Lors de son voyage du 22 au 25 mars à Bruxelles, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a souligné à plusieurs reprises que l’administration Biden travaillera à reconstruire les importantes relations transatlantiques des États-Unis endommagées sous l’ancien président Donald Trump, la priorité absolue de Washington étant de redynamiser l’alliance de l’OTAN.

Le voyage prolongé de Blinken à Bruxelles a été divisé en deux segments distincts, l’un construit autour des sessions ministérielles des Affaires étrangères de l’OTAN auxquelles le secrétaire d’État américain a normalement assisté les 23 et 24 mars, et un deuxième segment consacré aux relations États-Unis-UE le 24 mars.

En outre, Blinken a rencontré des dirigeants belges et a passé pratiquement chaque moment libre dans des réunions bilatérales et de groupe distinctes destinées à lui faire connaître de nombreux homologues européens qu’il n’avait pas encore rencontrés en personne.

Pour soutenir les efforts de Blinken pour revitaliser les liens transatlantiques, le président américain Joe Biden devrait participer (par liaison vidéo) à la réunion virtuelle programmée le 25 mars des chefs d’État et de gouvernement de l’UE.

Faire avancer l’OTAN ensemble

La réunion du Conseil de l’Atlantique Nord (CNA) au niveau des ministres des Affaires étrangères s’est tenue (en personne) les 23 et 24 mars 2021. L’adhésion de l’OTAN est désormais de 30 pays avec l’adhésion de la Macédoine du Nord. Le principal objectif de la session du CNA était le lancement de l’année dernière par le secrétaire général de l’Initiative OTAN 2030, Jens Stoltenberg, le retrait prévu de l’OTAN d’Afghanistan ce printemps et les évaluations des menaces de la Chine et de la Russie.

Néanmoins, les principaux enseignements de la session et de la participation de Blinken concernaient en réalité l’engagement des États-Unis dans la reconstruction des relations transatlantiques pré-Trump. Blinken l’a résumé clairement lors d’une conférence de presse: «Les États-Unis veulent reconstruire nos partenariats, d’abord et avant tout avec nos alliés de l’OTAN. Nous voulons revitaliser l’alliance. » Après quatre ans de cycles alternés de manière extravagante de dénigrement de l’OTAN par Donald Trump, Blinken a explicitement déclaré que «la dernière chose que les États-Unis pouvaient se permettre était de prendre cette alliance pour acquise».

Alors, vous voulez un bilatéral? Appelez mon planificateur….

Pour les responsables américains, les réunions parallèles bilatérales et multilatérales en marge d’une réunion ministérielle de l’OTAN ne sont pas nouvelles, mais elles sont néanmoins beaucoup moins courantes que les fréquentes interactions en face à face entre les hauts dirigeants de l’UE et les ministres des Affaires étrangères. Il est bien sûr beaucoup plus facile de programmer ces visites réciproques dans les capitales de hauts fonctionnaires, ce qui en fait le moyen préféré de Washington de faire des affaires, même si plus rare ces jours-ci en raison de la crise du COVID-19.

La liste exhaustive de Blinken des réunions parallèles à Bruxelles témoigne à la fois de son endurance et des compétences de ses planificateurs, à venir juste une semaine après un long voyage dans les principaux pays d’Asie avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.

Bien que n’étant pas vraiment une réunion parallèle, la réunion de Blinken avec le secrétaire général Stoltenberg à l’OTAN était une session bilatérale hautement prioritaire. Ils se sont consultés sur la réforme et la modernisation de l’OTAN, sur l’Afghanistan, sur les activités malveillantes et les efforts de désinformation de la Russie et de la Chine et ont également discuté de la maîtrise des armements, du changement climatique et des questions de sécurité régionale. La profonde opposition de Washington au projet d’oléoduc Nord-Stream II figurait également en bonne place.

La réunion de Blinken avec le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, s’est concentrée sur les problèmes régionaux et a partagé des sujets mondiaux, mais surtout sur la meilleure façon de soutenir la réforme politique en Libye, selon une lecture du département d’État.

Dans un format que Washington préfère depuis des années, Blinken a rencontré les ministres des Affaires étrangères du groupe de Visegrad (Pologne, République tchèque, Slovaquie et Hongrie) le 23 mars. la sécurité énergétique et sa reprise économique et a indiqué que la réunion a également porté sur l’importance de réformer et d’adapter l’OTAN pour faire face aux menaces et aux défis d’une Russie plus affirmée ainsi que de la Chine.

Lors d’une autre séance de groupe, Blinken a rencontré ses homologues de France, d’Allemagne et du Royaume-Uni le 23 mars. Il a souligné l’engagement des États-Unis à une action coordonnée pour relever les défis communs, ainsi que les menaces posées par la Russie et la Chine. Le groupe a également discuté de la situation en Afghanistan, en Iran, en Libye et au Yémen.

Blinken a également rencontré séparément le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas à la fin du 23 mars, spécifiquement pour discuter des moyens de contrer les efforts de la Russie pour saper la sécurité collective de l’OTAN. À cet égard, Blinken a de nouveau souligné l’opposition américaine au gazoduc Nord-Stream II du Kremlin. Les ministres ont également discuté des prochaines étapes concernant l’Afghanistan.

Lors d’une autre séance de groupe le 24 mars, Blinken a rencontré ses homologues d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie. Ils ont discuté des situations en Biélorussie et en Russie, ainsi que des défis de la Chine face au système international, selon le département d’État. Blinken a noté l’appréciation de Washington pour l’engagement des pays baltes à revitaliser l’OTAN et pour leurs contributions à l’Alliance à travers de solides dépenses de défense et des déploiements de troupes dans des opérations à l’étranger, toujours une révélation à Washington.

Au cours de ce qui était clairement la session bilatérale la plus controversée de Blinken, il a rencontré le Ministre turc des affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, au début du 24 mars. Dans une lecture soigneusement rédigée, le Département d’État a noté que les deux ministres avaient souligné l’importance de longue date de la coopération en matière de sécurité entre les États-Unis et la Turquie, y compris les intérêts communs en Syrie et en Afghanistan. Blinken a également exprimé son soutien aux discussions exploratoires en cours entre la Turquie et la Grèce. L’équipe médiatique de Blinken n’a pas hésité à révéler publiquement que le secrétaire avait exhorté la Turquie à ne pas conserver le système de défense aérienne russe S-400 qu’elle avait déjà acheté malgré les objections des États-Unis et a exprimé les préoccupations du public américain concernant le retrait de la Turquie de la Convention d’Istanbul sur la prévention. et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Blinken a également souligné l’importance des institutions démocratiques et du respect des droits de l’homme.

Réaffirmant la coopération États-Unis-UE, en particulier sur la Chine

Le 24 mars, le secrétaire Blinken a déplacé l’attention de l’OTAN vers l’UE. Lors de sa réunion avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, le département d’État a noté qu’il avait souligné le désir de l’administration Biden de travailler avec la Commission pour résoudre les problèmes difficiles et établir un programme ambitieux et affirmatif sur des priorités telles que COVID-19, le changement climatique, la Russie, Iran, Chine et autres. Selon la lecture de l’État, les deux dirigeants ont également convenu que le partenariat États-Unis-UE doit jouer un rôle essentiel dans la résolution de ces problèmes urgents auxquels la communauté mondiale est confrontée.

La réunion prolongée du secrétaire Blinken le 24 mars avec Josep Borrell, le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères, a couvert le monde en termes de problèmes. À l’issue de la réunion, Borrell a noté que la réunion avait ouvert «un nouveau chapitre dans les relations marqué par une coopération renforcée sur des questions clés de politique étrangère et de sécurité». Blinken a expliqué qu’il s’est concentré sur la description de «comment les États-Unis réengagent leurs alliances et nos partenariats, parce que, simplement, ils sont vitaux pour notre politique étrangère, ils sont une source essentielle de force, et encore une fois, ils font une différence dans la vie de nos citoyens. »

En termes de mesures à prendre, le plus important était un accord entre les deux parties pour relancer le dialogue bilatéral sur la Chine. Cela comprendra un dialogue aux niveaux des hauts fonctionnaires et des experts sur des sujets tels que la réciprocité, y compris les questions économiques; résilience; droits humains; Sécurité; multilatéralisme; et les domaines d’un engagement constructif avec la Chine, comme le changement climatique.

Le texte intégral de la déclaration bilatérale conclue entre les États-Unis et l’UE se trouve ici: https://www.state.gov/joint-statement-by-the-secretary-of-state-of-the-united-states-of-america-and-the-eu-high-representative-for-foreign- vice-président-de-la-commission-des-affaires-et-de-la-politique de sécurité /

Le président Biden rejoint la réunion vidéo prévue de l’UE

Le président Biden devrait participer (par liaison vidéo transatlantique) à la réunion virtuelle programmée le 25 mars des chefs d’État et de gouvernement de l’UE, à l’invitation du président du Conseil de l’UE, Charles Michel. Il devrait aborder les relations États-Unis-UE.

Biden a également publié un message vidéo préenregistré plus tôt le 25 mars adressé au peuple grec à l’occasion des célébrations en Grèce couvrant les 200e anniversaire du lancement de la lutte grecque pour l’indépendance des Turcs en 1821, en présence de hauts représentants du Royaume-Uni, de France et de Russie, pays qui ont soutenu militairement la libération de la Grèce.