.

Après son arrivée à Kiev, Blinken s’est joint aux responsables militaires pour déposer une couronne au cimetière de Berkovetske commémorant les membres des forces armées ukrainiennes qui ont perdu la vie en défendant le pays.

Quelques heures plus tôt, la Russie a tiré des missiles de croisière sur Kiev lors de la première attaque aérienne contre la capitale depuis le 30 août, selon Serhii Popko, chef de l’administration militaire régionale de Kiev.

UN GROUPE PEU PROBABLE DE RÉPUBLICAINS DU SÉNAT S’ÉQUIPE SUR UN AMENDEMENT POUR AUDITER LES DÉPENSES UKRAINIENNES DANS LE PROJET DE LOI DE DÉFENSE

L’attaque a eu lieu dans la nuit et plusieurs structures ont été endommagées. Aucune victime n’a été signalée.

Lors d’une autre attaque dans la région d’Odessa, une attaque de missile et de drone russe a fait un mort. L’attaque a endommagé des bâtiments administratifs et des entreprises agricoles, ont indiqué les autorités locales.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les États-Unis et d’autres alliés occidentaux sont préoccupés par certains revers quotidiens sur le champ de bataille, ont déclaré des responsables américains, mais restent généralement encouragés par la manière dont l’Ukraine a géré ses capacités de défense aérienne en abattant des drones russes visant Kiev.

La visite de Blinken devrait inclure l’annonce d’une nouvelle aide militaire comprise entre 175 et 200 millions de dollars. Un programme d’assistance militaire distinct et plus important est attendu de la part de la Maison Blanche plus tard cette semaine.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.