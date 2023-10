Blinken rencontre la résistance en faisant la cour à Sissi et MBS sur la guerre à Gaza

Commentez cette histoire Commentaire

LE CAIRE — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est heurté dimanche à une forte résistance de la part des hommes forts les plus puissants du monde arabe, tentant de convaincre l’Égyptien Abdel Fatah El-Sisi et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane d’adopter le point de vue de Washington sur le conflit Israël-Hamas, malgré profonde sympathie du public pour la cause palestinienne dans les pays respectifs.

« J’ai entendu beaucoup de bonnes idées sur certaines des choses que nous devons faire pour aller de l’avant », a déclaré Blinken aux journalistes dimanche à l’issue de ses rencontres avec les deux dirigeants. Mais des divergences de vues sont immédiatement apparues sur le droit d’Israël à mener une offensive massive à Gaza, ce qui a suscité des inquiétudes à la fois de Sissi et de Mohammed.

Le plus haut diplomate américain sillonne le Moyen-Orient dans le but de convaincre ses partenaires arabes de condamner l’horrible assaut du Hamas en Israël et de s’abstenir d’attiser les troubles intérieurs en réponse à la campagne de bombardements dévastatrice d’Israël à Gaza. Les violences ont entraîné la mort de plus de 1 300 Israéliens et de plus de 2 600 Palestiniens.

À Riyad, le dirigeant saoudien a fait attendre Blinken plusieurs heures pour une réunion censée avoir lieu dans la soirée mais à laquelle le prince héritier ne s’est présenté que le lendemain matin.

Dès le début de la réunion, Mohammed a « souligné » la nécessité d’arrêter les opérations militaires « qui ont coûté la vie à des innocents » – une référence à l’offensive israélienne – et de lever le « siège de Gaza » qui a laissé le territoire palestinien sans eau et sans électricité. ou du carburant, selon le résumé saoudien de la réunion.

Le prince héritier a également appelé à mettre fin à « l’escalade actuelle » du conflit, en contradiction directe avec la politique américaine, qui a soutenu Israël dans la poursuite de son objectif maximaliste d’éradication du Hamas.

Le secrétaire d’État Anthony Blinken s’adresse à la presse au Caire le 15 octobre à l’issue d’une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi. (Vidéo : Le Washington Post)

Une note du Département d’État divulguée, confirmée par le Washington Post et publiée pour la première fois par le HuffPost, a mis en garde les diplomates américains contre l’utilisation des expressions « désescalade/cessez-le-feu », « fin de la violence/effusion de sang » et « rétablissement du calme », car ces mots ne correspondent pas avec la politique américaine actuelle.

L’Arabie saoudite, berceau de l’Islam et abritant ses deux sites les plus saints, joue un rôle déterminant dans la perception arabe du conflit. Alors que Riyad valorise son rôle de défenseur des Palestiniens, elle considère le Hamas comme un obstacle à une plus grande intégration régionale, y compris les flirts du prince héritier avec la normalisation des relations avec Israël.

Mais les efforts visant à convaincre Riyad de condamner le Hamas ont échoué jusqu’à présent, et le ministère saoudien des Affaires étrangères a dénoncé la vaste campagne de bombardements d’Israël à Gaza, la qualifiant d’attaque contre des « civils sans défense ».

L’engagement américain auprès de l’Égypte s’est heurté à encore plus d’obstacles.

Samedi, des responsables américains ont annoncé avoir conclu un accord avec Le Caire pour une ouverture temporaire de la frontière de Rafah, entre Gaza et l’Égypte, aux citoyens américains cherchant à fuir les violences et les bombardements israéliens. Cette annonce a poussé un grand nombre d’Américains palestiniens à Gaza, estimés entre 500 et 600, à se précipiter vers la frontière, mais aucun n’a pu entrer en Égypte, malgré les remarques contradictoires des responsables américains et égyptiens sur les raisons pour lesquelles la frontière ne rouvrirait pas.

Le poste frontière de Rafah – la seule sortie qu’Israël ne contrôle pas – est également resté fermé aux approvisionnements essentiels en nourriture, eau, carburant et médicaments que les groupes humanitaires et les nations amies, avec la coordination de l’Égypte, tentent d’envoyer à Gaza. Les frappes aériennes israéliennes ont endommagé le passage la semaine dernière, et Israël n’était pas disposé à s’engager à ne pas frapper les véhicules humanitaires qui entrent à Gaza, a déclaré samedi un responsable diplomatique au Post, s’exprimant sous couvert d’anonymat parce que le responsable n’était pas autorisé à discuter de négociations sensibles.

« L’Égypte a mis en place un soutien matériel important pour la population de Gaza et Rafah sera ouverte », a déclaré Blinken à propos de ses discussions avec Sissi à la frontière. « Nous mettons en place avec les Nations Unies, avec l’Egypte, avec Israël et avec d’autres, le mécanisme par lequel acheminer l’aide et la transmettre aux personnes qui en ont besoin. »

Le président Biden a nommé dimanche l’ancien ambassadeur David Satterfield pour diriger les efforts humanitaires des États-Unis liés au conflit. Satterfield devrait arriver en Égypte lundi pour aider à coordonner l’aide à Gaza, a déclaré Blinken.

Les États-Unis et l’Égypte véhiculent des messages différents sur le conflit lui-même.

Lors de la réunion de Blinken au palais présidentiel du Caire dimanche, Sissi a déclaré que les agressions d’Israël ont outrepassé « le droit de légitime défense » et se sont transformées en « punition collective ».

Le président égyptien a également commenté les récentes remarques de Blinken en Israël dans lesquelles le diplomate américain a invoqué son propre héritage juif pour expliquer sa compréhension de l’oppression juive.

Blinken invoque son ascendance juive pour s’adresser au public israélien en deuil

« Vous avez dit que vous étiez juif et que je suis un Égyptien qui a grandi à côté des Juifs en Égypte », a déclaré Sissi. « Ils n’ont jamais été soumis à aucune forme d’oppression ou de ciblage et il n’est jamais arrivé dans notre région que des Juifs aient été pris pour cible dans l’histoire récente ou ancienne. »

Blinken a répondu à Sissi en disant « Je viens en tant qu’être humain » consterné par les atrocités du Hamas.

Sissi, un dirigeant autoritaire, a sévèrement réprimé les islamistes en Égypte. Pourtant, les églises chrétiennes et les chefs religieux sont fréquemment attaqués par des extrémistes islamistes – et il ne reste plus qu’une poignée de Juifs égyptiens dans le pays. Des dizaines de milliers de Juifs ont quitté l’Égypte sous la pression du gouvernement de Gamal Abdel Nasser dans les années 1950 et 1960.

Alors que Sissi a dénoncé l’attaque du Hamas contre les Israéliens, il a accusé Israël de pousser les Palestiniens au désespoir étant donné l’absence de progrès vers une solution à deux États. Après que Sissi ait rencontré son conseil de sécurité nationale plus tôt dimanche, son bureau a publié une déclaration appelant à un sommet international « pour étudier l’avenir de la cause palestinienne ». Blinken a déclaré aux journalistes qu’il soutenait l’idée, mais « nous devons d’abord traverser cette crise ».

En tant que seul pays à entretenir des communications étroites avec Israël, l’Autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas à Gaza, l’Égypte a été un interlocuteur clé lors des poussées de violence passées. Le Caire a négocié le cessez-le-feu en mai 2021, qui a mis fin à une flambée de violence de 11 jours entre Israël et le Hamas, qui a fait plus de 250 morts.

Alors que d’autres acteurs du Moyen-Orient ont assumé un rôle plus actif dans la diplomatie autour du conflit israélo-palestinien ces dernières années, la position géographique de l’Égypte en fait un acteur indispensable sur cette question, estiment les analystes.

« Rien ne peut remplacer l’Égypte en raison de sa frontière avec Gaza », a déclaré Khaled Elgindy, directeur du programme sur les affaires israélo-palestiniennes à l’Institut du Moyen-Orient, basé à Washington. « Les Turcs ont joué un rôle, les Qataris ont joué un rôle, mais ils ne sont pas là, juste à côté… sans l’Egypte, rien ne peut être réalisé. »

Cette influence est la pierre angulaire des arguments au Caire et à Washington en faveur du maintien de l’aide militaire américaine à l’Égypte à hauteur de 1,3 milliard de dollars par an, malgré le bilan épouvantable du gouvernement Sissi en matière de droits humains. Lorsque Biden est arrivé au pouvoir en 2021, s’engageant à placer les droits humains au centre de sa politique étrangère, les relations bilatérales ont pris une tournure plus glaciale. Mais lorsque l’Égypte est intervenue pour négocier un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en mai de la même année, Biden lui a téléphoné deux fois en une semaine.

L’opinion publique égyptienne soutient fermement la cause palestinienne et l’Égypte a fait pression en faveur d’une solution à deux États pour ce conflit qui couvait depuis longtemps. Mais le Caire, extrêmement préoccupé par la sécurité intérieure, a également joué un rôle dans le respect du blocus de Gaza par Israël depuis 16 ans – en particulier après la prise du pouvoir par Sissi lors d’un coup d’État militaire en 2013. Dans les premières années de sa présidence, Sissi s’est concentré sur l’éradication de la bande de Gaza. les Frères musulmans en Égypte et considéraient le Hamas, avec son orientation islamiste, comme un allié des Frères musulmans, a déclaré Elgindy. La guerre entre Israël et Gaza en 2014 a duré des semaines, en partie parce que Le Caire « traînait les pieds » pour punir le Hamas, a-t-il ajouté.

Les relations entre l’Égypte et le Hamas se sont quelque peu réchauffées ces dernières années, a déclaré Elgindy, mais elles restent « très ambivalentes ».

Alors qu’Israël continue de bombarder Gaza et que les manifestations pro-palestiniennes à travers le monde illustrent la colère de la rue arabe, l’Égypte a cherché à être une voix de calme, appelant toutes les parties à la désescalade et à autoriser l’aide humanitaire à entrer à Gaza. Sissi et le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry se sont engagés dans une vague de diplomatie, téléphonant aux dirigeants du monde et accueillant de hauts diplomates de pays comme la Turquie, l’Allemagne et l’Italie au Caire pour transmettre ce message.

« L’Égypte est prête à mobiliser toutes ses capacités et tous ses efforts en faveur de la médiation », a déclaré Sissi jeudi dans un discours prononcé devant les diplômés de l’académie militaire.

« J’appelle toutes les parties à élever la voix de la raison et de la sagesse, à faire preuve de la plus grande retenue, à sortir les civils, les enfants et les femmes du cycle de vengeance brutale et à reprendre immédiatement la voie des négociations », a-t-il déclaré. dit.

Mais les responsables égyptiens ont clairement indiqué que la réinstallation massive des Palestiniens en Égypte n’était pas une option, avertissant que cela pourrait signifier la fin du rêve palestinien d’un État.

Les dirigeants militaires israéliens ont appelé publiquement pour que l’Égypte accepte des civils palestiniens dans le Sinaï. Le Caire craint que si cela devait se produire, une fois les combats terminés, Israël ne permettrait pas aux Palestiniens de revenir à Gaza, a déclaré vendredi au Post l’ancien ministre égyptien des Affaires étrangères Mohamed al-Orabi, qui préside actuellement le Conseil égyptien des relations extérieures, affilié au gouvernement.

« Peut-être que nous accueillerons les blessés, bien sûr, ils seront soignés en Egypte », a déclaré al-Orabi. Si le poste frontière est rouvert, « ce sera un accès humanitaire, c’est tout. Mais je ne pense pas que nous aurons des réfugiés ou des déplacés venant de Gaza.»