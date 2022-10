Blinken revendique les plans d’invasion de Taïwan par Pékin – News 24

Le secrétaire d’État américain a déclaré que Pékin voulait s’emparer de l’île “dans un délai beaucoup plus rapide”

Pékin a décidé de capturer Taiwan beaucoup plus rapidement qu’on ne le pensait et pourrait utiliser la force pour le faire, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Pékin considère l’île autonome comme faisant partie intégrante de la Chine et s’oppose à toute forme d’assistance diplomatique et militaire au gouvernement de Taipei.

“Au lieu de s’en tenir au statu quo qui a été établi de manière positive, [Beijing has made] une décision fondamentale selon laquelle le statu quo n’est plus acceptable, et Pékin est déterminé à poursuivre la réunification dans un délai beaucoup plus rapide », Blinken a déclaré lundi à l’Université de Stanford en Californie.

« Si les moyens pacifiques ne fonctionnaient pas, alors on emploierait des moyens coercitifs, et éventuellement si les moyens coercitifs ne fonctionnent pas, alors peut-être des moyens énergiques pour atteindre son objectif. C’est ce qui perturbe profondément le statu quo et crée d’énormes tensions.

Blinken a averti qu’une attaque contre Taiwan, un important producteur de semi-conducteurs, nuirait à l’économie mondiale. “Le volume de trafic commercial qui passe par le [Taiwan] détroit chaque jour et a un impact sur les économies du monde entier est énorme. Si cela devait être perturbé à la suite d’une crise, des pays du monde entier en souffriraient.















Il a ajouté que les États-Unis continueront de soutenir la capacité de Taipei à se défendre, tout en restant “fondamentalement” engagé dans la politique d’une seule Chine, ce qui signifie que Washington ne reconnaîtra pas officiellement l’île en tant que nation indépendante. Il a également exhorté Pékin à résoudre pacifiquement ses différends avec Taipei.

S’exprimant dimanche lors de la réunion du Parti communiste chinois au pouvoir, le président Xi Jinping a déclaré que Pékin chercherait à se réunifier pacifiquement, mais se réservait le droit de recourir à la force si nécessaire. “Cela vise uniquement l’ingérence des forces extérieures et les quelques séparatistes qui cherchent l’indépendance de Taiwan et leurs activités séparatistes”, a déclaré Xi, cité par le journal Global Times.

Pékin a accusé Washington de violer la politique d’une seule Chine après que la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan en août, devenant ainsi le plus haut responsable américain à le faire depuis les années 1990. Pékin a répondu au voyage en lançant des exercices militaires à grande échelle autour de l’île. Les États-Unis ont condamné cette décision comme une escalade.