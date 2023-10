« Je sais que, pour beaucoup d’entre vous, cette période n’a pas seulement été un défi professionnel, mais aussi personnel », a-t-il ajouté. « Certains de nos collègues dans la région, en particulier parmi notre personnel employé localement, ont été directement touchés par la violence, notamment en perdant des proches et des amis. »

Il a poursuivi en soulignant que même aux États-Unis, il y a eu des « vagues de peur et d’intolérance » contre les Arabes américains, les musulmans et les juifs.

Il a toutefois insisté sur le fait que l’approche de l’administration face à la crise était équilibrée.

« Président [Joe] Biden a clairement indiqué dès le début de la crise – comme je l’ai souligné dans toute la région – que même si nous soutenons pleinement le droit d’Israël à se défendre, la manière dont il le fait est importante. Cela signifie agir d’une manière qui respecte l’État de droit et les normes humanitaires internationales, et prendre toutes les précautions possibles pour protéger la vie civile », a-t-il écrit.

La première réaction de l’administration Biden à l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre a été d’offrir un soutien sans réserve aux Israéliens, insistant sur le fait qu’ils avaient le droit de se défendre contre le groupe militant.

Cela a ébranlé de nombreux employés du Département d’État qui craignaient que cela donne à Israël le feu vert pour prendre des mesures qui puniraient injustement les civils palestiniens ordinaires dans la bande de Gaza, où le Hamas est basé. En raison du siège israélien, l’eau, l’électricité et le carburant sont désormais rares sur le territoire.

L’approche de l’administration Biden a particulièrement contrarié les membres du personnel musulmans et arabes – mais pas seulement eux – qui ont estimé que le langage n’était pas nuancé et sourd aux préoccupations palestiniennes de longue date. Certains craignaient que cela conduise également à de mauvais résultats politiques et à davantage de violence à long terme au Moyen-Orient.

Ces derniers jours, Biden, Blinken et d’autres ont ajusté leur langage. Ils sont désormais plus susceptibles d’exhorter Israël à éviter de blesser les civils et à reconnaître plus ouvertement les souffrances des Palestiniens. Ils ont également promis d’envoyer des millions d’aide aux Palestiniens de Gaza.

Au milieu du tumulte, certains membres du personnel arabes et musulmans ont envisagé de démissionner, mais ils envisagent également la possibilité de pouvoir faire davantage de bien s’ils restent dans le département.

Cela permet à certaines personnes de continuer, a déclaré un employé du Département d’État. « Mais quand on parle de vous ou qu’on vous ignore suffisamment de fois, cela peut amener les gens à se briser. »