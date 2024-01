Blinken se rend au Nigeria alors que les questions tournent sur les décès de civils et les liens de sécurité des États-Unis

L’armée nigériane a mené une frappe aérienne le mois dernier contre une fête religieuse dans le nord du pays, tuant de nombreux civils nigérians. Trente minutes plus tard, l’armée a lancé un deuxième missile, tuant des dizaines d’autres personnes, dont des personnes qui tentaient de secourir les victimes de la première frappe.

L’attaque du 3 décembre a tué plus de 120 villageois célébrant Maulud, l’anniversaire du prophète islamique Mahomet, selon Amnesty International. Mais lors d’un appel à la presse à la veille du voyage du secrétaire d’État américain Antony Blinken au Nigeria et dans plusieurs autres pays africains cette semaine, un responsable du département d’État a exprimé son mécontentement lorsque les journalistes lui ont posé des questions sur l’insécurité régionale et les coups d’État, se plaignant que la presse ne se concentrait pas sur le « plaisir ». » aspects du voyage. Elle a ensuite contesté la description de l’attaque de drone donnée par The Intercept et a défendu la manière dont le Nigeria a géré les conséquences des frappes aériennes de décembre dans le village de Tudun Biri.

« Je n’appellerais pas cela une attaque », a déclaré la secrétaire d’État adjointe chargée des affaires africaines, Molly Phee, à The Intercept lors de l’appel du 18 janvier. « Les Nigérians ont admis qu’il s’agissait d’une erreur opérationnelle qui a tragiquement tué des personnes dans l’État de Kaduna. »

« La seule chose qui est claire dans cette affaire est le fait que l’armée a lancé une attaque qui a tué par inadvertance des innocents », a déclaré à The Intercept Anietie Ewang, chercheuse de Human Rights Watch au Nigeria. « Il faudrait moins se concentrer sur la sémantique et faire davantage d’efforts pour garantir la responsabilisation et mettre un terme à ces erreurs inacceptables qui ont causé des morts, des douleurs et des souffrances inutiles. »

Les attaques du mois dernier n’étaient que les dernières des centaines de frappes aériennes nigérianes qui ont tué des milliers de Nigérians, notamment une attaque en 2017 contre un camp de personnes déplacées à Rann, au Nigeria, qui a tué plus de 160 civils, dont de nombreux enfants. En 2022, The Intercept a révélé en exclusivité que l’attaque était qualifiée d’exemple d’« opérations américano-nigérianes » dans un document militaire américain autrefois secret.

Même si le drone qui a mené l’attaque de décembre 2023 était très probablement un drone de fabrication turque, Bayraktar TB2, le Nigeria a tué un nombre croissant de civils alors même que les États-Unis ont renforcé leurs liens militaires avec ce pays d’Afrique de l’Ouest et ont approuvé l’achat d’avions d’attaque et de munitions mortelles. La grève de Tudun Biri a eu lieu deux jours seulement avant qu’un groupe de sénateurs a exhorté l’administration Biden pour assurer une plus grande surveillance de l’utilisation par Israël des armes fournies par les États-Unis à Gaza. Le Département d’État n’a pas répondu aux questions sur la surveillance américaine des armes américaines transférées au Nigeria.

“En plus de reconnaître les dommages causés aux civils lorsqu’ils se produisent, il est également important que les États-Unis fassent pression pour que les responsabilités et la justice soient rendues pour ces dommages – à la fois dans les opérations militaires américaines et également dans les opérations partenaires, comme dans le cas du Nigeria”, a déclaré la représentante Sara Jacobs. D-Calif., a déclaré à The Intercept. « J’ai longtemps souligné l’importance du respect des droits de l’homme dans nos relations de sécurité avec le Nigeria et je continuerai de faire pression sur le Département d’État sur cette question. »

« Vous me déprimez les gars »

Phee s’est entretenu avec des journalistes lors d’une conférence téléphonique avant le voyage de Blinken à Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Nigéria et Angola. Cette visite est sa troisième mission à l’étranger en 2024, après un voyage dans 10 pays du Moyen-Orient et un séjour de trois jours au Forum économique mondial en Suisse et au milieu des crises en cours en Ukraine, à Gaza et dans la mer Rouge qui ont secoué la Biden Maison Blanche. Le Département d’État souligné que Blinken « soulignerait comment les États-Unis ont accéléré le partenariat américano-africain » en matière de sécurité climatique, alimentaire et sanitaire. Lors de l’appel à la presse, Phee s’est indignée des questions répétées sur les troubles dans le Sahel ouest-africain qui s’éloignaient de son message « positif ». “Vous me déprimez parce que vous ne parlez pas des choses vraiment amusantes, positives et tournées vers l’avenir que nous allons faire”, a-t-elle déclaré.

Blinken passera mardi et mercredi au Nigeria, où il rencontrera le président Bola Tinubu et le ministre des Affaires étrangères Yusuf Tuggar pour discuter des opportunités économiques, du commerce et de la lutte contre le terrorisme.

Le Nigeria est le leader économique de l’Afrique de l’Ouest et joue un rôle majeur dans les questions de sécurité régionale, notamment en réponse aux coups d’État et à la spirale militante. Violences islamistes dans la région du Sahel. Le pays mène également une guerre de longue date contre les militants extrémistes et les groupes armés qu’il qualifie généralement de « bandits ».

Entre 2000 et 2022, les États-Unis ont fourni, facilité ou approuvé plus de 2 milliards de dollars d’aide à la sécurité et de ventes d’armes et d’équipements au Nigeria, selon un rapport. rapport par le Centre pour les droits de l’homme et les études humanitaires de l’Université Brown, le Security Assistance Monitor du Center for International Policy et InterAction. Au cours de cette période, les États-Unis ont également dispensé plus de 41 000 cours de formation au personnel militaire nigérian.

En 2021, les États-Unis livré au Nigéria 12 avions de guerre Super Tucano dans le cadre d’un 593 millions de dollars paquet, approuvé par le Département d’État en 2017, qui comprenait également des bombes et des roquettes. En mai dernier, dans le cadre de la vente, les États-Unis ont finalisé un Un projet de 38 millions de dollars construire de nouvelles installations pour ces avions.

En 2022, le Département d’État a approuvé la vente au Nigeria de près d’un milliard de dollars d’hélicoptères d’attaque AH-1Z ainsi que de munitions et d’équipements de soutien. « La vente proposée permettra au Nigeria de mieux contribuer aux objectifs de sécurité partagés. [and] promouvoir la stabilité régionale », lit-on dans un Communiqué de presse du ministère de la Défense.

L’année dernière, les représentants Jacobs et Chris Smith, RN.J., ont appelé l’administration Biden à saborder près d’un milliard de dollars accord d’hélicoptère d’attaque. « Nous vous écrivons pour exprimer notre inquiétude face à la politique actuelle des États-Unis et à leur soutien militaire au Nigeria », ont déclaré les législateurs. exhortant “un examen des programmes d’assistance et de coopération en matière de sécurité au Nigeria, y compris une évaluation des risques de victimes civiles et d’abus.” L’administration Biden a finalement organisé une séance d’information classifiée pour répondre aux questions des législateurs, selon une source à Capitol Hill.

« Les États-Unis et les autres pays fournissant une assistance en matière de sécurité au Nigéria doivent procéder à des évaluations approfondies des risques de dommages causés aux civils et conditionner leur aide à des enquêtes approfondies sur les incidents causant des dommages aux civils ainsi qu’à des changements concrets dans les règles d’engagement et les procédures qui répondent aux risques et aux lacunes identifiés. » a déclaré Vianney Bisimwa, le directeur régional du programme Sahel au Centre pour les civils en conflit, ou CIVIC.

« Un projet de propagande »

Phee a salué la réponse du gouvernement nigérian à la frappe de drone de décembre 2023. «Ils ont agi avec transparence et ont immédiatement reconnu l’horrible accident. Ils ont mis en place un processus de réparation et une enquête transparente », a-t-elle déclaré à The Intercept. « Ainsi, je pense qu’ils ont répondu à cette tragédie d’une manière constructive qui contribuera à rétablir la confiance du peuple nigérian et des services de sécurité. » Amnesty International signalécependant, que l’armée nigériane s’est livrée à une dissimulation et a proposé des explications contradictoires sur cette attaque – affirmant d’abord que la frappe aérienne était une erreur, puis, comme le dit Amnesty, que «des bandits présumés s’étaient intégrés avec des civils.»

L’armée nigériane a une longue histoire d’attaques errantes contre des personnes innocentes et a à plusieurs reprises nié toute responsabilité pour les grèves et fréquemment a été accusé de couvrant en haut décès de civilsnotamment en menant une enquête menée en 2023 par le quotidien nigérian Premium Times appelé « un plan de propagande systémique pour garder secrètes les atrocités commises par ses troupes ».

À la grève de décembre 2023 à Tudun Biri s’ajoute une attaque en janvier dernier tué 39 civils et en a blessé au moins six autres. Des témoins et des responsables locaux ont évoqué une frappe de décembre 2022 visant des « bandits » tué au moins 64 personnes, y compris des civils. Une attaque d’août 2022 qui, selon l’armée nigériane, a tué un commandant de Boko Haram a en fait quitté au moins huit civils morts. En février 2022, une frappe aérienne nigériane a été signalée contre un village du Niger voisin. tué au moins 12 civils. En septembre 2021, après un premier démenti, l’armée de l’air nigériane a reconnu avoir attaqué un village, tuant 10 civils et en blessant 20 autres. Ce mois d’avril, un Hélicoptère militaire nigérian aurait été lancé attaques aveugles contre des maisons, des fermes et une école. Et la frappe aérienne du 17 janvier 2017 contre un camp de personnes déplacées à Rann, au Nigeria – qui, selon une enquête militaire secrète américaine, impliquait les États-Unis – a tué plus de 160 civils et blessé grièvement plus de 120 personnes.

En 2022, le Protection of Civilians in Conflict Caucus – dont Jacobs est l’un des fondateurs – a demandé au secrétaire à la Défense Lloyd Austin de divulguer les détails du rôle des États-Unis dans la frappe aérienne de 2017 contre le camp de personnes déplacées. Cette année-là, le Pentagone n’a pas respecté le délai de 90 jours pour fournir des réponses et, la semaine dernière, a refusé de dire si Austin avait jamais fourni ces informations. “Comme pour toutes les correspondances reçues, le ministère répond aux auteurs de la lettre de manière appropriée”, a déclaré la porte-parole du Pentagone, Lisa Lawrence, à The Intercept. “Je n’ai plus rien à partager pour le moment.”

Une source à Capitol Hill a déclaré à The Intercept que l’administration Biden avait informé les membres du Congrès de l’attaque de 2017 mais avait refusé de fournir des détails car l’information était classifiée.

Une analyse Reuters de 2023 des données compilées par l’Armed Conflict Location & Event Data Project, un groupe de surveillance de la violence armée basé aux États-Unis, a révélé que même en dehors des trois États du nord-est du Nigeria en proie à une guerre de longue durée contre les militants islamistes, plus de 2 600 personnes ont été tuées lors de 248 frappes aériennes au cours des cinq années précédentes. La plupart des victimes ont été identifiées comme…