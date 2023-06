Blinken reporte son voyage en Chine cette semaine après des problèmes de ballon espion

WASHINGTON — Le secrétaire d’État Antony Blinken se rendra à Pékin cette semaine pour rencontrer de hauts responsables chinois, a annoncé mercredi le département d’État.

La visite était initialement prévue pour le début de cette année, mais a été reportée après la découverte d’un ballon de reconnaissance lié à la Chine qui s’attardait au-dessus de l’espace aérien américain.

Le haut diplomate américain « soulèvera des questions bilatérales préoccupantes, des questions mondiales et régionales et une coopération potentielle sur des défis transnationaux communs », a déclaré le porte-parole du département d’État Matt Miller dans un communiqué annonçant le voyage.

Après Pékin, Blinken se rendra ensuite à Londres pour rencontrer ses homologues du Royaume-Uni et d’Ukraine. Il rencontrera également un certain nombre d’alliés en marge de la Conférence sur la relance de l’Ukraine. Blinken devrait galvaniser les alliés et le secteur privé pour soutenir les efforts de reconstruction de l’Ukraine.

Le voyage fait suite à un appel de nuit entre Blinken et le conseiller d’État chinois et ministre des Affaires étrangères Qin Gang.

Pendant l’appel, Blinken et Qin discuté du maintien de lignes de communication ouvertes entre Washington et Pékin afin « d’éviter les erreurs de calcul et les conflits », selon une lecture de la discussion publiée par le Département d’État.

Les tensions entre Pékin et Washington se sont intensifiées à propos de l’expansion territoriale de la Chine dans la mer de Chine méridionale, de l’agression contre Taïwan, des allégations d’espionnage et de violations des droits de l’homme.

Le mois dernier, le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, et le haut diplomate chinois Wang Yi se sont rencontrés à Vienne pour discuter de divers sujets, dont la guerre de la Russie en Ukraine, alors que les tensions entre les deux plus grandes économies du monde mijotent.

La Maison Blanche a qualifié la réunion de « franche, substantielle et constructive ».

Un haut responsable de l’administration Biden, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par la Maison Blanche, a déclaré que les deux hommes avaient parlé un peu plus de huit heures au cours de deux jours.

Le responsable a déclaré que Sullivan a réitéré les inquiétudes des États-Unis concernant l’alignement de la Chine sur la Russie et la possibilité que la deuxième économie mondiale puisse aider Moscou à imposer des sanctions brutales.

Washington et ses alliés ont imposé plusieurs séries de sanctions coordonnées pour la guerre de Moscou, faisant passer la Russie devant l’Iran et la Corée du Nord en tant que pays le plus sanctionné au monde.

Jusqu’à présent, la Maison Blanche a déclaré qu’elle n’avait pas vu Pékin apporter son aide à l’effort de guerre du Kremlin.