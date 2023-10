Blinken : Protégez les civils à Gaza et en Israël avant l’assaut terrestre imminent d’Israël

RIYADH, Arabie Saoudite (AP) — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé samedi à la protection des civils dans la bande de Gaza et en Israël, tandis que l’armée israélienne a ordonné à la moitié de la population du territoire palestinien d’évacuer avant un assaut terrestre attendu.

Blinken a rencontré son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan, à Riyad alors qu’il entamait une troisième journée d’intense diplomatie au Moyen-Orient visant à empêcher la guerre entre Israël et le Hamas de se transformer en un conflit régional et d’alimenter un conflit crise humanitaire.

Tous deux ont souligné l’importance de minimiser les dommages causés aux civils alors qu’Israël se prépare à une incursion anticipée contre le Hamas une semaine après l’attaque sans précédent du groupe militant en Israël.

« Alors qu’Israël poursuit son droit légitime de défendre son peuple et d’essayer de garantir que cela ne se reproduise plus, il est d’une importance vitale que nous prenions tous soin des civils, et nous travaillons ensemble pour faire exactement cela », a déclaré Blinken. avant de se rendre aux Émirats arabes unis pour des discussions similaires.

« Aucun d’entre nous ne veut voir des civils souffrir, quel que soit le camp, que ce soit en Israël, à Gaza, ou ailleurs. »

Un responsable américain a déclaré samedi que les États-Unis n’avaient pas demandé à Israël de ralentir ou d’attendre. le plan d’évacuation. Le responsable a déclaré que les discussions avec les dirigeants israéliens ont souligné l’importance de prendre en compte la sécurité des civils alors que l’armée israélienne s’apprête à faire respecter la demande d’évacuation.

Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour parler des discussions internes, a déclaré que les dirigeants israéliens avaient reconnu ces orientations et les avaient prises en délibéré.

Signe de quelques légers progrès potentiels, un haut responsable américain en voyage avec Blinken a déclaré qu’un accord de principe avait été conclu entre l’Égypte, Israël et le Qatar pour permettre aux Palestiniens-Américains et aux autres citoyens à double nationalité de Gaza de traverser la frontière avec l’Égypte au cours d’une fenêtre de cinq heures samedi. On estime que 500 Américains vivent à Gaza, mais ce nombre est imprécis, ont indiqué des responsables.

Cependant, le responsable a déclaré qu’il n’était pas clair dans l’immédiat si le Hamas autoriserait les convois d’étrangers à atteindre le terminal de Rafah sans entrave.

Tout en soulignant le droit et l’obligation d’Israël de se défendre et de défendre ses citoyens, Blinken a réitéré son avertissement aux autres pays et groupes de ne pas s’impliquer.

« Il est d’une importance vitale (…) que nous travaillions ensemble pour garantir qu’au mieux de nos capacités, ce conflit ne s’étende pas à d’autres endroits sur d’autres fronts », a déclaré Blinken.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, à gauche, rencontre le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, au ministère des Affaires étrangères à Riyad, en Arabie saoudite, le samedi 14 octobre 2023. (AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)

Le prince Faisal a déclaré que l’Arabie saoudite s’engageait à protéger les civils.

« C’est une situation inquiétante », a-t-il déclaré. « C’est une situation très difficile. Et comme vous le savez, les principales victimes de cette situation sont les civils, et les populations civiles des deux côtés sont touchées et il est important, je pense, que nous condamnions tous le fait que des civils soient pris pour cible, sous quelque forme que ce soit, à tout moment, par qui que ce soit.»

Faisal a également déclaré qu’il était impératif que les violences cessent.

« Nous devons travailler ensemble pour trouver une issue à ce cycle de violence », a-t-il déclaré. « Sans un effort concerté pour mettre fin à ce retour constant de la violence, ce seront toujours les civils qui souffriront en premier, ce seront toujours les civils des deux côtés qui finiront par en payer le prix. »

L’Arabie saoudite a convoqué une réunion urgente des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique, un bloc de 57 pays musulmans. L’OCI a déclaré samedi dans un communiqué que la réunion « abordera l’escalade de la situation militaire à Gaza et ses environs ainsi que la détérioration des conditions qui mettent en danger la vie des civils ainsi que la sécurité et la stabilité globales de la région ». La réunion aura lieu mercredi à Djeddah.

Après sa rencontre à Abu Dhabi, Blinken prévoit de retourner en Arabie Saoudite puis de se rendre dimanche en Egypte. Il a déjà visité Israëlla Jordanie, le Qatar et Bahreïn dans le cadre de sa mission visant à montrer le soutien des États-Unis à Israël alors qu’il se prépare à l’incursion attendue à Gaza, mais a également affirmé l’importance de maintenir l’aide humanitaire à Gaza et d’éviter les pertes civiles, en partie en créant des zones de sécurité à l’intérieur de Gaza. .