Blinken préoccupé par la détention d’une figure de l’opposition congolaise

Au deuxième jour de sa visite dans ce pays d’Afrique centrale, Blinken a déclaré que sa délégation “essayait d’obtenir plus de faits” sur la détention de la personnalité de l’opposition qui, selon lui, s’était produite “au cours des dernières 24 heures”. Blinken a déclaré que sa délégation avait soulevé la question auprès du gouvernement congolais et qu’il l’a qualifiée de « revers possible » dans l’établissement de « l’environnement propice » pour les élections.