Blinken réaffirme sa «vision» pour deux États alors que la violence israélo-palestinienne augmente

Mais le nouveau gouvernement de Netanyahu – une alliance d’activistes colons, de conservateurs religieux et de nationalistes purs et durs – est arrivé au pouvoir en promettant d’étendre l’occupation de la Cisjordanie et de mettre en œuvre des mesures plus dures pour contrer la violence palestinienne. Une enquête réalisée la semaine dernière par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les sondages montre que le soutien à une solution à deux États dans la région est au plus bas, avec seulement un tiers des Palestiniens et un tiers des Israéliens juifs soutenant la création de deux états.