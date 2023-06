Blinken se rend en Chine ce week-end en mission pour sauver les liens qui s’effondrent et maintenir les communications ouvertes

WASHINGTON (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken se rendra en Chine ce week-end dans le cadre des efforts de l’administration Biden pour réparer la détérioration des liens entre Washington et Pékin et maintenir les lignes de communication ouvertes, a annoncé mercredi le département d’État.

Blinken sera le plus haut responsable américain à se rendre en Chine depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden. Sa visite avait initialement été prévue pour le début de cette année, mais a été reportée sine die après la découverte et l’abattage de ce que les États-Unis ont qualifié de ballon espion chinois au-dessus des États-Unis.

Depuis lors, cependant, il y a eu des engagements de niveau inférieur entre les États-Unis et la Chine malgré l’hostilité et les récriminations continues sur les actions des deux parties dans le détroit de Taiwan, la mer de Chine méridionale, le refus de la Chine de condamner la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine, et les allégations de Washington que Pékin tente de renforcer ses capacités de surveillance mondiale, y compris à Cuba.

Le département d’État a déclaré que Blinken s’était entretenu mardi soir avec son homologue chinois, le ministre des Affaires étrangères Qin Gang, pour confirmer son voyage, qui commencera dimanche et a été rapporté pour la première fois par l’Associated Press et d’autres organes de presse la semaine dernière. Blinken quittera Washington tard vendredi.

« Pendant son séjour à Pékin, le secrétaire Blinken rencontrera de hauts responsables de la RPC où il discutera de l’importance de maintenir des lignes de communication ouvertes pour gérer de manière responsable les relations entre les États-Unis et la RPC », a déclaré le département, en utilisant l’acronyme de la République populaire de Chine. « Il soulèvera également des questions bilatérales préoccupantes, des questions mondiales et régionales et une coopération potentielle sur des défis transnationaux communs. »

Dans sa lecture de l’appel téléphonique, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Qin avait exhorté les États-Unis à respecter « les préoccupations fondamentales de la Chine », telles que la question de l’autonomie de Taiwan, « à cesser de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et à cesser de nuire à la souveraineté, à la sécurité et à la sécurité de la Chine ». intérêts de développement au nom de la concurrence.

Qin a noté que les relations sino-américaines « ont rencontré de nouvelles difficultés et défis » depuis le début de l’année, et que la responsabilité des deux parties est de travailler ensemble pour gérer correctement les différences, promouvoir les échanges et la coopération et stabiliser les relations, a-t-il ajouté.

Blinken, qui sera le premier secrétaire d’État à se rendre en Chine depuis 2018, prévoit de rencontrer Qin dimanche, ainsi que le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, et peut-être le président chinois Xi Jinping lundi, selon des responsables américains.

Le voyage se déroulera au milieu d’une myriade de complications dans les relations américano-chinoises, qui n’ont cessé de décliner au cours des dernières années depuis l’administration Trump qui a commencé par l’espionnage commercial et industriel.

Ces préoccupations se sont rapidement développées pour inclure des préoccupations en matière de droits de l’homme concernant le traitement des musulmans ouïghours et d’autres minorités dans la région occidentale de la Chine du Xinjang, de Hong Kong, du Tibet, et l’agressivité croissante de la Chine envers Taïwan, puis se sont intensifiées avec des questions sur l’origine du COVID-19. virus.

La visite de Blinken a été convenue entre Xi et Biden l’année dernière lors d’une réunion à Bali au cours de laquelle les dirigeants ont convenu que les deux plus grandes économies du monde doivent rester en contact et prendre des précautions pour s’assurer qu’il n’y a pas d’erreurs de calcul dans leur rivalité mondiale qui pourraient conduire à un conflit. Le voyage a eu lieu un jour après avoir eu lieu en février, mais a été retardé après l’incident du ballon espion. Pékin insiste sur le fait que l’engin était un ballon météo qui s’est écarté de sa trajectoire.

Des contacts ont eu lieu par la suite, mais ils ont été rares car les tensions ont augmenté à propos de la conduite de la Chine en mer de Chine méridionale, des actions agressives contre Taïwan et du soutien à la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Plus tôt ce mois-ci, le ministre chinois de la Défense a rejeté une demande du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin pour une réunion en marge d’un symposium sur la sécurité à Singapour.

Cependant, peu de temps après avoir reporté son voyage à Pékin, Blinken a brièvement rencontré Wang à la Conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne. Et le chef de la CIA, William Burns, s’est rendu en Chine en mai, tandis que le ministre chinois du Commerce s’est rendu aux États-Unis le mois dernier. Et le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a rencontré Wang à Vienne début mai.

Plus récemment, le haut diplomate américain pour la région Asie-Pacifique, Daniel Kritenbrink, s’est rendu en Chine la semaine dernière avec un haut responsable du Conseil de sécurité nationale pour finaliser les détails du voyage de Blinken.

Au cours des derniers jours, cependant, l’administration Biden a déclaré qu’elle avait discrètement émoussé les efforts chinois pour renforcer sa collecte de renseignements et ses capacités militaires dans le monde, y compris à Cuba.

Blinken a déclaré lundi que lorsque Biden a pris ses fonctions en janvier 2021, les agences de renseignement américaines l’ont informé « d’un certain nombre d’efforts sensibles de Pékin dans le monde pour étendre leur logistique à l’étranger, l’infrastructure de collecte étrangère pour leur permettre de projeter et de maintenir la puissance militaire à un une plus grande distance.

« Ils envisageaient un certain nombre de sites dans le monde pour cette expansion, y compris des installations pour cette collecte de renseignements à Cuba », a-t-il déclaré.

Bien que les Chinois aient déjà modernisé leurs installations à Cuba en 2019, Blinken a déclaré que Biden avait déterminé qu’il fallait faire plus parce que les responsables de l’administration Trump « ne faisaient pas suffisamment de progrès sur cette question et nous avions besoin d’une approche plus directe ».

Il n’a pas précisé ce qui avait été fait depuis, bien que l’administration Biden ait agi rapidement pour étendre sa présence diplomatique, en particulier dans l’océan Indien et les pays insulaires du Pacifique, où elle a ouvert ou prévoit d’ouvrir au moins cinq nouvelles ambassades sur le l’année prochaine environ.

« Nous avons exécuté cette approche discrètement, avec soin, mais à notre avis, avec des résultats », a déclaré Blinken. « Nous avons engagé des gouvernements qui envisagent d’héberger des bases de la RPC à des niveaux élevés. Nous avons échangé des informations avec eux. Nos experts estiment que nos efforts diplomatiques ont ralenti cet effort de la RPC.

Après ses réunions à Pékin, Blinken se rendra à Londres pour assister à une conférence sur la reconstruction de l’Ukraine le 21 juin prochain, a annoncé le département d’État.

Matthew Lee, l’Associated Press