Blinken se rend au Moyen-Orient pour vendre l’accord de cessez-le-feu à Gaza

M. Netanyahu s’est engagé à résister à un tel accord jusqu’à ce que les capacités militaires et gouvernementales du Hamas soient détruites et que tous les otages soient libérés.

Le plan en trois phases exposé il y a 10 jours par M. Biden impliquerait un cessez-le-feu de six semaines qui deviendrait permanent et la reconstruction de Gaza avec l’aide internationale.

Le Hamas exigera probablement des garanties que le plan conduirait à un cessez-le-feu permanent et au retrait complet d’Israël de la bande de Gaza. Ses dirigeants politiques à Doha n’ont pas encore répondu formellement à la proposition, selon les responsables américains et israéliens, il reste donc à voir si les négociations indirectes pourront reprendre.

La porte depuis l’Égypte est une bouée de sauvetage pour l’aide humanitaire entrant à Gaza et constitue également la seule voie de sortie internationale pour les Palestiniens blessés, dont un petit nombre a pu quitter le territoire au cours de la guerre pour se faire soigner dans un hôpital en Égypte. C’est également la principale route par laquelle les équipes humanitaires internationales entrent et sortent de Gaza.

L’Égypte a exigé que des responsables de l’Autorité palestinienne, reconnue internationalement, prennent le contrôle du terminal de Rafah, une décision jusqu’à présent rejetée par Israël. Plus l’impasse persiste, plus les risques de crise s’aggravent entre Israël et l’Égypte, qui ont conclu la paix il y a cinquante ans et dont les traités de longue date sont essentiels pour tenter de maintenir la stabilité régionale.