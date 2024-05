Blinken reconnaît qu’Israël pourrait rejeter l’accord saoudien si l’État palestinien l’exigeait

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a reconnu mardi pour la première fois qu’Israël pourrait ne pas être disposé à conclure un accord de normalisation avec l’Arabie saoudite si cela signifiait accepter un État palestinien.

« Les Saoudiens exigent un cessez-le-feu à Gaza et une voie vers un État palestinien, et il se pourrait bien qu’Israël ne soit pas en mesure ou ne veuille pas suivre cette voie », a déclaré Blinken lors de son témoignage devant le Congrès.

« Il doit décider s’il veut profiter de cette opportunité pour réaliser ce qu’il recherche depuis sa création », a-t-il ajouté.

Blinken a fait face à des critiques de droite et de gauche au cours de la session, les Républicains accusant l’administration d’avoir laissé tomber Israël et les Démocrates affirmant qu’elle ne faisait pas assez pour aider les civils à Gaza.

Des manifestants furieux ont interrompu Blinken alors qu’il commençait son témoignage devant la commission sénatoriale des relations étrangères, contrôlée par les démocrates. Il y a eu des cris selon lesquels il avait « du sang sur les mains », et Blinken a reculé devant un manifestant qui s’est approché de lui par derrière en agitant une pancarte indiquant « criminel » avant que les agents de sécurité ne l’emmènent hors de la pièce.

Plus tôt mardi, l’ambassadeur américain en Israël, Jack Lew, a réitéré que forger des relations formelles israélo-saoudiennes dans le cadre d’un accord trilatéral émergent impliquant Washington nécessiterait un apaisement de la guerre à Gaza et une discussion sur les perspectives de gouvernance palestinienne.

« Il va falloir qu’il y ait une période de calme, je pense, à Gaza, et il va falloir qu’il y ait une conversation sur la manière de gérer la question de l’avenir de la gouvernance palestinienne », a déclaré Lew.

« Mon point de vue est que l’avantage stratégique vaut la peine de prendre le risque de s’engager dans cette conversation. Mais c’est une décision que le gouvernement israélien devra prendre et que le peuple israélien devra prendre », a-t-il déclaré lors d’une conférence organisée par le groupe de réflexion de l’Institut israélien de la démocratie (IDI).

Les États-Unis ont qualifié lundi de « quasi final » un accord de défense bilatéral avec l’Arabie saoudite. Une fois achevé, cela ferait partie d’un vaste accord présenté au Premier ministre Benjamin Netanyahu pour décider s’il convient de faire des concessions – notamment en s’engageant à ouvrir la voie à un futur État palestinien – pour garantir une normalisation des liens avec Riyad.

Netanyahu promouvait depuis longtemps un tel prix diplomatique et, dans les mois précédant le massacre du Hamas du 7 octobre dans le sud d’Israël, il aurait supervisé des efforts intensifiés pour resserrer les liens militaires et de renseignement avec Riyad.

Mais sept mois après le début d’une guerre contre les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza, qu’Israël a juré d’éradiquer suite à l’attaque terroriste du 7 octobre, un cessez-le-feu est difficile à obtenir et Netanyahu a insisté sur le fait qu’il était prématuré de discuter du lendemain du régime palestinien.

« Bien sûr, nous voulons élargir le cercle de la paix. Nous n’avons pas hésité à le faire », a déclaré le porte-parole du gouvernement israélien Tal Heinrich. « [But] toute initiative de paix qui met en danger la sécurité d’Israël n’est pas quelque chose que nous considérons comme une véritable paix.»

S’adressant séparément à l’événement IDI, le président Isaac Herzog a affirmé que les relations bilatérales avec l’Arabie saoudite constitueraient un revers pour le Hamas soutenu par l’Iran.

« J’espère sincèrement que cette possibilité est sérieusement envisagée, alors que l’empire du mal a cherché le 7 octobre à détruire toute chance de normalisation », a déclaré Herzog.

Le président Issac Herzog s’exprime lors d’une cérémonie d’État en hommage aux soldats israéliens tombés au combat dont le lieu de sépulture est inconnu au cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem, le 17 mars 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

« En fin de compte, notre lutte n’est pas seulement une lutte contre le Hamas. Il s’agit d’une bataille plus vaste, stratégique, mondiale et historique, et nous devons tout faire pour l’intégrer dans la grande vision de la normalisation.

Le gouvernement Netanyahu a toutefois déclaré que son échec à vaincre le Hamas pourrait nuire à la crédibilité d’Israël aux yeux des puissances arabes sunnites alignées sur les États-Unis, qui s’inquiètent du terrorisme islamiste.

Herzog, dont le rôle est en grande partie cérémonial, est un ancien dirigeant du parti travailliste de centre-gauche, qui prône une éventuelle solution à deux États avec les Palestiniens.

Cependant, au lendemain du massacre du 7 octobre, au cours duquel des milliers de terroristes dirigés par le Hamas ont massacré quelque 1 200 personnes dans le sud d’Israël – pour la plupart des civils – et pris 252 otages, Herzog s’est opposé à la rhétorique américaine concernant la création d’un État palestinien. aux côtés d’Israël.

« Pour revenir à l’idée de diviser la terre, de négocier la paix ou de parler aux Palestiniens, etc., il faut avant tout faire face au traumatisme émotionnel que nous traversons et à la nécessité et à l’exigence d’un règlement complet. un sentiment de sécurité pour tous », a-t-il déclaré en décembre.