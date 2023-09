Blinken se rend à Kiev pour montrer son soutien aux efforts de l’Ukraine visant à repousser les forces russes

KIEV, Ukraine (AP) — Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken est arrivé mercredi à Kiev pour une visite inopinée, quelques heures après que la Russie a lancé sa première attaque de missiles en une semaine contre la capitale ukrainienne.

Le voyage de Blinken visait à évaluer la contre-offensive ukrainienne vieille de trois mois et à signaler le soutien continu des États-Unis aux efforts de Kiev pour chasser les forces du Kremlin après 19 mois de guerre, sur fond d’inquiétudes parmi certains alliés occidentaux quant au rythme des progrès, selon des responsables américains.

Après son arrivée à Kiev, Blinken a déposé une couronne au cimetière de Berkovetske pour commémorer les membres des forces armées ukrainiennes qui ont perdu la vie en défendant le pays.

Il devrait rencontrer le président Volodymyr Zelenskyy, le Premier ministre Denys Shmyhal et le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba pour discuter de la contre-offensive en cours et des efforts de reconstruction.

Ces responsables de Washington ont déclaré que d’éventuelles routes alternatives d’exportation pour les céréales ukrainiennes seraient également discutées après la sortie de la Russie de l’Initiative céréalière de la mer Noire et ses fréquents bombardements des installations portuaires de la région d’Odessa, d’où la plupart des céréales sont transportées à l’étranger.

Ces alternatives pourraient inclure des navires longeant les côtes pour rester à l’écart des eaux internationales où ils pourraient être la cible de la marine russe. D’autres itinéraires terrestres possibles sont également à l’étude.

La visite de Blinken devrait inclure l’annonce d’une nouvelle aide militaire comprise entre 175 et 200 millions de dollars. Un autre programme d’assistance militaire plus important est attendu plus tard cette semaine.

D’autres questions, notamment le soutien à l’économie ukrainienne déchirée par la guerre, seront abordées, en s’appuyant sur l’annonce faite en juin par Blinken à Londres d’une aide de 1,3 milliard de dollars pour aider Kiev à se reconstruire, en mettant l’accent sur la modernisation de son réseau énergétique qui a été bombardé par la Russie l’hiver dernier.

Dans la nuit, la Russie a tiré des missiles de croisière sur Kiev lors de la première attaque aérienne contre la capitale depuis le 30 août, selon Serhii Popko, chef de l’administration militaire régionale de Kiev.

Les débris d’un missile abattu ont frappé les locaux d’une entreprise à Kiev, déclenchant un incendie et endommageant les équipements de l’entreprise. Aucune victime n’a été signalée.

Dans la région d’Odessa, une personne a été tuée dans une attaque de missile et de drone russe qui a frappé le port d’Izmail. L’attaque a endommagé des silos à grains, des bâtiments administratifs et des entreprises agricoles, ont indiqué les autorités locales.

Ce voyage en Ukraine est le quatrième de Blinken depuis le début de la guerre, avec une très brève excursion au-dessus de la frontière polono-ukrainienne en mars 2022, juste un mois après l’invasion russe.

Cependant, ce sera la première fois que le plus haut diplomate américain passera la nuit dans la capitale ukrainienne depuis sa visite à Kiev en janvier 2022, avant l’invasion.

Des responsables américains ont déclaré que la décision de Blinken de passer la nuit à Kiev visait à envoyer un signal symbolique du soutien américain à l’Ukraine alors que la guerre dure depuis 18 mois.

Les priorités communes seront discutées avec la contre-offensive de l’État ukrainien en tête de l’ordre du jour, a déclaré un haut responsable du département d’État américain aux journalistes avant le voyage, s’exprimant sous couvert d’anonymat, conformément aux protocoles.

Ce responsable a souligné l’importance d’être « bien alignés » sur la façon dont les Ukrainiens perçoivent l’évolution sur le terrain plusieurs semaines après le début des combats, que les troupes de Kiev ont lancés en juin.

La visite de Blinken intervient après que certains alliés de l’Ukraine ont exprimé en privé leur inquiétude quant au risque que les troupes ukrainiennes ne soient pas à la hauteur et ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs.

Bien que les États-Unis soient préoccupés par certains revers quotidiens sur le champ de bataille, ont déclaré des responsables américains, ils restent généralement encouragés par la gestion de la situation militaire par l’Ukraine, en particulier par ses capacités de défense aérienne à abattre les drones russes visant Kiev.

Blinken vise à avoir une idée de la progression de l’opération de contre-offensive et du type de soutien nécessaire dans la phase actuelle de la bataille, y compris du matériel pour percer les denses lignes de défense russes alors que la saison hivernale se profile. La défense aérienne restera également une priorité, a déclaré le responsable.

Samya Kullab, Associated Press