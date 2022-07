Blinken résiste aux pressions visant à qualifier la Russie d’État terroriste

WASHINGTON — Le Sénat américain le soutient à l’unanimité. Il en va de même pour la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ainsi que pour le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et le Parlement ukrainien.

Mais le secrétaire d’État Antony J. Blinken n’en est pas si sûr.

Depuis des semaines, la pression monte sur M. Blinken pour qu’il déclare formellement la Russie État sponsor du terrorisme, une étiquette actuellement réservée à la Corée du Nord, la Syrie, Cuba et l’Iran. Mais malgré l’appel émotionnel, M. Blinken résiste à une décision qui pourrait le forcer à sanctionner les alliés américains qui font des affaires avec la Russie et pourrait étouffer les derniers vestiges de la diplomatie entre Washington et Moscou.

Au milieu de l’indignation suscitée par la campagne militaire brutale de la Russie en Ukraine, le Sénat américain a approuvé mercredi à l’unanimité une résolution non contraignante appelant M. Blinken à désigner la Russie comme sponsor du terrorisme pour ses attaques en Ukraine, ainsi qu’en Tchétchénie, en Géorgie et en Syrie, qui ont abouti à “dans la mort d’innombrables hommes, femmes et enfants innocents.”