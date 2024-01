Blinken présente les États-Unis comme une alternative au Wagner russe dans le Sahel troublé en Afrique

ABUJA, Nigeria (AP) — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a présenté mardi les États-Unis comme un meilleur partenaire en matière de sécurité pour l’Afrique, à la place du groupe de mercenaires russes Wagner, qu’il accuse d’exploiter. pays touchés par un coup d’État ou un conflit dans la région du Sahel du continent.

Blinken, qui est en visite au Nigeria dans le cadre de une tournée en Afrique pour renforcer les relations bilatéralesa déclaré que les États-Unis continueront à soutenir le Nigeria et d’autres partenaires régionaux dans leurs efforts visant à stabiliser le Sahel, la vaste région située au sud du désert du Sahara, que les groupes extrémistes islamiques ont transformée en un point chaud du terrorisme mondial alors qu’ils luttent contre elle. une récente vague de coups d’État.

“Nous espérons que cela pourra faire une différence dans la restauration de l’ordre constitutionnel et dans la restauration d’un partenaire essentiel dans la recherche de la sécurité dans la région”, a déclaré Blinken aux journalistes à Abuja, la capitale nigériane, en parlant en particulier du Niger, où un coup a menacé des années de soutien des pays occidentaux et européens.

Jusqu’à l’élection du président du Niger Mohamed Bazoum a été destitué par ses soldats d’élite en juillet, le pays a joué un rôle crucial dans l’activité antiterroriste américaine au Sahel et était considéré comme l’un des derniers pays démocratiques de la région avec lequel s’associer pour contrer la violence djihadiste liée à Al-Qaida et à l’EI. Groupe État islamique.

Mais comme le Niger fait face à des sanctions des voisins, de l’Occident et de l’Europe, sa nouvelle junte liens militaires rompus avec les nations européennes et s’est tourné vers la Russie pour un partenariat de sécurité. Le Burkina Faso et le Mali voisins, qui ont également connu deux coups d’État chacun depuis 2020, ont également pris des mesures similaires.

Wagnerqui est actif dans certaines régions d’Afrique, dont le Mali, a également été une des premières sources d’aide que les chefs militaires du Niger ont sollicité leur soutien après le coup d’État.

Dans les pays africains où Wagner offre un soutien en matière de sécurité, « ce que nous avons vu est en fait un problème (d’insécurité) qui s’aggrave manifestement », a déclaré Blinken.

« Vous voyez l’exploitation des personnes et des ressources par Wagner… Cela dit, il est important que nous travaillions pour soutenir nos partenaires qui tentent de trouver des moyens efficaces de lutter contre l’insécurité », a-t-il ajouté.

Blinken a déclaré qu’un aspect clé du soutien américain au Nigeria et au reste du Sahel est le renforcement des capacités de leurs forces de sécurité en termes d’équipement et de technologie, de partage de renseignements et de soutien technique.

“Il s’agit d’avoir une approche globale qui se concentre véritablement sur la sécurité des citoyens, en travaillant avec les communautés locales en partenariat, en démontrant que les forces de sécurité sont là avant tout pour les protéger et répondre à leurs besoins”, a-t-il ajouté.

À l’heure où les observateurs affirment que les questions concernant l’Afrique semblent ont été relégués au second plan sous l’administration du président Joe Biden, un tel voyage de Blinken présente une opportunité de « faire avancer les partenariats dans le renforcement des institutions démocratiques » sur le continent, selon Oge Onubogu, directeur du programme Afrique du groupe de réflexion Wilson Center, basé aux États-Unis.

Au-delà du soutien aux efforts régionaux visant à inverser les récents coups d’État, Onubogu a déclaré que l’Amérique doit également contribuer à s’attaquer aux causes profondes des prises de pouvoir militaires considérées par certains citoyens comme « une opportunité de transition vers quelque chose de mieux ».

« Ce voyage constitue une opportunité pour les États-Unis d’avoir de véritables discussions constructives avec des acteurs de la société civile, des groupes de réflexion de la région et certains acteurs gouvernementaux sur la manière de s’adapter aux systèmes dont nous disposons actuellement pour passer à quelque chose qui est dans le meilleur intérêt de tous. Citoyens africains », a-t-elle déclaré.

___

