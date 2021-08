Le plus haut diplomate américain a de nouveau blâmé l’Iran pour l’incident, arguant qu’il » suit un schéma d’attaques similaires par l’Iran, y compris des incidents passés avec des drones explosifs « .

S’exprimant lors d’une réunion d’information lundi, il a également déclaré qu’à la suite d’une « examen approfondi » Washington était « sur de soi » Téhéran est à blâmer dans cette affaire. Pourtant, il n’a présenté aucune nouvelle preuve indiquant l’Iran.

Au lieu de cela, Blinken a accusé la République islamique d’avoir agi avec « une énorme irresponsabilité lorsqu’il s’agit de… menaces pour la navigation et le commerce ». Le secrétaire a alors déclaré que Washington était toujours « coordonner avec nos partenaires et consulter les gouvernements de la région », dont le Royaume-Uni, Israël et la Roumanie pour préparer ce qu’il a appelé « une réponse collective ».

La déclaration de Blinken a fait écho à ses propres commentaires dimanche, lorsqu’il a d’abord directement accusé l’Iran d’être derrière l’attaque et a promis une « réponse appropriée » à l’incident. Les États-Unis n’ont pas encore annoncé de mesures spécifiques.

La semaine dernière, un pétrolier MV israélien Rue Mercer a été la cible de ce que la cinquième flotte de l’US Navy a rapidement désigné comme un « drone suicide » alors qu’il naviguait au large des côtes d’Oman. Deux personnes ont été tuées dans l’incident : un capitaine roumain et un garde de sécurité britannique.

Israël a été l’une des premières nations à blâmer l’attaque de Téhéran, exigeant une réponse sévère à l’incident. Londres a déclaré dimanche qu’il était « hautement probable » Téhéran était à l’origine de l’assaut et a convoqué lundi l’ambassadeur d’Iran pour réclamer l’Iran « cessez les actions qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales ».

Téhéran a nié à plusieurs reprises son implication tout en qualifiant les déclarations américaines, britanniques et israéliennes de « faux » et « contradictoire » accusations et exigeant que toute preuve solide de son implication supposée soit présentée au public.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré lundi que sa nation n’hésiterait pas à protéger sa sécurité et ses intérêts nationaux en cas de menace, alors qu’il mettait en garde les trois nations contre toute « aventures. »

