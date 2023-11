Blinken préoccupé par le renforcement des liens militaires entre la Russie et la Corée du Nord

SEOUL, 9 novembre (Reuters) – Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a déclaré jeudi qu’il partageait les inquiétudes sud-coréennes concernant la coopération militaire croissante entre la Corée du Nord et la Russie, qu’il a qualifiée de “voie à double sens” impliquant des flux d’armes et un soutien technique.

Blinken et le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin ont également déclaré qu’ils avaient discuté d’une stratégie dite de dissuasion étendue pour contrer les menaces de la Corée du Nord, ce qui signifie l’utilisation des moyens militaires américains, y compris ses forces nucléaires, pour se protéger contre les attaques et améliorer la coopération avec le Japon.

“Nous avons de réelles inquiétudes quant à tout soutien aux programmes de missiles balistiques de la Corée du Nord, à sa technologie nucléaire, à sa capacité de lancement spatial”, a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse dans la capitale sud-coréenne. “Nous travaillons pour… identifier, dénoncer et, si nécessaire, contrer ces efforts.”

La visite de deux jours de Blinken en Corée du Sud est sa première en deux ans et demi et fait partie d’un voyage plus large en Asie qui comprend une visite au Japon et comprendra une escale en Inde.

Il est arrivé en Asie en provenance du Moyen-Orient, où le conflit à Gaza s’est combiné à la guerre en Ukraine pour éclipser les efforts de Washington visant à se concentrer sur la région Indo-Pacifique.

Des armes nord-coréennes seraient apparemment utilisées à Gaza, et les États-Unis et leurs alliés ont condamné ce qu’ils considèrent comme un flux d’armes et d’équipements militaires de la Corée du Nord vers la Russie pour être utilisés en Ukraine.

La Corée du Nord et la Russie ont nié tout accord d’armement, bien que leurs dirigeants se soient engagés à une coopération militaire plus étroite lors de leur rencontre en septembre dans l’Extrême-Orient russe.

Blinken a déclaré que la Corée du Nord fournissait à la Russie du matériel militaire pour sa guerre contre l’Ukraine, tandis que la Russie fournissait à son tour un soutien technique pour aider le Nord à progresser militairement.

“C’est une réelle préoccupation pour la sécurité de la péninsule coréenne, une réelle préoccupation pour les régimes mondiaux de non-prolifération, c’est une réelle préoccupation pour l’agression russe contre l’Ukraine et une réelle préoccupation pour la violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU”, a-t-il déclaré. .

Il a déclaré que les États-Unis et leurs deux alliés d’Asie de l’Est intensifiaient leur coopération avec la Corée du Nord, qui développe ses armes nucléaires et ses missiles au mépris des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Park a déclaré que la Chine avait un rôle constructif à jouer dans les tensions créées par les liens entre la Corée du Nord et la Russie, les décrivant comme n’étant pas dans l’intérêt de Pékin.

La brève escale de Blinken à Séoul démontre l’engagement des États-Unis envers la péninsule coréenne et les questions régionales, et que les alliés mettent en œuvre les accords conclus lors des sommets présidentiels précédents, malgré les conflits urgents ailleurs, a déclaré Duyeon Kim, analyste au Center for a New American Security.

“Néanmoins, il sera important que les États-Unis maintiennent l’attention à tous les niveaux du gouvernement, car la Corée du Nord et même la Chine penseraient qu’elles disposent désormais d’une plus grande marge de manœuvre”, a-t-elle déclaré.

L’OEIL SUR LE HAMAS-CORÉE DU NORD

Mercredi au Japon, Blinken et d’autres ministres des Affaires étrangères du G7 ont condamné le transfert d’armes de la Corée du Nord à la Russie, qui, selon eux, constitue une violation directe des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Les ministres du G7 ont également appelé à une pause dans les combats entre Israël et le Hamas pour permettre à l’aide humanitaire d’atteindre les civils à Gaza après un mois de bombardements et d’opérations terrestres croissantes de l’armée israélienne.

Park a déclaré qu’il se joignait à Blinken et aux ministres du G7 pour demander une pause humanitaire dans les combats et qu’il surveillait attentivement les rapports sur l’implication de la Corée du Nord dans l’aide au Hamas.

“Nous surveillons de près tout lien entre la Corée du Nord et les armes utilisées par le Hamas, ou la doctrine ou les stratégies du Hamas, et toutes ces activités”, a déclaré Park. “Si un lien est confirmé, je pense que la Corée du Nord devrait être condamnée en conséquence.”

La Corée du Nord a démenti les rapports de certains experts militaires selon lesquels ses armes étaient utilisées par le Hamas, affirmant que cette accusation était un stratagème américain visant à détourner l’attention de sa responsabilité.

Alors qu’il arrivait pour des entretiens avec Park, Blinken a rencontré un groupe de manifestants sud-coréens appelant à ce qu’Israël déclare un cessez-le-feu et à ce que la Corée du Sud ne se joigne pas à ce qu’un participant a appelé « la politique américano-israélienne ».

Park a déclaré que Blinken avait également discuté de la tentative de la Corée du Nord de lancer un satellite espion et l’avait exhorté à l’annuler.

La Corée du Nord se préparerait à effectuer une troisième tentative de lancement après avoir échoué à deux reprises cette année à en mettre une en orbite. La Corée du Sud a déclaré la semaine dernière que la Corée du Nord en était aux dernières étapes des préparatifs pour un lancement après avoir apparemment obtenu l’aide technique de la Russie.

Reportage de Ju-min Park, Hyunsu Yim et Soo-hyang Choi ; Reportage supplémentaire de Josh Smith ; Écrit par Jack Kim Edité par Ed Davies, Lincoln Feast, Robert Birsel

