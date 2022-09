Washington

L’Iran a fait “un pas en arrière” avec sa dernière réponse à une proposition d’accord sur le nucléaire, a déclaré lundi le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qualifiant un accord à court terme de “peu probable”.

“Ce que nous avons vu au cours de la semaine dernière dans la réponse de l’Iran à la proposition avancée par l’Union européenne est clairement un pas en arrière et rend les perspectives d’un accord à court terme, je dirais, peu probables”, a déclaré Blinken. journalistes, s’exprimant depuis Mexico, où il a rencontré le président mexicain Andrés Manuel López Obrador.

Les États-Unis et l’Iran ont échangé des réponses via l’Union européenne à une proposition présentée par le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell. L’Iran a soumis sa réponse initiale à la mi-août ; les États-Unis y ont répondu environ une semaine plus tard.

Plus tôt ce mois-ci, l’Iran a envoyé sa dernière réponse, qu’un porte-parole du département d’État a qualifiée de “non constructive”.

Comme CNN l’a rapporté précédemment, selon un haut responsable de l’administration américaine, l’Iran, dans sa dernière réponse, a rouvert la question de l’enquête du chien de garde nucléaire de l’ONU sur des traces d’uranium non déclarées trouvées sur des sites iraniens. Les responsables iraniens ont déclaré à plusieurs reprises que l’enquête de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) devrait être close avant de revenir sur l’accord. Cependant, un haut responsable de l’administration américaine a suggéré le mois dernier que l’Iran avait accepté la proposition de l’UE – décrite par Borrell comme le “texte final” – sans faire de demandes concernant l’enquête.

Blinken a déclaré lundi qu’il ne pouvait pas proposer de délai pour le moment où il pense qu’il sera possible de réintégrer un accord sur le nucléaire iranien, affirmant que l’Iran “ne veut pas ou ne peut pas faire ce qui est nécessaire pour parvenir à un accord”.

“Ils continuent d’essayer d’introduire des questions étrangères à la négociation qui rendent un accord moins probable”, a déclaré Blinken. “Mais ce que nous avons vu la semaine dernière est certainement un pas en arrière par rapport à la probabilité d’un accord à court terme.”

Les responsables américains avaient précédemment exprimé un certain optimisme quant aux derniers efforts pour relancer l’accord nucléaire – que les États-Unis ont abandonné en 2018 sous l’administration Trump et que Téhéran a de plus en plus violé depuis lors – mais les espoirs d’une percée ont continué de s’estomper.