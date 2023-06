Blinken rencontre le président chinois Xi dans le but d’apaiser la montée des tensions américano-chinoises

BEIJING – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré lundi le président chinois Xi Jinping, alors que le haut diplomate américain terminait une visite de deux jours à Pékin visant à apaiser les tensions croissantes entre les pays.

La réunion de 35 minutes au Grand Hall du Peuple était attendue et était considérée comme la clé du succès du voyage, mais aucune des parties n’a confirmé qu’elle se produirait jusqu’à ce qu’un responsable du Département d’État l’annonce une heure à l’avance.

Dans des images de la réunion diffusées par la chaîne de télévision publique CCTV, on entend Xi dire : « Les deux parties ont convenu de donner suite aux accords communs que le président Biden et moi avons conclus à Bali ».

Lors de réunions antérieures entre Blinken et de hauts responsables chinois, les deux parties ont exprimé leur volonté de parler mais ont montré peu d’envie de se plier à des positions durcies sur des désaccords allant du commerce, à Taiwan, aux conditions des droits de l’homme en Chine et à Hong Kong, à l’affirmation de l’armée chinoise dans la mer de Chine méridionale, à la guerre de la Russie en Ukraine.

Xi a déclaré qu’ils avaient fait des progrès et conclu des accords sur « certaines questions spécifiques » sans donner plus de détails. « C’est très bien », a déclaré Xi.

« J’espère qu’à travers cette visite, Monsieur le secrétaire, vous apporterez des contributions plus positives à la stabilisation des relations sino-américaines », a ajouté M. Xi.

Malgré la présence de Blinken en Chine, lui et d’autres responsables américains ont minimisé les perspectives de percées importantes sur les problèmes les plus épineux auxquels sont confrontées les deux plus grandes économies de la planète.

Au lieu de cela, ces responsables ont souligné l’importance pour les deux pays d’établir et de maintenir de meilleures lignes de communication.

Blinken est le plus haut responsable américain à se rendre en Chine depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden et le premier secrétaire d’État à faire le voyage en cinq ans. Sa visite devrait inaugurer une nouvelle série de visites de hauts responsables américains et chinois, y compris éventuellement une rencontre entre Xi et Biden dans les mois à venir.

Blinken a rencontré plus tôt lundi le haut diplomate chinois Wang Yi pendant environ trois heures, selon un responsable américain.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a écrit dans un communiqué que la visite de Blinken « coïncide avec un tournant critique dans les relations sino-américaines, et qu’il est nécessaire de faire un choix entre dialogue ou confrontation, coopération ou conflit », et a blâmé la « perception erronée de la partie américaine de la Chine, conduisant à des politiques incorrectes envers la Chine » pour le « point bas » actuel des relations.

Il a déclaré que les États-Unis avaient la responsabilité d’arrêter « le déclin en spirale des relations sino-américaines pour les ramener sur une voie saine et stable » et que Wang avait « exigé que les États-Unis cessent d’exagérer la » théorie de la menace chinoise « , lèvent illégalement des sanctions unilatérales contre la Chine, abandonner la répression du développement technologique de la Chine et s’abstenir de toute ingérence arbitraire dans les affaires intérieures de la Chine.

Le département d’État a déclaré que Blinken « a souligné l’importance de gérer de manière responsable la concurrence entre les États-Unis et la RPC par le biais de canaux de communication ouverts pour garantir que la concurrence ne dégénère pas en conflit ».

Lors du premier tour de pourparlers dimanche, Blinken a rencontré pendant près de six heures le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, après quoi les deux pays ont déclaré qu’ils avaient convenu de poursuivre les discussions de haut niveau. Cependant, rien n’indiquait que l’un des problèmes les plus difficiles entre eux était plus près d’être résolu.

Les États-Unis et la Chine ont déclaré que Qin avait accepté une invitation de Blinken à se rendre à Washington, mais Pékin a clairement indiqué que « les relations sino-américaines sont au plus bas depuis leur établissement ». Ce sentiment est largement partagé par les responsables américains.

La visite de Blinken intervient après que ses plans initiaux de voyage en Chine ont été reportés en février après l’abattage d’un ballon de surveillance chinois au-dessus des États-Unis.

Un camouflet du dirigeant chinois aurait été un revers majeur pour les efforts visant à rétablir et à maintenir les communications aux niveaux supérieurs.

Biden et Xi s’étaient engagés à améliorer les communications « précisément afin que nous puissions nous assurer que nous communiquons aussi clairement que possible pour éviter d’éventuels malentendus et erreurs de communication », a déclaré Blinken avant de partir pour Pékin.

Et Biden a déclaré au cours du week-end qu’il espérait pouvoir rencontrer Xi dans les mois à venir pour aborder la pléthore de différences qui les divisent.

Lors de ses réunions de dimanche, Blinken a également exhorté les Chinois à libérer les citoyens américains détenus et à prendre des mesures pour freiner la production et l’exportation des précurseurs du fentanyl qui alimentent la crise des opioïdes aux États-Unis.

Xi a laissé entrevoir une éventuelle volonté de réduire les tensions vendredi, déclarant lors d’une réunion avec le co-fondateur de Microsoft Corp., Bill Gates, que les États-Unis et la Chine peuvent coopérer pour « bénéficier de nos deux pays ».

Depuis l’annulation du voyage de Blinken en février, il y a eu des engagements de haut niveau. Le chef de la CIA, William Burns, s’est rendu en Chine en mai, tandis que le ministre chinois du Commerce s’est rendu aux États-Unis. Et le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a rencontré le conseiller principal en politique étrangère chinoise, Wang Yi, à Vienne en mai.

Mais ceux-ci ont été ponctués par des éclats de rhétorique de colère des deux pays sur le détroit de Taiwan, leurs intentions plus larges dans l’Indo-Pacifique, le refus de la Chine de condamner la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine et les allégations américaines de Washington selon lesquelles Pékin tente de renforcer son capacités de surveillance mondiales, y compris à Cuba.

Et, plus tôt ce mois-ci, le ministre chinois de la Défense a rejeté une demande du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, pour une réunion en marge d’un symposium sur la sécurité à Singapour, signe d’un mécontentement persistant.