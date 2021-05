Blinken rencontre les dirigeants égyptiens et jordaniens sur la reconstruction de Gaza

AMMAN, Jordanie – Un cessez-le-feu fragile reste intact, mais le travail de reconstruction après la guerre courte mais meurtrière entre Israël et le Hamas vient de commencer, a déclaré mercredi le haut diplomate américain à l’issue d’un voyage au Moyen-Orient destiné à maintenir les tensions. d’éclater de nouveau. Le secrétaire d’État Antony J. Blinken a déclaré qu’il rentrait à Washington de la visite brève mais urgente avec de nouvelles promesses pour aider à financer un effort humanitaire et de reconstruction massif dans la bande de Gaza, dont des poches ont été décimées pendant 11 jours d’hostilités entre le Hamas, le groupe militant qui contrôle la région et Israël. À la suite de réunions avec les dirigeants de l’Égypte et de la Jordanie – deux voisins arabes d’Israël qui ont une influence sur les Palestiniens en Israël et en Cisjordanie occupée – M. Blinken a déclaré qu’il contacterait d’autres nations de la région «pour s’assurer que nous contribuons tous la reprise, la stabilité et la réduction des tensions. »

Il a déclaré que l’Égypte avait offert de contribuer 500 millions de dollars pour reconstruire Gaza, et a souligné le «rôle vital» de la Jordanie dans le travail avec l’Autorité palestinienne – rivale politique du Hamas – en Cisjordanie.

«Nous ne voyons pas le cessez-le-feu comme une fin, mais comme un début – quelque chose sur quoi bâtir», a déclaré M. Blinken aux journalistes à Amman, peu de temps après avoir rencontré le roi Abdallah II de Jordanie. Mais la voie à suivre pourrait s’étendre indéfiniment sans résolution claire. Les efforts passés pour reconstruire Gaza et sortir ses deux millions d’habitants de la misère et de l’instabilité ont échoué. Bien que les États-Unis mènent la dernière campagne des donateurs et aient jusqu’à présent contribué à hauteur de 360 ​​millions de dollars en aide humanitaire et au développement aux Palestiniens, le contrôle de cette aide fait partie d’une lutte de pouvoir de longue date entre l’Autorité palestinienne et le Hamas. Le président Biden a déclaré que la reconstruction devait se faire en partenariat avec l’autorité et non avec le Hamas. Et les dirigeants israéliens ont dit, tiède, qu’ils résisteraient à contribuer à un programme d’aide à moins que l’Autorité palestinienne ne cesse de coopérer avec une enquête de la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre dans les territoires occupés par Israël depuis la guerre israélo-arabe de 1967. À l’issue d’un entretien mercredi matin avec M. Blinken à Jérusalem, le Président d’Israël Reuven Rivlin, c’est noté que des relations durables avec les États-Unis «nous permettent également d’accepter de ne pas être d’accord, de temps en temps».

Avant que le cessez-le-feu ne s’installe vendredi dernier, les bombardements et les bombardements israéliens ont tué plus de 230 personnes à Gaza, tandis que les roquettes du Hamas et d’autres groupes ont tué 12 personnes en Israël. Lors de sa première visite au Moyen-Orient en tant que secrétaire d’État, M. Blinken a dû naviguer soigneusement dans les aspects peu recommandables du partenariat avec des alliés imprévisibles ou d’autres dirigeants avec lesquels les États-Unis sont souvent en désaccord. Alors même qu’il félicitait l’Égypte pour avoir persuadé le Hamas d’accepter le cessez-le-feu, M. Blinken a déclaré qu’il avait poursuivi «un long échange» avec le président Abdel Fattah el-Sissi au sujet des violations des droits de l’homme commises sous sa direction.