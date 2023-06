Blinken rencontre le président chinois Xi dans le cadre d’une offre à gros enjeux pour apaiser les tensions croissantes

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin aujourd’hui après que la Chine a averti Washington qu’elle devait choisir entre « la coopération ou le conflit » et a déclaré qu’il n’y avait « pas de place pour un compromis » à Taiwan.

La rencontre de Blinken avec Xi au Grand Palais du Peuple a marqué la visite au plus haut niveau d’un responsable américain à Pékin en près de cinq ans.

Au cours de la réunion, Xi a déclaré à Blinken qu’il espérait que sa visite apporterait une « contribution positive » à l’amélioration des relations entre Pékin et Washington, a rapporté la chaîne de télévision publique CGTN.

«Les interactions entre États doivent toujours être fondées sur le respect mutuel et la sincérité. J’espère que le secrétaire Blinken, à travers cette visite, pourra apporter une contribution positive à la stabilisation des relations sino-américaines », a déclaré Xi en saluant les « progrès » au cours des pourparlers.

Xi a déclaré à Blinken que le monde avait besoin d’une relation sino-américaine stable, ajoutant: « La Chine respecte les intérêts américains et ne cherche pas à défier ou à déplacer les États-Unis ».

La rencontre entre Xi et Blinken était attendue et était considérée comme la clé du succès du voyage, mais aucune des parties n’a confirmé qu’elle se produirait jusqu’à ce qu’un responsable du département d’État l’annonce une heure à l’avance.

Un camouflet du dirigeant chinois aurait été un revers majeur pour les efforts visant à rétablir et à maintenir les communications aux niveaux supérieurs. Lors de réunions antérieures entre Blinken et de hauts responsables chinois, les deux parties ont exprimé leur volonté de parler mais ont montré peu d’envie de se plier à des positions durcies.

Plus tôt dans la journée, Blinken s’est entretenu avec Wang Yi, le plus haut responsable de la politique étrangère de la Chine, pendant trois heures dans la maison d’hôtes d’État ornée dans les anciens jardins Diaoyutai, selon un responsable du département d’État.

« Le voyage du secrétaire d’État à Pékin intervient cette fois à un moment critique dans les relations sino-américaines », a déclaré Wang à Blinken, selon une lecture de la chaîne de télévision publique chinoise CCTV.

« Il est nécessaire de faire un choix entre dialogue et confrontation, coopération ou conflit », a-t-il déclaré.

« Nous devons inverser la spirale descendante des relations sino-américaines, faire pression pour un retour à une voie saine et stable et travailler ensemble pour trouver un moyen correct pour que la Chine et les Etats-Unis s’entendent », a ajouté M. Wang.

Wang a exhorté les États-Unis à cesser de spéculer sur les menaces de la Chine, à abandonner leur « répression » du développement scientifique et technologique de la Chine et à s’abstenir de s’ingérer dans ses affaires intérieures, selon les médias d’État chinois.

Sur la question de Taiwan, l’île démocratique que Pékin revendique comme étant la sienne, Wang a déclaré que « la Chine n’a pas de place pour le compromis ou les concessions », selon la lecture chinoise.

Au cours de l’année écoulée, la Chine a lancé deux exercices militaires à tir réel près de l’île, en colère contre les actions des principaux législateurs américains.

« Les États-Unis doivent véritablement adhérer au principe d’une seule Chine confirmé dans les trois communiqués conjoints américano-chinois, respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine et s’opposer clairement à » l’indépendance de Taiwan « . »

Avant leur rencontre, Blinken et Wang ont offert des sourires polis devant les caméras et ont échangé des plaisanteries.

Ils se sont ensuite rendus à une réunion avec leurs assistants, qui contrairement à leurs patrons portaient des masques conformes aux protocoles Covid-19.

Les tensions ont monté en flèche entre les deux plus grandes économies du monde ces dernières années sur des questions allant du commerce à la technologie en passant par Taiwan.

Les responsables américains disent qu’ils ne s’attendaient pas à des percées majeures des pourparlers de Blinken, mais ils espèrent rouvrir des lignes de communication régulières pour éviter que les incidents ne dégénèrent en conflit.

Blinken est le plus haut responsable américain à se rendre en Chine depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden et son voyage de deux jours intervient après que ses plans initiaux de voyage en Chine ont été reportés en février après l’abattage d’un ballon de surveillance chinois au-dessus des États-Unis.

Les deux pays ont déclaré dimanche que Qin avait accepté une offre de se rendre à nouveau à Washington à une date ultérieure.

Dimanche, Blinken a rencontré pendant sept heures et demie le ministre des Affaires étrangères Qin Gang – plus longtemps que prévu – les deux parties acceptant de maintenir la communication.

Les pourparlers avec Qin ont été « francs, substantiels et constructifs », a déclaré le porte-parole du département d’Etat, Matthew Miller.

Blinken a souligné « l’importance de la diplomatie et du maintien de canaux de communication ouverts sur l’ensemble des questions afin de réduire le risque d’erreur de perception et d’erreur de calcul », a ajouté Miller.

Derrière des portes closes, Qin a déclaré à Blinken que les relations entre les États-Unis et la Chine « sont au plus bas depuis l’établissement des relations diplomatiques », selon CCTV.

« Cela n’est pas conforme aux intérêts fondamentaux des deux peuples, ni aux attentes communes de la communauté internationale », a déclaré Qin lors des pourparlers.

Un haut responsable américain, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, a déclaré que les discussions allaient au-delà des points de discussion habituels.

« C’était une vraie conversation », a-t-il déclaré.

Lors de ses réunions de dimanche, Blinken a également exhorté les Chinois à libérer les citoyens américains détenus et à prendre des mesures pour freiner la production et l’exportation des précurseurs du fentanyl qui alimentent la crise des opioïdes aux États-Unis.

Depuis l’annulation du voyage de Blinken en février, il y a eu des engagements de haut niveau. Le chef de la CIA, William Burns, s’est rendu en Chine en mai, tandis que le ministre chinois du Commerce s’est rendu aux États-Unis. Et le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a rencontré le conseiller principal en politique étrangère chinoise, Wang Yi, à Vienne en mai.

Mais ceux-ci ont été ponctués par des éclats de rhétorique de colère des deux côtés sur le détroit de Taiwan, leurs intentions plus larges dans l’Indo-Pacifique, le refus de la Chine de condamner la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine et les allégations américaines de Washington selon lesquelles Pékin tente de renforcer son capacités de surveillance mondiales, y compris à Cuba.

Et, plus tôt ce mois-ci, le ministre chinois de la Défense a rejeté une demande du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin pour une réunion en marge d’un symposium sur la sécurité à Singapour, signe d’un mécontentement persistant.

Pendant ce temps, les conseillers à la sécurité nationale des États-Unis, du Japon et des Philippines ont tenu leurs premiers entretiens conjoints la semaine dernière et ont convenu de renforcer leur coopération en matière de défense, en partie pour contrer l’influence et les ambitions croissantes de la Chine.

Cela coïncide avec la signature par l’administration Biden d’un accord avec l’Australie et la Grande-Bretagne pour fournir les premiers sous-marins à propulsion nucléaire, la Chine se déplaçant rapidement pour étendre sa présence diplomatique, en particulier dans l’océan Indien et les nations insulaires du Pacifique, où elle a ouvert ou a prévoit d’ouvrir au moins cinq nouvelles ambassades au cours de l’année prochaine.

L’accord fait partie d’un partenariat nucléaire vieux de 18 mois, sous l’acronyme AUKUS – pour l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis.